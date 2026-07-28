Erfolgstrainer kehrt offenbar zurück! Endet jetzt die Posse im italienischen Fußball?

Nach einer spektakulären Trainersuche wird Roberto Mancini offenbar neuer, alter Nationaltrainer Italiens. Laut Fabrizio Romano habe der 61-Jährige bereits seine Zusage gegeben. Ein Sprecher des italienischen Fußballverbandes FIGC bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP lediglich, dass "Gespräche mit Roberto Mancini" geführt werden.

Mancini hatte die Squadra Azzurra bereits von 2018 bis 2023 trainiert und 2021 zum EM-Titel geführt. Anschließend arbeitete er kurzzeitig als Nationaltrainer von Saudi-Arabien und bis Juni bei Al-Sadd in Katar, seitdem ist er vereinlos.

Ehe die Wahl nun offenbar auf Mancini fiel, war das Bemühen um Starcoach Pep Guardiola ebenso ins Leere gelaufen wie jenes um Carlo Ancelotti (Brasilien). Die Alternative Andrea Pirlo war wegen der Zusammenarbeit des einstigen Mittelfeld-Genies mit einem russischen Wettanbieter keine.

Giorgio Chiellini wird nicht neuer Sportdirektor

In Folge des Scheiterns ihres Bemühens um Pirlo traten die erst vor gut zwei Wochen verpflichteten Sportdirektoren Paolo Maldini und Leonardo zurück. Der ebenfalls erst seit gut einem Monat amtierende Verbandspräsident Giovanni Malago steht vor einem Scherbenhaufen. "Italien muss neu gegründet werden", kommentierte die Gazzetta.

Begleitet wird die Trainersuche von einem öffentlichen Schlagabtausch zwischen Sportminister Andrea Abodi und Malago. Abodi bescheinigte dem Verbandschef, dieser gebe eine "unschöne Figur" ab. Malago konterte, nicht jeder könne über Fehler anderer urteilen.

Maldini-Nachfolger als Sportdirektor wird nun offenbar Claudio Ranieri. Zunächst wurde der frühere Nationalspieler Giorgio Chiellini gehandelt, doch er zeigt kein Interesse. "Ich möchte klarstellen, dass ich mit meiner Rolle bei Juventus glücklich bin und Giovanni Carnevali in seiner Funktion unterstützen möchte", sagte der frühere Nationalspieler. Der langjährige Innenverteidiger absolvierte 117 Länderspiele und führte die Squadra Azzurra 2021 als Kapitän unter Mancini zum EM-Titel. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler arbeitet als Manager bei seinem früheren Verein Juventus Turin.