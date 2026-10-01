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イヴァン・トニー、ナイトクラブでの暴行を否認 イングランド代表FWが出廷し、陪審裁判を選択
暴行容疑、ウェストミンスター治安判事裁判所で否認
トニーは木曜午前、実際の身体的危害を伴う暴行罪の起訴に正式に応じるため、ウェストミンスター治安判事裁判所に出廷した。現在サウジ・プロリーグでプレーする30歳のFWは、無罪答弁を行う前に被告人席に立ち、自身の個人情報を確認した。今回の法的手続きは、2025年冬にロンドン中心部で起きたとされる事案をめぐるロンドン警視庁の捜査を受けたものだ。
『ESPN』によると、トム・ヘスロップが率いる検察側は、10分間の審理の中で疑惑の概要を簡潔に説明した。トニーは昨年12月6日、ソーホーの施設「100 Wardour Street」で、セイバー・ダ・シルバという男性との口論に関与したとされている。ヘスロップは法廷で、2人は「互いに向き合ってにらみ合った」と述べ、さらにトニーが「前に突進して申立人にヘッドバットを見舞い、その後に数発殴った」とされている。
- AFP
トニー、クラウン裁判所で陪審審理を選択
ブリオニー・クラーク地区判事は、この事件は治安判事裁判所の制度内で扱うのが適切だと示したものの、イングランド代表のトニーは別の法的手段を選択した。トニーはクラウン・コートでの審理を選び、これにより事件の事実関係は最終的に裁判官と陪審員の前で審理されることになる。この決定を受け、元ブレントフォードの中心選手であるトニーには、今月後半に予定されている次回出廷まで無条件の保釈が裁判所から認められた。
このFWは午前9時30分を少し過ぎた頃、関係者3人を伴って裁判所の建物に到着。シャツとネクタイの上に黒のトップスを着用していた。
広報担当者が刑事告発への衝撃を認める
出廷を受けて、このFWの広報担当者は進行中の刑事事件について声明を発表した。声明では「イヴァンは起訴を認識しており、当然ながら衝撃を受けているものの、法廷で自身の潔白を証明する機会が与えられることを楽しみにしている」と述べた。この公の立場は、事件が本格的な証拠審理に向けて上級裁判所の手続きへ進む中、同選手が疑惑と争う姿勢を改めて示すものとなっている。
法的手続きの次の段階はサザーク刑事法院で行われ、審理は現在10月29日に予定されている。最初の審理で制限付きの保釈条件は科されなかったため、トニーは当面の間、引き続きプロとしての職務を続けることができる。
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国際的な立場とキャリアの経歴
トニーは近年、イングランド代表の常連となっており、2026年ワールドカップに臨んだイングランド代表メンバーの一員でもあった。代表では通算10試合に出場して1得点を記録しているが、ネーションズリーグ最初の4試合に向けた最新メンバーからは漏れていた。そのキャリアはノーサンプトンで始まり、その後にニューカッスル、ピーターバラでプレーし、2020年に注目を集める形でブレントフォードへ移籍した。
ブレントフォードでの実り多い4年間で、トニーは72ゴールを記録。プレミアリーグ屈指の決定力を持つフィニッシャーとしての地位を確立し、2024年にはサウジ・プロリーグのアル・アハリへ注目の移籍を果たした。
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