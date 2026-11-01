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Deutschland 2 Bundesliga
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St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

St. Pauli - 1. FC Nürnberg
St. Pauli
1. FC Nürnberg
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt St. Pauli gegen 1. FC Nürnberg. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: Anstoßzeit

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 10
Millerntor Stadion

Das Spiel zwischen St. Pauli und 1. FC Nürnberg beginnt am 01.11.2026, 13:30.

St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen St. Pauli und dem 1. FC Nürnberg ist live bei WOW zu sehen.

Themen der Woche: Was war bei St. Pauli und 1. FC Nürnberg los?

St. Pauli kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und keiner Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete 0:0 gegen Darmstadt, zuvor gab es ein 1:1 gegen Hannover 96. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 2:0 gegen Karlsruher SC. Insgesamt erzielte St. Pauli in diesen fünf Partien fünf Tore und kassierte zwei.

Der 1. FC Nürnberg weist aus den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt setzte es eine 2:5-Niederlage im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen, davor eine 0:1-Pleite gegen Kaiserslautern in der Liga. Positiver Ausreißer war das spektakuläre 4:4 gegen VfL Wolfsburg. Nürnberg erzielte in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte zwölf.

FCP

FCP - Form

COT
U1-1
BMG
U1-1
KSC
S2-0
H96
U1-1
SVD
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
5/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCN

FCN - Form

KSC
S0-1
WOB
U4-4
COT
U1-1
FCK
N0-1
B04
N5-2
Tor erzielt (kassiert)
8/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: Aufstellungen

St. Pauli vs 1. FC Nürnberg Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Rapp

St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: Form

FCP

FCP - Form

COT
U1-1
BMG
U1-1
KSC
S2-0
H96
U1-1
SVD
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
5/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCN

FCN - Form

KSC
S0-1
WOB
U4-4
COT
U1-1
FCK
N0-1
B04
N5-2
Tor erzielt (kassiert)
8/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

St. PauliUnentschieden1. FC Nürnberg
4
1
0
Deutschland 2 Bundesliga
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
0
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
5
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
0
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
3
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
1
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
1
END
12Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
10910238+1528
S
S
U
S
S
2
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
105412514+1119
S
U
S
U
S
3
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
95312112+918
N
U
U
S
S
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
N
S
S
U
S
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
U
S
N
S
U
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
N
U
N
U
U
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
S
N
S
S
U
8
St. PauliSt. PauliFCP
9261119+212
U
U
S
U
S
9
OsnabrückOsnabrückOSN
103251417-311
N
S
N
U
U
10
VfL BochumVfL BochumBOC
10325811-311
S
U
N
N
N
11
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
S
N
S
N
N
12
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
102441820-210
N
U
U
N
U
13
BraunschweigBraunschweigEBS
103161618-210
N
S
N
S
N
14
Greuther FürthGreuther FürthGFT
92341216-49
N
S
N
U
U
15
DarmstadtDarmstadtSVD
10235919-109
U
U
N
S
N
16
Holstein KielHolstein KielHSK
91531011-18
S
U
N
U
N
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
92251118-78
N
S
U
N
U
18
Hannover 96Hannover 96H96
9225815-78
N
U
N
S
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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