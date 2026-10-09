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Luxemburg Übersicht
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الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|10
|بلاكبيرن روفرز
|11
|4
|3
|4
|17
|16
|1
|15
|11
|شيفيلد يونايتد
|11
|4
|3
|4
|15
|14
|1
|15
|12
|ميلوال
|11
|4
|3
|4
|18
|18
|0
|15
|13
|بورتسموث
|11
|4
|3
|4
|14
|14
|0
|15
|14
|ريكسهام
|11
|3
|5
|3
|15
|16
|-1
|14