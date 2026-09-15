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acle plyaers to watchGetty Images
Yuta Tokuma

ACLE 2026-27に出場する海外有名選手は？

AFCチャンピオンズリーグエリート
鹿島アントラーズ
柏レイソル
ヴィッセル神戸
京都サンガF.C.
ガンバ大阪
ネフチ・フェルガナ
アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ
アル・アハリ・ドバイ
トラクター
アル・シャマル
アル・イテハド
エステグラル
アル・サッド
アル・アハリ・サウジ
パフタコール・タシュケント
アル・カーディシーヤ
アル・ワスル
コンアン・ハノイ
ラーチャブリーFC
上海海港
ニューカッスル・ジェッツ
大田ハナシチズン
北京国安
浦項スティーラーズ
ジョホール・ダルル・タクジム
ブリーラム・ユナイテッド
アル・アイン
アル・ナスル
アル・ヒラル
アル・ガラファ
全北現代モータース
ポートFC

【AFCチャンピオンズリーグエリート】2026-27シーズンのAFCアジアチャンピオンズリーグエリート（ACLE）開幕を前に、同大会に出場する有名選手・注目選手を紹介する。

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2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）がいよいよ開幕する。アル・ナスルのクリスティアーノ・ロナウドをはじめ、サディオ・マネや今季からアル・ヒラルに在籍するガブリエウ・マルティネッリなど、欧州のビッグクラブで活躍した選手たちが今季のアジアクラブ一を決める大会に参戦する。

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本記事では、今季ACLEに出場する海外有名選手を紹介する。

  • toney Getty Images

    イヴァン・トニー｜アル・アハリ（サウジアラビア）

    背番号：17
    ポジション：FW
    国籍：イングランド
    生年月日：1996年3月16日(30歳)
    経歴：ノーサンプトン - ニューカッスル - ブレントフォード

    • 広告
  • mendy Getty Images

    エドゥアール・メンディ｜アル・アハリ（サウジアラビア）

    背番号：16
    ポジション：GK
    国籍：セネガル
    生年月日：1992年3月1日(34歳)
    経歴：スタッド・ランス - レンヌ - チェルシー

  • trincaoGetty Images

    フランシスコ・トリンコン｜アル・アハリ（サウジアラビア）

    背番号：7
    ポジション：FW
    国籍：イングランド
    生年月日：1999年12月29日(26歳)
    経歴：ブラガ - バルセロナ - ウォルヴァーハンプトン -スポルティングCP

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  • ronaldoGetty Images

    クリスティアーノ・ロナウド｜アル・ナスル（サウジアラビア）

    背番号：7
    ポジション：FW
    国籍：ポルトガル
    生年月日：1985年2月5日(41歳)
    経歴：スポルティングCP - マンチェスター・ユナイテッド - レアル・マドリード - ユヴェントス - マンチェスター・ユナイテッド

  • maneGetty Images

    サディオ・マネ｜アル・ナスル（サウジアラビア）

    背番号：10
    ポジション：FW
    国籍：セネガル
    生年月日：1992年4月10日(34歳)
    経歴：メス - ザルツブルク - サウサンプトン - リヴァプール - バイエルン・ミュンヘン

  • felix Getty Images

    ジョアン・フェリックス｜アル・ナスル（サウジアラビア）

    背番号：79
    ポジション：FW
    国籍：ポルトガル
    生年月日：1999年11月10日(26歳)
    経歴：ベンフィカ - アトレティコ・マドリード - チェルシー - バルセロナ - ミラン

  • coman Getty Images

    キングスレイ・コマン｜アル・ナスル（サウジアラビア）

    背番号：21
    ポジション：FW
    国籍：フランス
    生年月日：1996年6月13日(30歳)
    経歴：パリ・サンジェルマン - ユヴェントス - バイエルン・ミュンヘン

  • martinelliGetty Images

    ガブリエウ・マルティネッリ｜アル・ヒラル（サウジアラビア）

    背番号：7
    ポジション：FW
    国籍：ブラジル
    生年月日：2001年6月18日(25歳)
    経歴：イトゥアーノ - アーセナル

  • watkinsGetty Images

    オリー・ワトキンス｜アル・ヒラル（サウジアラビア）

    背番号：11
    ポジション：FW
    国籍：イングランド
    生年月日：1995年12月30日(30歳)
    経歴：エクセター - ブレントフォード - アストン・ヴィラ

