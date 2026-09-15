ACLE 2026-27に出場する海外有名選手は？

2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）がいよいよ開幕する。アル・ナスルのクリスティアーノ・ロナウドをはじめ、サディオ・マネや今季からアル・ヒラルに在籍するガブリエウ・マルティネッリなど、欧州のビッグクラブで活躍した選手たちが今季のアジアクラブ一を決める大会に参戦する。
本記事では、今季ACLEに出場する海外有名選手を紹介する。
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2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）がいよいよ開幕する。アル・ナスルのクリスティアーノ・ロナウドをはじめ、サディオ・マネや今季からアル・ヒラルに在籍するガブリエウ・マルティネッリなど、欧州のビッグクラブで活躍した選手たちが今季のアジアクラブ一を決める大会に参戦する。
本記事では、今季ACLEに出場する海外有名選手を紹介する。
背番号：17
ポジション：FW
国籍：イングランド
生年月日：1996年3月16日(30歳)
経歴：ノーサンプトン - ニューカッスル - ブレントフォード
背番号：16
ポジション：GK
国籍：セネガル
生年月日：1992年3月1日(34歳)
経歴：スタッド・ランス - レンヌ - チェルシー
背番号：7
ポジション：FW
国籍：イングランド
生年月日：1999年12月29日(26歳)
経歴：ブラガ - バルセロナ - ウォルヴァーハンプトン -スポルティングCP
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背番号：7
ポジション：FW
国籍：ポルトガル
生年月日：1985年2月5日(41歳)
経歴：スポルティングCP - マンチェスター・ユナイテッド - レアル・マドリード - ユヴェントス - マンチェスター・ユナイテッド
背番号：10
ポジション：FW
国籍：セネガル
生年月日：1992年4月10日(34歳)
経歴：メス - ザルツブルク - サウサンプトン - リヴァプール - バイエルン・ミュンヘン
背番号：79
ポジション：FW
国籍：ポルトガル
生年月日：1999年11月10日(26歳)
経歴：ベンフィカ - アトレティコ・マドリード - チェルシー - バルセロナ - ミラン
背番号：21
ポジション：FW
国籍：フランス
生年月日：1996年6月13日(30歳)
経歴：パリ・サンジェルマン - ユヴェントス - バイエルン・ミュンヘン
背番号：7
ポジション：FW
国籍：ブラジル
生年月日：2001年6月18日(25歳)
経歴：イトゥアーノ - アーセナル
背番号：11
ポジション：FW
国籍：イングランド
生年月日：1995年12月30日(30歳)
経歴：エクセター - ブレントフォード - アストン・ヴィラ
背番号：19
ポジション：DF
国籍：フランス
生年月日：1997年10月6日(28歳)
経歴：アトレティコ・マドリード - レアル・マドリード - レアル・ソシエダ - ミラン
背番号：37
ポジション：GK
国籍：モロッコ
生年月日：1991年4月5日(35歳)
経歴：ウィダード - アトレティコ・マドリード - レアル・サラゴサ - セビージャ - ジローナ
背番号：3
ポジション：DF
国籍：セネガル
生年月日：1991年6月20日(35歳)
経歴：メス - ヘンク - ナポリ - チェルシー
背番号：14
ポジション：MF
国籍：オランダ
生年月日：1998年7月29日(28歳)
経歴：PECズヴォレ - AZアルクマール - ミラン - マンチェスター・シティ
背番号：32
ポジション：FW
国籍：イタリア
生年月日：1999年4月29日(27歳)
経歴：ボカ・ジュニオルス - ティグレ - ジェノア - アタランタ
背番号：6
ポジション：DF
国籍：スペイン
生年月日：1990年1月18日(26歳)
経歴：レアル・マドリード
背番号：23
ポジション：MF
国籍：オランダ
生年月日：1990年11月11日(35歳)
経歴：フェイエノールト - PSVアイントホーフェン - ニューカッスル - リヴァプール - パリ・サンジェルマン - ローマ - アル・イテファク
背番号：10
ポジション：MF
国籍：アルジェリア
生年月日：1998年6月30日(28歳)
経歴：リヨン - ローマ
背番号：34
ポジション：FW
国籍：オランダ
生年月日：1997年10月8日(28歳)
経歴：PSVアイントホーフェン - トッテナム -アヤックス
背番号：20
ポジション：FW
国籍：イラン
生年月日：1995年1月1日(31歳)
経歴：ルビン・カザン - ロストフ - ゼニト・サンクトペテルブルク - レヴァークーゼン- ローマ
背番号：9
ポジション：FW
国籍：イラン
生年月日：1992年7月18日(34歳)
経歴：ペルセポリス - アル・ガラファ - リオ・アヴェ - ポルト - インテル - オリンピアコス
背番号：9
ポジション：FW
国籍：ブラジル
生年月日：1991年10月2日(34歳)
経歴：トンベセ - ホッフェンハイム - リヴァプール - アル・アハリ
背番号：10
ポジション：MF
国籍：韓国
生年月日：1998年1月6日(28歳)
経歴：バルセロナ - エラス・ヴェローナ -シント＝トロイデン -ポルティモネンセ - 水原FC
2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。
そのため、地上波やBS/CSのテレビ放送や他のインターネットプラットフォームでのネット配信は予定されていない。
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