"So würde ich nicht mal mit meinem Hund reden": Ex-Bundesligastürmer enthüllt Auseinandersetzung mit Schiedsrichter

In der Schlussphase der ersten Halbzeit war der niederländische Angreifer bei einem Zweikampf mit Armando Obispo zu Fall gekommen - der Eindhoven-Profi traf Weghorst mit einem Tritt am Knöchel.

Daraufhin beschwerte sich der 34-Jährige bei Schiri Gözübüyük, was jedoch nicht seinem Gegenspieler, sondern viel mehr ihm selbst eine Gelbe Karte einbrachte. Obispo nahm Weghorst die Aktion nicht wirklich übel: "Das hat er nicht absichtlich gemacht, weißt du. Das war einfach im Zweikampf."

Deutlicher äußerte er seinen Unmut gegenüber des Schiedsrichters, dem Weghorst respektloses Verhalten vorwarf: "Wenn man mitten im Eifer des Gefechts in einem solchen Spiel steckt, finde ich, dass ein bisschen Emotion schon erlaubt sein darf. Er hat mich auf eine Art und Weise weggeschickt, dass ich dachte: So rede ich nicht einmal mit meinem eigenen Hund."

Er selbst habe sich in der Konversation keineswegs respektlos verhalten, umso überraschender empfand er die Reaktion Gözübüyüks. "Dafür hat er mir die Gelbe Karte gezeigt. Meiner Meinung nach hat er das in den letzten vier Spielen auch so gemacht, daher frage ich mich, ob das noch Willkür ist." Dennoch wollte der Stürmer den Vorfall nicht größer machen, als nötig: "Es ist schade, aber völlig unwichtig."

Wout Weghorst erzielt beim Sieg von Twente Enschede einen Treffer

Sportlich verlief der Nachmittag ohnehin genau nach Weghorsts Geschmack. Der ehemalige Angreifer des VfL Wolfsburg und der TSG Hoffenheim, der bei der WM 2022 die Zielscheibe des legendären Wutausbruchs von Lionel Messi war, erzielte beim Sieg von Twente gegen Eindhoven den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2, am Ende konnte Enschede die Partie mit 3:2 gewinnen.

"Ein fantastischer Nachmittag, ein wahrer Genuss. Wir wollten phasenweise hohen Druck ausüben und zu anderen Zeitpunkten aus einem tieferen Block heraus auf Konter spielen. Abgesehen von einer Viertelstunde in der ersten Halbzeit haben wir das über weite Strecken des Spiels sehr gut umgesetzt und waren meiner Meinung nach die bessere Mannschaft", schwärmte Weghorst von der Leistung seiner Mitspieler.