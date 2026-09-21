"Ich freue mich sehr, wenn ...": Besondere E-Mail von Jürgen Klopp enthüllt

Mit einem Schreiben wirbt Bundestrainer Jürgen Klopp offenbar um die Gunst der Ex-Nationalspieler Deutschlands.

Der Bild-Zeitung liegt angeblich eine E-Mail vor, in der sich Klopp am Samstag an sämtliche Spielerinnen und Spieler mit DFB-Vergangenheit gewendet hat. Offenbar machte der Nachfolger von Julian Nagelsmann dabei auch keine Unterscheide, ob jene Ex-Profis ein oder über 100 Länderspiele mit dem Adler auf der Brust absolviert haben.

Klopps Ziel liegt dabei auf der Hand: Er will die volle Unterstützung, von allen Seiten. Auch von denjenigen, die inzwischen als Experten auftreten und dementsprechend einen gewissen Einfluss auf das Meinungsbild in der Bevölkerung haben. Es dürfte von Vorteil sein, Größen wie Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger, Stefan Effenberg oder Tabea Kemme sofort auf seiner Seite zu haben. Wie schnell sich das Blatt wenden kann, wenn es Kritik von DFB-All-Stars hagelt, hatte sich bei Vorgänger Nagelsmann schon in den Monaten vor der desaströsen WM bemerkbar gemacht. Der Umgang mit Deniz Undav hatte für mächtig Entrüstung gesorgt, ehe er sich - auf Einwirken seiner Frau Lena - sogar bei ihm entschuldigte. Auch die Kader-Zusammenstellung, allen voran die Nominierung von Leroy Sane und die Rückholaktion von Manuel Neuer, sorgten für Stirnrunzeln.

Mit seinem XXL-Aufgebot von 44 Spielern, die sich auf zwei Kader erstrecken, verfolgt Klopp indes einen komplett anderen Ansatz als Nagelsmann. Einen, der ob der vielen neuen Gesichter aber auch Raum für Diskussionen bietet.

Was steht in der E-Mail von Jürgen Klopp?

"Ich bin unheimlich stolz, seit dem 15. August Teil der DFB-Familie sein zu dürfen. Eurer Familie", soll Klopp eingangs geschrieben haben. Einer Danksagung für die Verdienste der Spielerinnen und Spieler ließ er demnach folgen: "Ich war als Spieler meilenweit von einer Nominierung entfernt, heute darf ich sie als Bundestrainer selbst vornehmen. Das ist ein großes Privileg, das ich sehr zu schätzen weiß. So wie ich Eure Verdienste gar nicht hoch genug einschätzen kann.“

Im Schlussteil habe Klopp außerdem nochmal ausdrücklich darum gebeten, dass die Ex-Profis ihm und seiner Mannschaft den Rücken stärken. "Ich freue mich sehr, wenn Ihr unsere Nationalmannschaft bei ihrem Neustart auf dem Weg Richtung Europameisterschaft 2028 weiter begleitet und unterstützt. Denn wir alle sind die Nationalmannschaft."

Im Zuge der XXL-Länderspielpause trifft Deutschland in der Nations League zum Auftakt auf die Niederlande, zweimal auf Griechenland und auf Serbien.