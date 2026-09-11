アル・ナスルのFWフェリックスは、今季に懸かる主要タイトルを、伝説的な同胞とともにすべて勝ち取りたいという強い決意を示した。

リヤドのチームに根付く勝利へのメンタリティーを強調し、ポルトガル代表は『AP通信』に対し、次のように語った。「僕たちは本当に良いチームで、層も厚い。目標は、勝てるすべての大会で優勝することだ。リーグ、カップ、そしてチャンピオンズリーグ、すべてを勝ち取りたい。僕たちは夢を見るためにプレーしているのではない。勝つためにプレーしている」

その尽きることのない野心は、アル・アハリの主将エドゥアール・メンディの言葉にも表れている。同選手は、自分たちの大陸王者としての地位をさらに伸ばすことに意欲を見せ、こう語った。「ここはサウジアラビア、そしてアジアで最大のクラブであり、僕たちは勝つためにすべてを尽くす。昨季はチャンピオンズリーグを制したし、今回も成功するためには、その時にやったすべてのことを生かさなければならない。僕たちは年々チームを築き上げている」