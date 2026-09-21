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Niederlande Eredivisie

Niederlande Eredivisie Übersicht

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Niederlande Eredivisie, Spielplan und Ergebnisse

Samstag, 19. September
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AZ
1
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TEL
0
END
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TWE
3
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PSV
PSV
2
END
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NEC
1
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GAE
1
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Donnerstag, 8. Oktober
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PSV
PSV
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HEE
Freitag, 9. Oktober
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GAE
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Sparta Rotterdam
SPA
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FEY
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AZ Alkmaar
AZ
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1AZ Alkmaar crestAZ Alkmaar76101861219
S
U
S
S
S
2Fey. Rotterdam crestFey. Rotterdam75202571817
S
S
S
U
S
3PSV crestPSV751124101416
N
S
S
S
S
4Twente Enschede crestTwente Enschede7511157816
S
S
S
U
S
5Ajax Amsterdam crestAjax Amsterdam74212191214
U
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N
S
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