"Zehn Minuten einfach rumgelaufen!" TV-Experte kritisiert Marc-Andre ter Stegen nach Pleite von Ajax Amsterdam im Topspiel scharf

Hans Kraay junior bemängelte in seiner Analyse als Experte für ESPN eine zu behäbige und langsame Spielweise bei Gastgeber Ajax - und ter Stegens Anteil daran.

Der frühere Profi (u.a. bei PSV Eindhoven) habe "den Eindruck, dass ter Stegen das alles ganz in Ordnung findet. So ist er einfach zehn Minuten lang herumgelaufen. Ich fand es wirklich unglaublich!"

Kraays Ansicht nach habe ter Stegen das Spiel verschleppt. Dabei finde er "es großartig", dass sich der langjährige Barcelona-Keeper und -Kapitän per Leihe Ajax anschloss. Allerdings habe er "den Eindruck, dass er gar nicht wusste, dass Ajax mit 1:2 zurücklag. Schau dir das mal an, Mann."

Ex-Keeper lobt ter Stegen: "Bester Fußballer im Team"

Deutlichen Zuspruch erhielt ter Stegen dagegen von Ronald Watereus. Der ehemalige Torhüter von PSV und Manchester City, der auch auf einige Einsätze für die Nationalmannschaft der Niederlande kam, sagte, der deutsche Keeper sei "der beste Fußballer im Team" und folgerichtig im System von Trainer Michel ins Aufbauspiel eingebunden. "Ich bin froh, dass so ein Weltstar in den Niederlanden spielt", sagte der 56-Jährige.

Ter Stegen und Ajax verloren das Topspiel gegen Meister Eindhoven letztlich mit 1:3 und kassierten damit die erste Niederlage in der Liga in der laufenden Saison. Größter Aufreger der Partie war ein heftiges Foul von PSV-Star Ruben van Bommel, bei dem sich Ajax' Aaron Bouwman verletzte. Van Bommel, Sohn des früheren Stars vom FC Bayern, sah für sein Einsteigen nur Gelb.