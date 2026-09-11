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サウジ・プロリーグが席巻！2026年バロンドール候補者発表、サディオ・マネとフリアン・キニョネスがRSL勢をけん引へ
RSLのスター選手たちが2026年バロンドール候補に選出
『フランス・フットボール』は、2026年バロンドールの30人候補に、サウジ・プロリーグでプレーするマネとキニョネスを正式に選出した。これは中東での卓越したシーズンと国際舞台での活躍を受けたものであり、同リーグにおけるタレントの充実ぶりを浮き彫りにしている。
マネは、アル・ナスルが2019年以来初のリーグ優勝を果たす上で重要な役割を担い、10得点6アシストを記録した。その好調ぶりは代表活動でも続き、セネガルの主将として2025年アフリカネーションズカップ決勝進出に貢献すると、2026年FIFAワールドカップでもチームを決勝トーナメント進出へ導いた。
一方、メキシコ代表のキニョネスは飛躍の1年を過ごした。アル・カーディシーヤで33ゴールを挙げ、2025-26シーズンのRSLゴールデンブーツを獲得した後、ワールドカップ共催国のメキシコでも印象的な活躍を見せ、メキシコシティーで決めた大会開幕ゴールを含む計4得点を記録。母国をベスト16進出へ導いた。
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マネとキニョネスが歴史的な選出に反応
水曜日のアブハ戦でアル・ナスルが2-1で勝利した後、自身のノミネートに反応したマネは、投票してくれた人々への感謝を口にした。「この気持ちは信じられないものだ。ファンのみなさんに、そしてもちろんジャーナリストのみなさんに感謝したい」と、元リバプールFWは語った。「リストに入っていてもおかしくない選手は確かにたくさんいたと思う。特にサウジ・プロリーグにはね。でも、これが投票結果だ。だから、もう一度ありがとうと言いたい」
一方、火曜日のアル・アハリ戦でアル・カディシーヤの3-2の勝利に貢献するゴールを決めたキニョネスも、同様に喜びをあらわにし、この節目は努力と忍耐のたまものだとした。「これを達成できてとても誇りに思う。この瞬間のために懸命に努力してきたし、今それが実現した」と同選手は述べた。「神のタイミングは常に完璧だ。自分はただ努力を続け、成長し、なれる最高の自分でいようとしているだけだ」
サウジ・プロリーグが世界トップクラスの地位を確立
マネのノミネートは、2022年に2位に入って以来のバロンドール候補復帰を意味する。キニョネスにとってこの栄誉は、最終節でハットトリックを決め、クリスティアーノ・ロナウドやイヴァン・トニーという知名度の高いライバルを抑えてリーグ得点王を劇的にさらった急成長の総仕上げとなった。
サウジ・プロリーグの影響力は、レフ・ヤシン賞の候補リストにも及んでいる。アル・ヒラルの守護神ヤシン・ブヌは、キングスカップ制覇とモロッコ代表でのアフリカネイションズカップ準優勝を受け、キャリア4度目のノミネートを果たした。
アル・アハリ主将のエドゥアール・メンディは、SPL最優秀GK賞を受賞し、AFCチャンピオンズリーグエリートで2大会連続2度目の優勝を成し遂げたことで、3度目のヤシン賞ノミネートを確保した。
- AFP
スター選手たちが国内外でさらなるタイトル獲得を目指す
直近のリーグ戦勝利で勢いに乗る中、マネとキノネスは、国内大会の戦いが激しさを増すなかで、アル・ナスルとアル・カーディシーヤでの好調な得点ペースを維持することを目指す。同時に、ブヌとメンディは、4人のスターが『フランス・フットボール』の公式表彰式を待つなか、ゴールでの圧倒的なパフォーマンスを維持したいところだ。
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