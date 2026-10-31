Das Spiel zwischen Hannover 96 und Dynamo Dresden beginnt am 01.11.2026, 13:30.

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SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Hannover 96 vs. Dynamo Dresden heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hannover 96 und Dynamo Dresden ist live bei WOW zu sehen. Dort könnt Ihr die Partie in voller Länge im Livestream verfolgen.

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Themen der Woche: Was war bei Hannover 96 und Dynamo Dresden los?

Hannover 96 kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag der Klub im DFB-Pokal gegen Kaiserslautern mit 0:2, davor gab es eine 2:0-Niederlage im Derby gegen Eintracht Braunschweig. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang mit 2:1 gegen VfL Bochum. Insgesamt erzielte Hannover in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte acht.

Dynamo Dresden weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Der jüngste Erfolg war besonders eindrucksvoll: Die SGD besiegte Schalke 04 im DFB-Pokal mit 2:0. Zuvor setzte es eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Holstein Kiel in der Liga. Dresden traf in diesen fünf Partien siebenmal und kassierte sieben Gegentore.

Hannover 96 vs. Dynamo Dresden: Anstoßzeit

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 10 1. Nov. 2026 - 07:30 Heinz von Heiden-Arena

Hannover 96 vs. Dynamo Dresden: Aufstellungen

Hannover 96 vs. Dynamo Dresden: Form

Hannover 96 vs. Dynamo Dresden: Bilanz direkte Duelle

Hannover 96 vs. Dynamo Dresden: Die Tabellen