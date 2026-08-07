Tickets für die Eredivisie sind extrem gefragt, um Teams wie Ajax, PSV Eindhoven, und Feyenoord sowie aufstrebende Spitzenklubs wie AZ Alkmaar und FC Twente live zu erleben.

Trotz ausverkaufter Stadien in ikonischen Spielstätten wie der Johan Cruijff ArenA, De Kuip und dem Philips Stadion sichern sich clevere Stadionbesucher, internationale Groundhopper und Fußballfans, die wissen, wo sie suchen müssen, regelmäßig Tickets.

Lassen Sie sich von GOAL alle wichtigen Informationen zu Eredivisie-Tickets für die Saison 2026/27 liefern, darunter Preise, Verkaufszeiträume und Anforderungen an die niederländische Clubcard.

Kommende Eredivisie-Spiele 2026/27 & Tickets

Wie kann man Eredivisie-Tickets für 2026/27 kaufen?

Es gibt mehrere Wege, um sich Plätze in niederländischen Stadien zu sichern, je nach Profil des Spiels, Sicherheitsstufe und Ihrem Planungszeitraum:

Offizielle Ticketportale der Klubs: Der Kauf direkt über die offiziellen Ticketshops der Klubs, zum Beispiel ajax.nl, feyenoord.nl oder psv.nl, ist der wichtigste Weg zu Tickets zum Originalpreis. Die Tickets werden in der Regel 2 bis 4 Wochen vor dem Anpfiff online freigeschaltet.

Niederländisches Clubcard-System (Club Card): In den Niederlanden ist für Hochrisiko- oder stark nachgefragte Spiele, etwa De Klassieker oder lokale Derbys, eine verifizierte niederländische Clubcard oder eine offizielle Klubmitgliedschaft erforderlich. Besucher aus dem Ausland können digitale Klubmitgliedschaften registrieren, etwa die Ajax Club Card oder den PSV Supporters Club, um Kaufberechtigungen für nicht eingeschränkte Spiele freizuschalten.

Offizielle Wiederverkaufsplattformen: Die meisten Topklubs der Eredivisie betreiben auf ihren Websites offizielle Ticket-Wiederverkaufsbörsen, auf denen Dauerkarteninhaber ihre Plätze sicher an verifizierte Fans zum Originalpreis weiterverkaufen können, wenn ein Spiel ausverkauft ist.

Sekundäre Wiederverkaufsplattform: Wenn die offiziellen Verkaufsphasen ausverkauft sind oder Ihnen für Topspiele eine Clubcard fehlt, bieten sekundäre Ticket-Marktplätze verifizierte digitale Wiederverkaufsoptionen für internationale Reisende. Achten Sie darauf, die AGB der Website zu prüfen, bei der Sie kaufen.

Wie viel kosten Eredivisie-Tickets 2026/27?

Der direkte Kauf über niederländische Klubs für Einzelspiele bietet einige der wettbewerbsfähigsten Preise unter den europäischen Topligen:

Direkte Originalpreise: Einzeltickets für Erwachsene kosten in der Regel zwischen 20 € und 85 € , abhängig vom Klub, der Stadionkategorie und der Einstufung des Gegners. Weniger profilierte Ligaspiele in Stadien wie dem AFAS Stadion oder dem Euroborg beginnen am günstigeren Ende der Preisskala, während Partien mit den „Big Three“ am oberen Ende liegen.

Tribünenbereiche: Die günstigsten Plätze, ebenso wie Stehplatzbereiche, befinden sich hinter den Toren auf den kurzen Seiten (Korte Zijde). Zentrale Plätze auf den Längsseiten (Lange Zijde) haben höhere Originalpreise.

Preise auf sekundären Wiederverkaufsplattformen: Auf sekundären Plattformen wie StubHub beginnen Einstiegstickets für reguläre Eredivisie-Spiele bei etwa 30 € bis 45 €, während große Rivalitäten wie De Klassieker oder De Topper je nach Tabellenstand marktgetriebene Preise erzielen.

Ermäßigungskategorien: Die meisten niederländischen Klubs bieten vergünstigte Ticketkategorien für junge Fans, also für Unter-12- und Unter-18-Jährige, sowie Familienpakete für Heimspiele an.

Wann wurde die Eredivisie gegründet?

Die 1956 gegründete Eredivisie gehört zu den lebendigsten Erstliga-Wettbewerben im europäischen Fußball und feiert in der Saison 2026/27 70 Jahre professionellen niederländischen Fußball.

Die niederländische Liga wird weltweit für ihr Bekenntnis zum Total Football, ihre produktiven Akademien und ihren offensiven Stil gefeiert und bietet eine Matchday-Atmosphäre, die man nicht verpassen sollte.

Von der lautstarken Johan Cruijff ArenA mit einer Kapazität von 55.000 Zuschauern in Amsterdam und dem Hexenkessel De Kuip in Rotterdam, dem Feyenoord Stadium, bis zu den intimen, feindseligen Spielstätten De Grolsch Veste von FC Twente oder De Adelaarshorst von Go Ahead Eagles: Die niederländische Fankultur lebt von tiefer lokaler Leidenschaft, Tifo-Choreografien und ununterbrochener lautstarker Unterstützung.