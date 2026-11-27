De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Feijóo tomou a iniciativa de levantar o tema durante o debate entre os quatro candidatos e cobrou uma posição clara sobre a realização da final na Espanha. Ele se apoiou no peso futebolístico do país, um dos anfitriões do torneio, que será organizado por Espanha, Portugal e Marrocos, além de partidas comemorativas na Argentina, no Paraguai e no Uruguai.
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“A propósito, vou lhe fazer uma pergunta, embora você possa pensar que se trata de futebol. Vou fazê-la a todos os candidatos”, disse o líder do Partido Popular.
Feijóo acrescentou: “Veja, eu defendo que a Espanha sedie a final da Copa do Mundo de 2030. Vocês também? O senhor, senhor Sánchez, defende que a Espanha organize o Mundial, já que somos o país anfitrião e a maior potência do futebol mundial? O senhor concorda comigo, senhor Sánchez, que devemos organizar a final na Espanha, sim ou não?”.
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Pedro Sánchez evitou um confronto político direto com Feijóo e preferiu responder a partir de suas preferências pessoais no futebol.
O primeiro-ministro afirmou que gostaria que a final fosse disputada no estádio do Atlético de Madrid (Metropolitano), mas considera que o estádio do Real Madrid (Santiago Bernabéu) é a opção mais adequada para receber um evento desse porte.
“Eu, como torcedor do Atlético, gostaria que fosse no Wanda, mas entendo que tem de ser no Bernabéu”, disse Sánchez.
O debate ganhou outro rumo com a intervenção do líder do Vox, Santiago Abascal, que rejeitou a ideia de organizar a Copa do Mundo em parceria com o Marrocos e associou sua posição a questões de soberania espanhola e às disputas políticas envolvendo as cidades de Ceuta e Melilla.
Assim, a discussão foi além da escolha do estádio que receberá a final e chegou à divergência sobre a natureza da cooperação com o Marrocos na organização do torneio. Feijóo e Sánchez apresentaram posições favoráveis à realização da decisão na Espanha, enquanto Abascal aproveitou o tema para expressar sua oposição à cooperação com Rabat, em linha com a posição de seu partido sobre soberania e relações bilaterais.
As declarações chegam no momento em que os três países, Espanha, Portugal e Marrocos, se preparam para organizar a Copa do Mundo de 2030, com a participação de 48 seleções.
A disputa pela sede da final da Copa do Mundo de 2030 virou um impasse entre Marrocos e Espanha, já que a candidatura conjunta não definiu qual país receberá a partida decisiva.
A Espanha defende seu direito à final e apresenta como opções o Santiago Bernabéu, em Madri, e o Spotify Camp Nou, em Barcelona, enquanto o Marrocos promove o novo Estádio Hassan II, em Benslimane, perto de Casablanca, projetado para receber cerca de 115 mil espectadores.
A Federação Internacional de Futebol (Fifa) ainda não anunciou sua decisão e afirmou que a definição do estádio será feita “no momento oportuno”.