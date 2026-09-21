England gegen Spanien: Spieldetails

UEFA Nations League A - Spielwoche 1 26. Sept. 2026 - 14:45 Wembley

England und Spanien stoßen am 26. September 2026 um 18:45 Uhr GMT an (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST).

Schwergewichts-Neuauflage in Gruppe A3

England kehrt ins Wembley-Stadion zurück und empfängt am 1. Spieltag seiner UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 in Gruppe A3 den Weltmeister Spanien. Nach dem torreichen dritten Platz bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 will die Mannschaft von Thomas Tuchel zum Auftakt im eigenen Land direkt ein Ausrufezeichen setzen. Für Spanien bietet die Reise nach London unmittelbar nach dem WM-Triumph die Chance, in einer konkurrenzstarken Gruppe mit Kroatien und Tschechien früh die Kontrolle zu übernehmen.

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Torreicher Thriller beschließt die Weltmeisterschaft

England geht nach einer Kampagne mit Bronze-Medaille in Nordamerika in das Topspiel am Samstag. Nach knappen Siegen in der K.o.-Phase, die das Team ins Halbfinale brachten, krönte England sein Turnier mit einem dramatischen 6:4-Sieg gegen Frankreich im Spiel um Platz drei. Bukayo Saka, Jude Bellingham und Declan Rice bilden weiter das Gerüst des englischen Teams und verleihen dem Gastgeber vor dem Nations-League-Start viel Offensivgefahr.

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Weltmeister reist nach London

Spanien reist als derzeit beste Nationalmannschaft der Welt nach dem WM-Triumph in Nordamerika nach London. Die Mannschaft von Luis de la Fuente absolvierte ein makelloses Sommerturnier und setzte dabei im Mittelfeld auf Rodri und Pedri sowie auf das dynamische Flügelspiel von Lamine Yamal und Nico Williams.

Taktisches Duell zwischen europäischen Schwergewichten

Duelle zwischen diesen beiden Nationen bringen eine reichhaltige jüngere Geschichte mit, darunter Spaniens knapper Sieg im Finale der Euro 2024. Englands Zentrale mit Jude Bellingham, Declan Rice und Phil Foden will Spaniens Rhythmus im Mittelfeld stören. Spanien wiederum wird auf technische Flüssigkeit, Pressing und schnelles Flügelspiel setzen, um Englands Abwehrreihe auseinanderzuziehen. Da in Gruppe A3 früh Momentum auf dem Spiel steht, verspricht das Duell am Samstag vom Anpfiff an Intensität auf Weltklasse-Niveau.

Team-News & Kader

Thomas Tuchel hat für England noch keine voraussichtliche Aufstellung bestätigt, doch im Kader gab es bedeutende Veränderungen. Trent Alexander-Arnold und Cole Palmer wurden zurückgeholt, während Tino Livramento nach einer neuerlichen Verletzung im Training von Newcastle voraussichtlich ausfallen wird, sodass Tuchel auf den Außenverteidigerpositionen nur wenige Optionen bleiben. Vollständige Team-News und weitere Updates werden näher am Anpfiff bestätigt.

Luis de la Fuente hat für die Nations-League-Spiele einen 26-Mann-Kader Spaniens benannt. Fermin Lopez und Dean Huijsen kehren ins Aufgebot zurück, und der Weltmeister will den WM-Schwung in den neuen Wettbewerbszyklus mitnehmen. Weitere Details zur Aufstellung werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Form

England geht mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie, die einzige Niederlage gab es im WM-Halbfinale gegen Argentinien. Tuchels Mannschaft gewann ihren jüngsten Auftritt mit 6:4 gegen Frankreich und setzte sich im Verlauf des Turniers außerdem gegen Norwegen, Mexiko und DR Kongo durch. In diesen fünf Spielen erzielte das Team 11 Tore und kassierte sechs.

Spaniens letzte fünf Spiele erzählen eine völlig andere Geschichte. Die Mannschaft von de la Fuente gewann alle fünf ohne Niederlage, erzielte sieben Tore und ließ nur zwei zu. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0 gegen Argentinien im WM-Finale, zudem verlor das Team im gesamten Turnier kein einziges Spiel.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand bei der Euro 2024 statt, wo Spanien England mit 2:1 besiegte. Ein Blick auf die letzten fünf direkten Duelle zeigt, dass Spanien insgesamt die bessere Bilanz hat, auch wenn England in der Nations League 2018/19 in Sevilla mit 3:2 gewann. Zudem trennten sich beide Teams im November 2016 in einem Freundschaftsspiel 2:2.

Tabelle

Grp. 3 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Kroatien CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Tschechien CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 England ENG 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Spanien ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg



