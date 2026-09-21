+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze
Niederlande Eredivisie
Niederlande Eredivisie Übersicht
Niederlande Eredivisie, Spielplan und Ergebnisse
Mehr
Samstag, 19. September
Donnerstag, 8. Oktober
Freitag, 9. Oktober
Tabelle
Mehr
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|AZ Alkmaar
|7
|6
|1
|0
|18
|6
|12
|19
|2
|Fey. Rotterdam
|7
|5
|2
|0
|25
|7
|18
|17
|3
|PSV
|7
|5
|1
|1
|24
|10
|14
|16
|4
|Twente Enschede
|7
|5
|1
|1
|15
|7
|8
|16
|5
|Ajax Amsterdam
|7
|4
|2
|1
|21
|9
|12
|14