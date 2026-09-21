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England Men Press ConferenceGetty Images Sport
Tim Ursinus

Nur zwei Spieler nachnominiert! Gleich fünf England-Stars sagen Thomas Tuchel ab

UEFA Nations League A
England - Spanien
England
Spanien
T. Tuchel
C. Palmer
K. Mainoo
M. Rashford
V. Livramento
D. Rice

Riesiges Verletzungspech für Thomas Tuchel! Gleich mehrere Starspieler von England haben abgesagt.

Thomas Tuchel muss auf gleich fünf Spieler verzichten, die er für die anstehenden Aufgaben von England in der Nations League nominiert hat. Wie der englische Verband am Montag mitteilte, werden den Three Lions Kobbie Mainoo, Marcus Rashford (beide Manchester United), Tino Livramento (Newcastle United), Declan Rice (FC Arsenal) und Cole Palmer (FC Chelsea) fehlen.

Auf Letzteren hatte Tuchel bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada noch überraschend verzichtet und sich deshalb viel Kritik eingehandelt. Gleiches galt für die Nicht-Berücksichtigung von Real Madrids Trent Alexander-Arnold, der es ebenfalls in das ursprünglich 27-köpfige Aufgebot für den anstehenden Länderspielblock schaffte. Nun verpasst Palmer die Chance, sich bei der Nations League unter Beweis zu stellen und Tuchel eines Besseren zu belehren.

Nachdem bereits zuvor durchgesickert war, dass Morgan Gibbs-White von Nottingham Forest für Palmer nachnominiert wird, reagierte Tuchel außerdem mit der Berufung von James Garner vom FC Everton auf den Ausfall des Quintetts. Ob es weitere Nachnominierungen geben wird, ist nicht bekannt.

Gegen wen spielt England in der Nations League?

Aus der Bundesliga sind indes Kapitän Harry Kane vom FC Bayern München und Jarell Quansah von Bayer Leverkusen berufen worden. Los geht es für England am 26. September (20.45 Uhr) gegen Weltmeister Spanien.

Es folgen die Hinspiele in Tschechien (29. September) und Kroatien (3. Oktober), bevor Tuchels Team zum Abschluss am 6. Oktober wieder auf die Tschechen trifft.

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