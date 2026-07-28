The Guardian: "Frankreich setzt bei seiner lang erwarteten Heimkehrer auf die Legende Zidane als Cheftrainer."

The Sun: "Zidane ist endlich zum neuen französischen Nationaltrainer ernannt worden. Der ehemalige Trainer von Real Madrid kehrt nach fünf Jahren außerhalb des Fußballs zurück und wird versuchen, die Mannschaft nach dem Aus im WM-Halbfinale neu aufzubauen."

The Telegraph: "Zinedine Zidane kehrt mit seinem 'Traumjob' als Trainer der französischen Nationalmannschaft zurück."

L'Équipe: "Zwanzig Jahre nach dem WM-Finale 2006 präsentierte der französische Fußballverband den Nachfolger von Didier Deschamps. (...) Zidane wechselt nun das Umfeld und die Rolle, doch die Vorfreude und Faszination, die er auslöst, sind ungebrochen."

Le Figaro: "Man spricht schon so lange darüber, dass diese nun offizielle Ernennung wie eine Selbstverständlichkeit erscheint. Dennoch besitzt der Mann eine solche Ausstrahlung, dass dieses Ereignis mit enormen Erwartungen einhergeht. So sehr, dass Zidane zum Heilsbringer erhoben wird – zu demjenigen, der es nicht nur ermöglichen wird, Titel zu gewinnen, sondern auch Spiele mit einem attraktiven Spielstil zu entscheiden."

Le Parisien: "Nun liegt es an ihm, das beeindruckende Erbe von Didier Deschamps fortzuführen und ihm gleichzeitig seinen eigenen Stempel aufzudrücken."

RMC Sport: "In den letzten fünf Jahren hat sich ZZ aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Geduldig wartete er auf seine Chance und zeigte sich regelmäßig bei Kundgebungen, Wohltätigkeitsveranstaltungen oder in Stadien, um seinen Söhnen beim Spielen zuzusehen. Nun ist es endlich soweit. Und das Abenteuer beginnt am 25. September mit dem ersten Spieltag der Nations League in der Türkei."

Zinedin Zidane "kehrt nach Hause zurück"

Gazetta dello Sport: "Eine seit Jahren erwartete Ernennung ist nun endlich offiziell. Zidane hat einen Vertrag bis 2030 unterzeichnet, mit dem Ziel, die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft zu gewinnen, so wie er es als Spieler (2000 und 1998) geschafft hat."

OE24: "Zidane-Hammer ist offiziell"

AS: "Zidane kehrt nach Hause zurück. Fünf Jahre eines langen und endlosen Wartens, in denen er Angebote großer europäischer Vereine abgelehnt hat, sind im Jahr 2026 zu Ende gegangen. (...) Das Schicksal, so launisch es auch sein mag, hat beschlossen, dass sein erstes Spiel auf französischem Boden in seiner neuen Funktion gegen Italien stattfinden wird – jene Nationalmannschaft, gegen die er das letzte Spiel seiner aktiven Karriere bestritt und das mit einem Platzverweis in der Verlängerung des WM-Finales endete, nachdem er Materazzi einen Kopfstoß versetzt hatte."

Sport: "Nun ist es offiziell. Eine neue Ära im französischen Fußball bricht an. Fünf Jahre nach seinem Abschied von Real Madrid übernimmt Zidane ab diesem Dienstag das Ruder der französischen Nationalmannschaft."





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