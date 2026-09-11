『フランス・フットボール』は、2026年バロンドールの30人候補に、サウジ・プロリーグでプレーするマネとキニョネスを正式に選出した。これは中東での卓越したシーズンと国際舞台での活躍を受けたものであり、同リーグにおけるタレントの充実ぶりを浮き彫りにしている。

マネは、アル・ナスルが2019年以来初のリーグ優勝を果たす上で重要な役割を担い、10得点6アシストを記録した。その好調ぶりは代表活動でも続き、セネガルの主将として2025年アフリカネーションズカップ決勝進出に貢献すると、2026年FIFAワールドカップでもチームを決勝トーナメント進出へ導いた。

一方、メキシコ代表のキニョネスは飛躍の1年を過ごした。アル・カーディシーヤで33ゴールを挙げ、2025-26シーズンのRSLゴールデンブーツを獲得した後、ワールドカップ共催国のメキシコでも印象的な活躍を見せ、メキシコシティーで決めた大会開幕ゴールを含む計4得点を記録。母国をベスト16進出へ導いた。



