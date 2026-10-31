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Deutschland 2 Bundesliga
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Filip Knopp
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Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für KSC (Karlsruhe) vs. 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga?

Karlsruher SC - FC Heidenheim
Karlsruher SC
FC Heidenheim
Deutschland 2 Bundesliga

Am 10. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum Topspiel zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Heidenheim. Doch wo wird das Duell der beiden Klubs live im TV und Livestream übertragen? GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung.

Während der Karlsruher SC im Tabellenkeller um wichtige Punkte kämpft, mischt der 1. FC Heidenheim im Rennen um den Aufstieg mit. Am 10. Spieltag der 2. Bundesliga treffen die beiden Klubs im Samstagabendspiel aufeinander - der Tabellen-17. empfängt den Sechsten.

Sport live sehenJetzt auf RTL+ streamen

Austragungsort ist der BBBank Wildpark in Karlsruhe. Anpfiff der Begegnung ist heute um 20.30 Uhr.

Wo wird das Duell zwischen dem KSC und Heidenheim live übertragen? GOAL klärt, ob die Partie bei Sky, im Free-TV oder im Livestream zu sehen ist.

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für KSC (Karlsruhe) vs. 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga?

Das Zweitliga-Duell zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Heidenheim ist heute live bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Anbieter hält die Übertragungsrechte für alle Begegnungen der 2. Bundesliga und zeigt entsprechend auch das Aufeinandertreffen im BBBank Wildpark.

Nächste Spiele
KSC

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Deutschland 2 Bundesliga

31. Okt. 2026

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Zusätzlich gibt es für das Samstagabendspiel eine Option im Free-TV. Die Übertragungsrechte dafür liegen inzwischen bei RTL.

Anders als bei manchen anderen Partien läuft die Begegnung diesmal allerdings nicht im Hauptprogramm, sondern beim frei empfangbaren Schwestersender NITRO.

Spiel

Karlsruher SC - 1. FC Heidenheim

Datum

31. Oktober 2026

Anstoß

20:30 Uhr

Ort

BBBank Wildpark, Karlsruhe

Übertragung live im Free-TV

NITRO

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW / RTL+

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für KSC (Karlsruhe) vs. 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei NITRO und RTL+

Bei NITRO beginnt die Live-Berichterstattung heute um 20.15 Uhr. Alternativ lässt sich das Spiel über den kostenpflichtigen Livestream von RTL+ verfolgen.

Anna Kraft übernimmt die Moderation des Fußballabends, während Ex-Profi Max Kruse als Experte seine Einschätzungen zum Spielgeschehen liefert. Den Kommentar steuert Marco Hagemann bei. Thomas Wagner ist als Reporter im Einsatz und sammelt Stimmen rund um die Begegnung.

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Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für KSC (Karlsruhe) vs. 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Neben NITRO zeigt auch Sky das Zweitliga-Duell live. Die Übertragung läuft auf Sky Sport Bundesliga 2 und startet bereits um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Bei der Besetzung gibt es keine Abweichungen zur Free-TV-Ausstrahlung: Kraft führt durch die Sendung, Kruse ordnet das Geschehen als Experte ein und Hagemann sitzt am Kommentatoren-Platz. Dass beide Sender auf dasselbe Team zurückgreifen, hängt mit der Übernahme von Sky durch RTL zusammen.

Auch ohne Fernseher lässt sich die Partie verfolgen. Dafür stehen die Livestreams bei Sky Go und WOW zur Verfügung.

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Fußball heute live: KSC vs. 1. FC Heidenheim live bei Sky, NITRO und RTL+

Übertragungsstart

20:15 Uhr

Moderatorin

Anna Kraft

Experte

Max Kruse

Kommentator

Marco Hagemann

Reporter

Thomas Wagner

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für KSC (Karlsruhe) vs. 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga? - Duelle am 10. Spieltag

Datum & Uhrzeit

Begegnung

Freitag, 30.10.2026 – 18:30 Uhr

Arminia Bielefeld – Eintracht Braunschweig

Freitag, 30.10.2026 – 18:30 Uhr

Energie Cottbus – VfL Bochum

Samstag, 31.10.2026 – 13:00 Uhr

SV Darmstadt 98 – 1. FC Magdeburg

Samstag, 31.10.2026 – 13:00 Uhr

VfL Wolfsburg – VfL Osnabrück

Samstag, 31.10.2026 – 13:00 Uhr

1. FC Kaiserslautern – Hertha BSC

Samstag, 31.10.2026 – 20:30 Uhr

Karlsruher SC – 1. FC Heidenheim

Sonntag, 01.11.2026 – 13:30 Uhr

FC St. Pauli – 1. FC Nürnberg

Sonntag, 01.11.2026 – 13:30 Uhr

SpVgg Greuther Fürth – Holstein Kiel

Sonntag, 01.11.2026 – 13:30 Uhr

Hannover 96 – Dynamo Dresden

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