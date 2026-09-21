Portugal gegen Wales: Spieldetails

UEFA Nations League A - Spielwoche 1 24. Sept. 2026 - 14:45 Estadio Jose Alvalade

Portugal und Wales treffen am 24. September 2026 um 18:45 Uhr GMT aufeinander (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST).

Titelverteidiger starten in die Gruppenphase

Der amtierende UEFA-Nations-League-Sieger Portugal kehrt ins heimische Estádio José Alvalade zurück und empfängt Wales am 1. Spieltag. Unter dem kürzlich ernannten Cheftrainer Jorge Jesus beginnt ein neues Kapitel, und die Seleção will die Titelverteidigung mit einem überzeugenden Auftritt vor den eigenen Fans einläuten. Für Wales von Craig Bellamy ist die Rückkehr in Liga A eine enorme Herausforderung, da das Team gegen eine der besten Nationalmannschaften Europas bestehen will.

Getty Images

Neustart der Seleção: Die Ära Jorge Jesus beginnt in Lissabon

Portugal geht in das Eröffnungsspiel am Donnerstag mit dem Ziel, nach dem Achtelfinaleinzug bei der WM 2026 mit einem Sieg in die Kampagne zu starten. Jorge Jesus hat einen starken 25-Mann-Kader nominiert, in dem die erfahrenen Stars Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rúben Dias und der 41-jährige Cristiano Ronaldo ebenso stehen wie die neu berufenen Nuno Tavares, Samuel Soares, João Palhinha und Fábio Silva. Mit tödlicher Kreativität im gesamten Mittelfeld will Portugal in Gruppe A4 die Messlatte hoch legen.

Getty Images

Bellamys Team will früh ein Ausrufezeichen setzen

Wales reist nach Lissabon, fest entschlossen, sich nach dem Wiederaufstieg in Liga A im vorherigen Nations-League-Zyklus zu beweisen. Craig Bellamys Kader will sich von den jüngsten internationalen Testspielen erholen und setzt dabei auf die Offensivstärke von Brennan Johnson, Daniel James und David Brooks sowie auf Stabilität im Zentrum durch Ethan Ampadu und Joe Rodon. Auswärts gegen Portugal anzutreten, ist eine hohe Hürde, doch Wales verfügt über reichlich Tempo im Umschaltspiel, um den Gastgeber zu gefährden.

Kann Wales Portugals Angriffsreihe stoppen?

Historisch waren Duelle zwischen diesen beiden Teams von hoher taktischer Intensität geprägt, allen voran Portugals 2:0-Sieg im Halbfinale der EM 2016. Portugals Mittelfeldtrio aus Vitinha, João Neves und Bruno Fernandes will den Ballbesitz kontrollieren und Räume für Rafael Leão und Ronaldo öffnen. Wales wiederum wird auf einen disziplinierten Mittelfeldblock und schnelles Umschaltspiel über Brennan Johnson setzen, um Chancen bei Kontern zu kreieren. Da in Gruppe A4 wertvolle Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Donnerstag vom Anpfiff an hochklassige Unterhaltung.

Teamnews & Kader

Portugal wird von Jorge Jesus trainiert, der seinen ersten Kader für die Nations-League-Kampagne benannt hat. Zum jetzigen Zeitpunkt sind weder Verletzungen noch Sperren bestätigt, und die voraussichtliche Startelf wurde noch nicht bekannt gegeben. Weitere Teamnews werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Wales wird von Craig Bellamy geführt. Wie bei Portugal liegen für das Auswärtsteam derzeit keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Updates folgen, je näher die Partie rückt.

Form

Portugal geht mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie, erzielte dabei neun Tore und kassierte zwei. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Niederlage im WM-Viertelfinale gegen Spanien und beendete eine Serie, zu der auch ein 2:1-Sieg gegen Kroatien und ein dominanter 5:0-Erfolg gegen Usbekistan gehörten. Portugal spielte in diesen fünf Partien zweimal zu null, was auf ein Team hindeutet, das trotz des frühen WM-Aus nur schwer zu knacken war.

Wales hat eines der vergangenen fünf Spiele gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren, dabei elf Tore erzielt und acht kassiert. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen Rumänien in einem Freundschaftsspiel im Juni. Der einzige Sieg in diesem Lauf war zuvor ein 7:1-Kantersieg gegen Nordmazedonien in der WM-Qualifikation, auch wenn dieses Resultat angesichts der anschließenden Probleme inzwischen weit entfernt wirkt.

Direkter Vergleich

Die beiden Teams sind in der erfassten jüngeren Geschichte zweimal aufeinandergetroffen, beide Male gewann Portugal. Die jüngste Partie fand bei der EM 2016 am 6. Juli statt, als Portugal mit 2:0 gewann. Davor besiegte Portugal Wales im Juni 2000 in einem Freundschaftsspiel mit 3:0. Portugal hat beide Begegnungen gewonnen und in den zwei Partien kein Gegentor kassiert.

Tabelle

Grp. 4 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Dänemark DEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Norwegen NOR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Portugal POR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Wales WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg



