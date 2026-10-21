St. Vincent und die Grenadinen Übersicht

Kapten Manchester United Bruno Fernandes melontarkan kritik tajam terhadap skema taktik Michael Carrick setelah malam yang buruk di Eropa. Manchester United dihajar 4-1 oleh klub Italia Como, membuat masa depan manajernya berada di ujung tanduk menyusul penampilan yang tidak menunjukkan identitas maupun agresivitas.
Manajer Manchester United Michael Carrick melontarkan kritik keras terhadap timnya setelah kekalahan memalukan 4-1 dari Como di Liga Champions. Mantan gelandang itu menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada para suporter yang datang mendukung tim setelah menyaksikan penampilan di Italia yang menurutnya tidak dapat diterima.