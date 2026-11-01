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St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: Anstoßzeit

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 10 1. Nov. 2026 - 07:30 Millerntor Stadion

Das Spiel zwischen St. Pauli und 1. FC Nürnberg beginnt am 01.11.2026, 13:30.

St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen St. Pauli und dem 1. FC Nürnberg ist live bei WOW zu sehen.

Themen der Woche: Was war bei St. Pauli und 1. FC Nürnberg los?

St. Pauli kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und keiner Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete 0:0 gegen Darmstadt, zuvor gab es ein 1:1 gegen Hannover 96. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 2:0 gegen Karlsruher SC. Insgesamt erzielte St. Pauli in diesen fünf Partien fünf Tore und kassierte zwei.

Der 1. FC Nürnberg weist aus den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt setzte es eine 2:5-Niederlage im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen, davor eine 0:1-Pleite gegen Kaiserslautern in der Liga. Positiver Ausreißer war das spektakuläre 4:4 gegen VfL Wolfsburg. Nürnberg erzielte in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte zwölf.

St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: Aufstellungen

St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: Form

St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: Bilanz direkte Duelle

St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: Die Tabellen