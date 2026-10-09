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Luxemburg

Luxemburg Übersicht

West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27

في ديربي لندن وقبل هدف العودة: نجم وست هام متهم بالبصق على حارس الخصم!

وجد مهاجم وست هام يونايتد، تاتي كاستيانوس، نفسه في قلب عاصفة من الجدل عقب اتهامات بارتكاب سلوك غير رياضي خلال ديربي لندني ملتهب. ويُتهم المهاجم الأرجنتيني ببصق تجاه حارس مرمى ميلوول، فيليب مارشال، في مباراة شهدت اشتعال المنافسات القديمة من جديد في دوري البطولة (تشامبيونشيب).

فالنتين كاستيلانوسفيليب مارشال
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October 2026
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Tabelle

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى crestالدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
10بلاكبيرن روفرز crestبلاكبيرن روفرز114341716115
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11شيفيلد يونايتد crestشيفيلد يونايتد114341514115
S
N
S
N
N
12ميلوال crestميلوال114341818015
U
N
S
U
U
13بورتسموث crestبورتسموث114341414015
U
S
S
N
U
14ريكسهام crestريكسهام113531516-114
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