アル・アハリは敵地でアル・ファトフを4-0で下し、貴重かつ順当な勝利を収めた。この一戦は本日金曜日の夜、アル・アハサーのメイダーン・ファイナンス・ファースト・スタジアムで、サウジ・ロシュン・リーグの一環として行われた。

アル・アハリは開始直後から試合の主導権を握り、早い時間帯にホームチームのゴールを脅かした。5分、ジェハニが正確なクロスに合わせて強烈なヘディングシュートを放つも、アル・ファトフのGKシェンベルが見事に防いだ。アル・アハリは圧力を続け、10分にはエースのトリンカオがペナルティエリア付近から強烈なグラウンダーのシュートを放ったが、シェンベルが再び巧みにセーブした。

アル・ファトフのGKはチームを救い続け、19分にはトニが放った危険なカーブシュートを防いでコーナーキックに逃れるなど、好プレーを継続した。アル・アハリは24分、アタンガナの危険なヘディングがポストに当たり、主導権を得点に結びつける寸前だった。その後29分には、ゴンサルヴェスが放ったカーブシュートがポストのわずか脇をかすめた。

アル・アハリの圧力は31分に先制点となって実を結んだ。ゴンサルヴェスが送ったグラウンダーのクロスをシェンベルが弾き、こぼれ球がトリンカオの前に落ちると、トリンカオがダイレクトでシュートを放ちゴールネットを揺らした。

前半終了間際、アル・ファトフは同点ゴールを奪いかけた。アディショナルタイム2分、アル・スレイマンがGKへのバックパスでミスを犯し、カンガがそれを奪ってGKと完全に一対一となったが、放ったシュートは不思議にもポストの脇を抜けていった。

後半に入っても、アル・アハリは攻撃の鋭さを保ち、50分には先制点と似た形で早々に2点目を追加することに成功した。GKシェンベルが別のグラウンダーのクロスを弾くと、トリンカオがダイレクトでゴールネットに押し込み、自身2点目を記録した。

FWトニは60分、ホームチームにとどめの一撃を放ち3点目を決めた。正確なスルーパスを生かしてアル・ファトフのGKと一対一となり、巧みなループシュートをゴールネットに沈めた。

アル・アハリは89分にも4点目を追加した。ジェハニがペナルティエリア内から放ったシュートがシェンベルの指先に触れ、ゴールネットを揺らした。

この結果により、アル・アハリは勝ち点を15に伸ばし、リーグ順位表で5位に浮上した。一方、アル・ファトフは勝ち点3のままで、17位でブービーに沈んだ。