Robert Andrich verfolgt den klaren Plan, unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp in die deutsche Nationalmannschaft zurückzukehren.

"Grundsätzlich habe ich das Ziel, wieder dabei zu sein. Ich will mich wieder in den Fokus der Nationalmannschaft arbeiten", sagte der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen im Interview mit dem kicker.

Unter Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann war Andrich zuletzt für die WM-Qualifikationsspiele im Oktober vergangenen Jahres nominiert worden. Dabei absolvierte er beim 1:0 in Nordirland auch das bis dato letzte seiner 19 A-Länderspiele, wurde seinerzeit kurz vor Schluss eingewechselt.

"Ich habe den Anspruch, wieder Teil des Teams zu werden und will mit der Nationalelf noch was erleben", betonte Andrich. Der 31-Jährige hatte den Sprung in den Kader für die WM 2026 verpasst, stattdessen war er während des Turniers in Nordamerika teilweise als TV-Experte und Co-Kommentator für MagentaTV tätig gewesen. Dabei lernte er auch den neuen DFB-Coach Klopp kennen, der bekanntlich ebenfalls als Experte bei MagentaTV arbeitete.

Robert Andrich über WM-Kontakt zu Jürgen Klopp: "Hat echt Spaß gemacht"

"Wenn wir uns gesehen haben, hat es echt Spaß gemacht. Wir haben viel über Fußball gesprochen", berichtete Andrich vom Kontakt zu Klopp während der WM. Der Leverkusener war bei der Heim-EM 2024 noch Stammspieler im DFB-Team gewesen.





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Nagelsmann trat derweil nach dem enttäuschend frühen WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay zurück. Klopp kristallisierte sich umgehend als Wunschkandidat für die Nachfolge heraus und wurde Ende Juli dann als neuer Bundestrainer vorgestellt. Bei seiner Antritts-PK unterstrich der 59-Jährige, dass die Tür in die Nationalmannschaft grundsätzlich für jeden Spieler mit deutschem Pass offen sei. Hoffnung also für Akteure wie Andrich, die zuletzt nicht dabei waren.

Rückkehr ins DFB-Team? Robert Andrich muss bei Bayer Leverkusen gesetzt sein

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der 19-malige Nationalspieler mit bereits 31 Jahren qua Alter nicht gerade prädestiniert ist für den angepeilten Neuaufbau unter Klopp. Zumal - speziell, wenn Klopp Joshua Kimmich wieder als Sechser aufbietet - Deutschland auf der Andrich-Position im zentralen Mittelfeld durchaus einen breitgefächerten Pool an Optionen hat, unter anderem mit jüngeren Spielern wie Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Angelo Stiller, Assan Ouedraogo oder Tom Bischof.

Grundvoraussetzung dafür, möglicherweise wieder Thema für die Landesauswahl zu werden, ist selbstredend, dass Andrich im Verein Stammspieler ist. In den vergangenen Wochen war über einen Abgang des Routiniers spekuliert worden, Eintracht Frankfurt gilt als interessiert. "Ich habe nicht das Gefühl, dass der Verein mich loswerden will", betonte Andrich nun jedoch, dass es aktuell keinerlei Indizien für einen Transfer gebe. Im Mittelfeldzentrum von Bayer konkurriert er mit Aleix Garcia, Exequiel Palacios, Ezequiel Fernandez und Kennet Eichhorn um die Stammplätze. Letzterer fällt wegen einer Stoffwechselerkrankung allerdings vorerst aus, was laut Sport Bild die Personalplanung bei der Werkself verändert.

Demnach hätten vor Eichhorns Ausfall zwei Mittelfeldspieler aus dem Trio Andrich, Garcia und Fernandez in diesem Sommer noch gehen können. Nun soll wohl maximal noch einer der drei Akteure den Verein verlassen.