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St. Vincent und die Grenadinen

St. Vincent und die Grenadinen Übersicht

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Tabelle

Premier League crestPremier League

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
3Roma crestRoma75201631317
S
U
U
S
S
4AC Milan crestAC Milan7430147715
S
U
S
U
U
5Como crestComo7421127514
S
U
N
S
S
6Frosinone crestFrosinone7412139413
S
N
S
U
S
7Cagliari crestCagliari741267-113
N
U
S
S
S
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