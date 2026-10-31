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Deutschland 2 Bundesliga
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Greuther Fürth vs. Holstein Kiel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Greuther Fürth - Holstein Kiel
Greuther Fürth
Holstein Kiel
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Greuther Fürth gegen Holstein Kiel. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Greuther Fürth und Holstein Kiel beginnt am 01.11.2026, 13:30.

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SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Greuther Fürth vs. Holstein Kiel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Greuther Fürth und Holstein Kiel ist live bei WOW zu sehen. Die Partie kann dort im Livestream in voller Länge verfolgt werden.

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Themen der Woche: Was war bei Greuther Fürth und Holstein Kiel los?

Greuther Fürth kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war eine 0:3-Heimniederlage gegen Osnabrück in der Liga. Zuvor hatte Fürth mit 2:0 gegen Braunschweig gewonnen. In diesen fünf Spielen erzielte Fürth vier Tore und kassierte neun.

Holstein Kiel präsentiert sich in besserer Verfassung und kommt auf drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann Kiel im DFB-Pokal gegen Hoffenheim und davor mit 3:0 in der Liga gegen Dynamo Dresden. In den fünf Partien traf Holstein siebenmal und ließ fünf Gegentreffer zu.

GFT

GFT - Form

FCM
U1-1
VFB
N5-0
BSC
N2-1
EBS
S2-0
OSN
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
4/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
HSK

HSK - Form

VFF
S3-1
EBS
N1-0
BSC
U0-0
DOD
S3-0
TSG
S1-1
Tor erzielt (kassiert)
7/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Greuther Fürth vs. Holstein Kiel: Anstoßzeit

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 10
Sportpark Ronhof Thomas Sommer

Greuther Fürth vs. Holstein Kiel: Aufstellungen

Greuther Fürth vs Holstein Kiel Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • H. Vogel

Greuther Fürth vs. Holstein Kiel: Form

GFT

GFT - Form

FCM
U1-1
VFB
N5-0
BSC
N2-1
EBS
S2-0
OSN
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
4/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
HSK

HSK - Form

VFF
S3-1
EBS
N1-0
BSC
U0-0
DOD
S3-0
TSG
S1-1
Tor erzielt (kassiert)
7/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Greuther Fürth vs. Holstein Kiel: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Greuther FürthUnentschiedenHolstein Kiel
2
0
3
Deutschland 2 Bundesliga
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
0
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
2
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
1
END
6Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Greuther Fürth vs. Holstein Kiel: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
10910238+1528
S
S
U
S
S
2
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
105412514+1119
S
U
S
U
S
3
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
95312112+918
N
U
U
S
S
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
N
S
S
U
S
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
U
S
N
S
U
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
94321616015
U
N
U
U
S
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
S
N
S
S
U
8
St. PauliSt. PauliFCP
9261119+212
U
U
S
U
S
9
OsnabrückOsnabrückOSN
103251417-311
N
S
N
U
U
10
VfL BochumVfL BochumBOC
10325811-311
S
U
N
N
N
11
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
102441820-210
N
U
U
N
U
12
BraunschweigBraunschweigEBS
103161618-210
N
S
N
S
N
13
Greuther FürthGreuther FürthGFT
92341216-49
N
S
N
U
U
14
DarmstadtDarmstadtSVD
10235919-109
U
U
N
S
N
15
Holstein KielHolstein KielHSK
91531011-18
S
U
N
U
N
16
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
92251118-78
N
S
U
N
U
17
Hannover 96Hannover 96H96
9225815-78
N
U
N
S
N
18
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
92251120-98
N
S
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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