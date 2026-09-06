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Oliver Wittenburg

"Mich bringst du nicht aus der Fassung": Keeper schreibt mit Doppelpack Geschichte in der Eredivisie

Niederlande Eredivisie
Telstar - SC Cambuur-Leeuwarden
Telstar
SC Cambuur-Leeuwarden

Ronald Koeman Jr. hat am Sonntagnachmittag für eine Premiere gesorgt. Der 31-jährige Torhüter wurde dank zweier verwandelter Elfmeter gegen den SC Cambuur zum ersten Torwart überhaupt, der in einem Eredivisie-Spiel zwei Treffer erzielte.

Der Sohn der niederländischen Fußball-Legende Ronald Koeman verriet nach dem 2:2 von Telstar gegen SC Cambuur-Leeuwarden, dass er der Elfmeterschütze Nr. 1 seiner Mannschaft sei.

Koemans Klub sah schon wie der sichere Verlierer aus, nachdem man ab der 22. Minute nach einem Platzverweis in Unterzahl spielen musste und in der Viertelstunde nach der Pause zwei Tore kassierte.

Doch dann kam Koeman: Der Anschluss gelang ihm in der 63. Minute, zum möglichen Ausgleich trat er spät in der Nachspielzeit an. Die Versuche der Gegenspieler, ihn zu irritieren, ließ er nervenstark ins Leere laufen.

"Du weißt ja, wie das läuft. Die fangen an, mit dir zu reden", meinte Koeman Junior mit Blick auf Cambuur-Torwart Thijs Jansen und Sami Bouhoudane. "Aber mich bringst du nicht aus der Fassung, Mann. Man muss sich einfach einen Moment Zeit für sich nehmen und sich konzentrieren. Vorher hätten wir uns nicht mit einem Punkt zufrieden gegeben, aber wir müssen uns hier eben damit begnügen."

In der elften (!) Minute der Nachspielzeit verwandelte der Torhüter zum Ausgleich.

Koeman trifft schon in der vergangenen Saison

Es waren nicht seine einzigen Tore in der Eredivisie gewesen. Schon in der vergangenen Saison bewies er starke Nerven, als er Telstar am letzten Spieltag in der 89. Minute beim FC Volendam zum Sieg und damit endgültig zum Klassenerhalt schoss.

Auf die Frage, ob er denn offiziell die erste Option bei Strafstößen bei Telstar sei, antwortete Koeman selbstbewusst: "Das habt ihr doch gesehen, oder? Ich kann gut Elfmeter schießen und habe Vertrauen darin. Ich hatte keine Zweifel. Zweimal in dieselbe Ecke, ja. Vielleicht sollte ich das mal ändern."

Nach vier Spielen liegt der Klub aus dem nordholländischen IJmuiden mit vier Punkten auf Platz zwölf. Für Gegner Cambuur-Leeuwarden war das 2:2 der erste Punktgewinn der Spielzeit.


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