Das Spiel zwischen Greuther Fürth und Holstein Kiel beginnt am 01.11.2026, 13:30.

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SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Greuther Fürth vs. Holstein Kiel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Greuther Fürth und Holstein Kiel ist live bei WOW zu sehen. Die Partie kann dort im Livestream in voller Länge verfolgt werden.

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Themen der Woche: Was war bei Greuther Fürth und Holstein Kiel los?

Greuther Fürth kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war eine 0:3-Heimniederlage gegen Osnabrück in der Liga. Zuvor hatte Fürth mit 2:0 gegen Braunschweig gewonnen. In diesen fünf Spielen erzielte Fürth vier Tore und kassierte neun.

Holstein Kiel präsentiert sich in besserer Verfassung und kommt auf drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann Kiel im DFB-Pokal gegen Hoffenheim und davor mit 3:0 in der Liga gegen Dynamo Dresden. In den fünf Partien traf Holstein siebenmal und ließ fünf Gegentreffer zu.

Greuther Fürth vs. Holstein Kiel: Anstoßzeit

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 10 1. Nov. 2026 - 07:30 Sportpark Ronhof Thomas Sommer

Greuther Fürth vs. Holstein Kiel: Aufstellungen

Greuther Fürth vs. Holstein Kiel: Form

Greuther Fürth vs. Holstein Kiel: Bilanz direkte Duelle

Greuther Fürth vs. Holstein Kiel: Die Tabellen