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Deutschland 2 Bundesliga
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Hannover 96 vs. Dynamo Dresden heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Hannover 96 - Dynamo Dresden
Hannover 96
Dynamo Dresden
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt Hannover 96 gegen Dynamo Dresden. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hannover 96 und Dynamo Dresden beginnt am 01.11.2026, 13:30.

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SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Hannover 96 vs. Dynamo Dresden heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hannover 96 und Dynamo Dresden ist live bei WOW zu sehen. Dort könnt Ihr die Partie in voller Länge im Livestream verfolgen.

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Themen der Woche: Was war bei Hannover 96 und Dynamo Dresden los?

Hannover 96 kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag der Klub im DFB-Pokal gegen Kaiserslautern mit 0:2, davor gab es eine 2:0-Niederlage im Derby gegen Eintracht Braunschweig. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang mit 2:1 gegen VfL Bochum. Insgesamt erzielte Hannover in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte acht.

Dynamo Dresden weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Der jüngste Erfolg war besonders eindrucksvoll: Die SGD besiegte Schalke 04 im DFB-Pokal mit 2:0. Zuvor setzte es eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Holstein Kiel in der Liga. Dresden traf in diesen fünf Partien siebenmal und kassierte sieben Gegentore.

H96

H96 - Form

BOC
S2-1
FCM
N3-0
FCP
U1-1
EBS
N2-0
FCK
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
3/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
DOD

DOD - Form

BSC
N1-2
OSN
U1-1
FCM
S2-0
HSK
N3-0
S04
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Hannover 96 vs. Dynamo Dresden: Anstoßzeit

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 10
Heinz von Heiden-Arena

Hannover 96 vs. Dynamo Dresden: Aufstellungen

Hannover 96 vs Dynamo Dresden Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • S. Wagner

Hannover 96 vs. Dynamo Dresden: Form

H96

H96 - Form

BOC
S2-1
FCM
N3-0
FCP
U1-1
EBS
N2-0
FCK
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
3/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
DOD

DOD - Form

BSC
N1-2
OSN
U1-1
FCM
S2-0
HSK
N3-0
S04
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Hannover 96 vs. Dynamo Dresden: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Hannover 96UnentschiedenDynamo Dresden
1
3
1
Deutschland 2 Bundesliga
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Hannover 96
H96
0
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
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Dynamo Dresden
DOD
2
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
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Hannover 96
H96
0
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
0
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Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
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Hannover 96
H96
0
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Deutschland 2 Bundesliga
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Hannover 96
H96
3
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Dynamo Dresden
DOD
0
END
5Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Hannover 96 vs. Dynamo Dresden: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
10910238+1528
S
S
U
S
S
2
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
105412514+1119
S
U
S
U
S
3
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
95312112+918
N
U
U
S
S
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
N
S
S
U
S
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
U
S
N
S
U
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
94321616015
U
N
U
U
S
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
S
N
S
S
U
8
St. PauliSt. PauliFCP
9261119+212
U
U
S
U
S
9
OsnabrückOsnabrückOSN
103251417-311
N
S
N
U
U
10
VfL BochumVfL BochumBOC
10325811-311
S
U
N
N
N
11
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
102441820-210
N
U
U
N
U
12
BraunschweigBraunschweigEBS
103161618-210
N
S
N
S
N
13
Greuther FürthGreuther FürthGFT
92341216-49
N
S
N
U
U
14
DarmstadtDarmstadtSVD
10235919-109
U
U
N
S
N
15
Holstein KielHolstein KielHSK
91531011-18
S
U
N
U
N
16
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
92251118-78
N
S
U
N
U
17
Hannover 96Hannover 96H96
9225815-78
N
U
N
S
N
18
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
92251120-98
N
S
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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