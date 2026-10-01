トニーは木曜午前、実際の身体的危害を伴う暴行罪の起訴に正式に応じるため、ウェストミンスター治安判事裁判所に出廷した。現在サウジ・プロリーグでプレーする30歳のFWは、無罪答弁を行う前に被告人席に立ち、自身の個人情報を確認した。今回の法的手続きは、2025年冬にロンドン中心部で起きたとされる事案をめぐるロンドン警視庁の捜査を受けたものだ。

『ESPN』によると、トム・ヘスロップが率いる検察側は、10分間の審理の中で疑惑の概要を簡潔に説明した。トニーは昨年12月6日、ソーホーの施設「100 Wardour Street」で、セイバー・ダ・シルバという男性との口論に関与したとされている。ヘスロップは法廷で、2人は「互いに向き合ってにらみ合った」と述べ、さらにトニーが「前に突進して申立人にヘッドバットを見舞い、その後に数発殴った」とされている。