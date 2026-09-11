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クリスティアーノ・ロナウドにとって栄光への最後の挑戦？ アル・ナスルがAFCチャンピオンズリーグ制覇へサウジ勢の先頭に立つ
サウジの強豪が覇権確立を狙う
AFCチャンピオンズリーグ・エリートの最新大会が来週開幕する。2023年以降に20億ドル超を投じてきたサウジアラビアの5クラブが、その中心にいる。新監督アンジ・ポステコグルーの下、ロナウドとジョアン・フェリックスを擁するアル・ナスルは、昨季のAFCチャンピオンズリーグ2で準優勝した後、大陸タイトル獲得を狙っている。一方、前回王者のアル・アハリは、西地区の戦いが始まる中で3連覇を目指している。
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フェリックス、全タイトル制覇を目指す
アル・ナスルのFWフェリックスは、今季に懸かる主要タイトルを、伝説的な同胞とともにすべて勝ち取りたいという強い決意を示した。
リヤドのチームに根付く勝利へのメンタリティーを強調し、ポルトガル代表は『AP通信』に対し、次のように語った。「僕たちは本当に良いチームで、層も厚い。目標は、勝てるすべての大会で優勝することだ。リーグ、カップ、そしてチャンピオンズリーグ、すべてを勝ち取りたい。僕たちは夢を見るためにプレーしているのではない。勝つためにプレーしている」
その尽きることのない野心は、アル・アハリの主将エドゥアール・メンディの言葉にも表れている。同選手は、自分たちの大陸王者としての地位をさらに伸ばすことに意欲を見せ、こう語った。「ここはサウジアラビア、そしてアジアで最大のクラブであり、僕たちは勝つためにすべてを尽くす。昨季はチャンピオンズリーグを制したし、今回も成功するためには、その時にやったすべてのことを生かさなければならない。僕たちは年々チームを築き上げている」
リヤドのライバル勢が巨額投資へ
西地区では、地元のライバルであるアル・ヒラルがプレミアリーグのスター、オリー・ワトキンス、ガブリエウ・マルティネッリ、クリセンシオ・サマーヴィルの獲得に総額2億ドル超を投じたことで、競争はさらに激化している。アル・イテハドや、ブレンダン・ロジャーズの下で初陣を迎えるアル・カーディシーヤと並び、地域の地政学的緊張により、イラン勢2クラブはいずれもホームゲームを中立地で開催せざるを得なくなっている。一方の東地区では、日本と韓国の伝統的強豪が、湾岸クラブの支配を切り崩すべく激しい対抗策を整えている。
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西部地区の戦いが始まる
アル・ナスルは火曜日、西地区の第1節でUAEのアル・アインと敵地で対戦し、厳しい初戦に臨む。一方、アル・アハリはパフタコールをホームに迎える準備を進めており、エステグラルとトラクターは地域情勢の緊迫化を受け、中立地でそれぞれ初戦を戦う。各地区の上位8チームが最終的にラウンド16へ進出し、アジアの絶対王者の座を懸けて争うことになる。
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