  • theoGetty Images

    テオ・エルナンデス｜アル・ヒラル（サウジアラビア）

    背番号：19
    ポジション：DF
    国籍：フランス
    生年月日：1997年10月6日(28歳)
    経歴：アトレティコ・マドリード - レアル・マドリード - レアル・ソシエダ - ミラン

  • bounouGetty Images

    ヤシン・ブヌ｜アル・ヒラル（サウジアラビア）

    背番号：37
    ポジション：GK
    国籍：モロッコ
    生年月日：1991年4月5日(35歳)
    経歴：ウィダード - アトレティコ・マドリード - レアル・サラゴサ - セビージャ - ジローナ

  • koulibalyGetty Images

    カリドゥ・クリバリ｜アル・ヒラル（サウジアラビア）

    背番号：3
    ポジション：DF
    国籍：セネガル
    生年月日：1991年6月20日(35歳)
    経歴：メス - ヘンク - ナポリ - チェルシー

  • ReijndersGetty Images

    タイアニ・ラインデルス｜アル・カーディシーヤ（サウジアラビア）

    背番号：14
    ポジション：MF
    国籍：オランダ
    生年月日：1998年7月29日(28歳)
    経歴：PECズヴォレ - AZアルクマール - ミラン - マンチェスター・シティ

  • reteguiGetty Images

    マテオ・レテギ｜アル・カーディシーヤ（サウジアラビア）

    背番号：32
    ポジション：FW
    国籍：イタリア
    生年月日：1999年4月29日(27歳)
    経歴：ボカ・ジュニオルス - ティグレ - ジェノア - アタランタ

  • nachoGetty Images

    ナチョ｜アル・カーディシーヤ（サウジアラビア）

    背番号：6
    ポジション：DF
    国籍：スペイン
    生年月日：1990年1月18日(26歳)
    経歴：レアル・マドリード

  • WijnaldumGetty Images

    ジョルジニオ・ワイナルドゥム｜アル・イテハド（サウジアラビア）

    背番号：23
    ポジション：MF
    国籍：オランダ
    生年月日：1990年11月11日(35歳)
    経歴：フェイエノールト - PSVアイントホーフェン - ニューカッスル - リヴァプール - パリ・サンジェルマン - ローマ - アル・イテファク

  • AouarGetty Images

    フセム・アワール｜アル・イテハド（サウジアラビア）

    背番号：10
    ポジション：MF
    国籍：アルジェリア
    生年月日：1998年6月30日(28歳)
    経歴：リヨン - ローマ

  • bergwijnGetty Images

    ステーフェン・ベルフワイン｜アル・イテハド（サウジアラビア）

    背番号：34
    ポジション：FW
    国籍：オランダ
    生年月日：1997年10月8日(28歳)
    経歴：PSVアイントホーフェン - トッテナム -アヤックス

  • azmounGetty Images

    サルダル・アズムン｜シャバーブ・アル・アハリ（アラブ首長国連邦）

    背番号：20
    ポジション：FW
    国籍：イラン
    生年月日：1995年1月1日(31歳)
    経歴：ルビン・カザン - ロストフ - ゼニト・サンクトペテルブルク - レヴァークーゼン- ローマ

  • taremiGetty Images

    メフディ・タレミ｜アル・ワスル（アラブ首長国連邦）

    背番号：9
    ポジション：FW
    国籍：イラン
    生年月日：1992年7月18日(34歳)
    経歴：ペルセポリス - アル・ガラファ - リオ・アヴェ - ポルト - インテル - オリンピアコス

  • firminoGetty Images

    ロベルト・フィルミーノ｜アル・サッド（カタール）

    背番号：9
    ポジション：FW
    国籍：ブラジル
    生年月日：1991年10月2日(34歳)
    経歴：トンベセ - ホッフェンハイム - リヴァプール - アル・アハリ

  • lee seung wooGetty Images

    イ・スンウ｜全北現代モータース（韓国）

    背番号：10
    ポジション：MF
    国籍：韓国
    生年月日：1998年1月6日(28歳)
    経歴：バルセロナ - エラス・ヴェローナ -シント＝トロイデン -ポルティモネンセ - 水原FC

  • dmm dazn hodai 2026DMM

    ACLE2026-27｜放送・配信

    2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。

    そのため、地上波やBS/CSのテレビ放送や他のインターネットプラットフォームでのネット配信は予定されていない。

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