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Falko Blöding

Trotz unglaublichen Torschussverhältnisses: Ajax patzt auch wegen Marc-Andre ter Stegen gegen Excelsior

Niederlande Eredivisie
Ajax Amsterdam - Excelsior Rotterdam
Ajax Amsterdam
Excelsior Rotterdam
Marc-André ter Stegen
J. Brandt

Während Julian Brandt weiter für Furore sorgt, steht Marc-Andre ter Stegen in der Kritik.

Der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam lässt in der Eredivisie überraschend in einem Heimspiel gegen Excelsior Federn. Zwei deutsche Stars stehen dabei im Blickpunkt.

Zunächst schoss Julian Brandt den Favoriten nach gut einer halben Stunde auf Vorlage von Stürmer Kasper Dolberg in Front. Es war bereits der sechste Treffer im elften Pflichtspiel für Ajax für den ehemaligen Mittelfeldspieler des BVB. In der Liga netzte er in den letzten drei Partien in Serie.

Trotzdem reichte es für Amsterdam nicht zum Sieg. Excelsior drehte die Partie zwischenzeitlich durch Tore von Lennart Hartjes (45.+1) sowie Aymen Sliti (62.). Tolu Arokodare besorgte für die Hausherren in der Johan-Cruyff-Arena den 2:2-Endstand (64.).

Für Ajax bedeutet das einen Rückschlag im Kampf um den Titel, zumal die Mannschaft von Trainer Michel drückend überlegen war und ein Torschussverhältnis von 27:3 hatte. Anschließend stand neben der Chancenverwertung vor allem Keeper Marc-Andre ter Stegen in der Kritik.

Wenige Tage nach seiner DFB-Nominierung durch den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp gab der deutsche Schlussmann bei Slitis Gegentreffer eine unglückliche Figur ab. Ter Stegen verpasste es, eine flache Hereingabe zu klären und ermöglichte damit den Gegentreffer.

Zum Beispiel gab es kritische Töne aus seiner langjährigen Wahlheimat Spanien. Die Sport schrieb über die Leistung der Leihgabe des FC Barcelona: "Ter Stegen fing sich zwei Gegentore bei nur zwei Schüssen aufs Tor. Dem Torwart gelang nicht eine einzige Parade, beim zweiten Gegentor hätte er mehr machen können." Es sei ein "Albtraumabend" für den 34-Jährigen gewesen, so das Fazit.

Marc-Andre ter Stegen: "Es ist unsere eigene Schuld"

Ter Stegen selbst sagte: "Jeder, der das Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass wir mehr verdient gehabt hätten. Wir hätten unsere Führung in der ersten Halbzeit ausbauen müssen. Es ist unsere eigene Schuld, dass wir nicht gewonnen haben. Letztendlich darf man einfach nicht zwei Gegentore kassieren."

FBL-NED-EREDIVISIE-AJAX-PSVGetty Images

Es ist nicht der erste unglückliche Auftritt ter Stegens im Ajax-Dress. Bereits vor einigen Wochen hatte er sich nach der 1:3-Niederlage im Spitzenspiel gegen PSV Kritik anhören müssen.

Vor der Länderspielpause belegt Ajax in der Tabelle nun den fünften Platz und hat fünf Zähler Rückstand auf Spitzenreiter AZ Alkmaar.

Ter Stegen reist nun zur DFB-Elf. Dort war der ewige Kronprinz Manuel Neuers seit 2024 die Nummer eins, ehe er sich mehrfach schwer verletzte und unter anderem die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko verpasste.

Klopp betonte in der vergangenen Woche, dass der 34-Jährige erstmal seine Nummer eins ist. Ter Stegen sagte dazu: "Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe während meiner Genesung sehr gelitten. Ich versuche immer, mein Bestes zu geben, die beste Version von mir selbst zu zeigen, und ich bin glücklich, zurück zu sein."

Außerdem erklärte er: "Für jedes Kind, das Fußball spielt, ist es ein Traum, für sein Land zu spielen. Nach den vergangenen zwei Jahren, in denen ich nicht immer spielen konnte, gilt das umso mehr. Auch die Art und Weise, wie ich in Deutschland behandelt werde, bedeutet mir sehr viel."

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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