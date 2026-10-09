アル・ファテハがサラミを見捨てる モロッコ人指揮官は苦い現実に直面

サウジアラビアのアル・ファテハを率いるジャマル・サラミ監督は、サウジ・ロシュン・リーグ第8節で行われたアル・アハリ戦に0 - 4で完敗した後、チームが戦術面と精神面の問題に苦しんでいることを認めた。これにより、同監督のチームでの船出は期待を裏切る結果となった。

サラミ監督は試合後のコメントで、アル・ファテハは各ラインにおいて求められる水準を示せなかったと述べ、この敗戦を乗り越えるには大きな取り組みが必要だと指摘した。「選手たちには何よりもまず闘う姿勢で試合に臨むよう求めた。しかし、多くの点が我々には欠けていた。戦術面と精神面の両方でチームの進むべき道を立て直すために、大きな努力を払う必要がある」と語った。

モロッコ人指揮官はさらに、集中力の欠如が選手たちのパフォーマンスに悪影響を及ぼしたと述べた。チームは4失点を喫し、選手たちは4枚のイエローカードを受けており、これらのミスの大半は避けることができたはずだと強調した。

またサラミ監督は、試合中に自分が取り得る選択肢が限られていたことにも言及し、流れを変えるために投入できる戦力の不足が試合展開への対応をいっそう難しくしたとの見方を示した。アル・ファテハは今、自らのパフォーマンスを見直し、課題の解消に速やかに取り組む必要がある。