Während der Karlsruher SC im Tabellenkeller um wichtige Punkte kämpft, mischt der 1. FC Heidenheim im Rennen um den Aufstieg mit. Am 10. Spieltag der 2. Bundesliga treffen die beiden Klubs im Samstagabendspiel aufeinander - der Tabellen-17. empfängt den Sechsten.

Austragungsort ist der BBBank Wildpark in Karlsruhe. Anpfiff der Begegnung ist heute um 20.30 Uhr.

Wo wird das Duell zwischen dem KSC und Heidenheim live übertragen? GOAL klärt, ob die Partie bei Sky, im Free-TV oder im Livestream zu sehen ist.

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für KSC (Karlsruhe) vs. 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga?

Das Zweitliga-Duell zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Heidenheim ist heute live bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Anbieter hält die Übertragungsrechte für alle Begegnungen der 2. Bundesliga und zeigt entsprechend auch das Aufeinandertreffen im BBBank Wildpark.

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Zusätzlich gibt es für das Samstagabendspiel eine Option im Free-TV. Die Übertragungsrechte dafür liegen inzwischen bei RTL.

Anders als bei manchen anderen Partien läuft die Begegnung diesmal allerdings nicht im Hauptprogramm, sondern beim frei empfangbaren Schwestersender NITRO.

Spiel Karlsruher SC - 1. FC Heidenheim Datum 31. Oktober 2026 Anstoß 20:30 Uhr Ort BBBank Wildpark, Karlsruhe Übertragung live im Free-TV NITRO Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW / RTL+

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für KSC (Karlsruhe) vs. 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei NITRO und RTL+

Bei NITRO beginnt die Live-Berichterstattung heute um 20.15 Uhr. Alternativ lässt sich das Spiel über den kostenpflichtigen Livestream von RTL+ verfolgen.

Anna Kraft übernimmt die Moderation des Fußballabends, während Ex-Profi Max Kruse als Experte seine Einschätzungen zum Spielgeschehen liefert. Den Kommentar steuert Marco Hagemann bei. Thomas Wagner ist als Reporter im Einsatz und sammelt Stimmen rund um die Begegnung.

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für KSC (Karlsruhe) vs. 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Neben NITRO zeigt auch Sky das Zweitliga-Duell live. Die Übertragung läuft auf Sky Sport Bundesliga 2 und startet bereits um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Bei der Besetzung gibt es keine Abweichungen zur Free-TV-Ausstrahlung: Kraft führt durch die Sendung, Kruse ordnet das Geschehen als Experte ein und Hagemann sitzt am Kommentatoren-Platz. Dass beide Sender auf dasselbe Team zurückgreifen, hängt mit der Übernahme von Sky durch RTL zusammen.

Auch ohne Fernseher lässt sich die Partie verfolgen. Dafür stehen die Livestreams bei Sky Go und WOW zur Verfügung.

Fußball heute live: KSC vs. 1. FC Heidenheim live bei Sky, NITRO und RTL+

Übertragungsstart 20:15 Uhr Moderatorin Anna Kraft Experte Max Kruse Kommentator Marco Hagemann Reporter Thomas Wagner

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für KSC (Karlsruhe) vs. 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga? - Duelle am 10. Spieltag