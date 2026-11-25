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O espanhol Pep Guardiola, ex-técnico do Manchester City, saiu em defesa de Cristiano Ronaldo, ex-capitão da seleção de Portugal, após a forma como terminou sua trajetória com a seleção. Ele pediu que a Federação Portuguesa de Futebol e o próprio jogador façam um esforço conjunto para organizar uma despedida à altura do que fez um dos maiores astros da história do esporte e afirmou que não se pode permitir que um jogador do tamanho de Ronaldo deixe a seleção de seu país dessa maneira.

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As declarações de Guardiola foram dadas em entrevista ao ex-craque brasileiro Romário, em seu programa de entrevistas, e repercutidas pelo jornal Globo, do Brasil. Nela, o treinador espanhol comentou a decisão de Ronaldo de se aposentar da seleção e a crise que antecedeu o anúncio, avaliando que os desentendimentos recentes não devem ofuscar uma carreira excepcional de mais de duas décadas com a camisa da seleção portuguesa.

Ao falar sobre o futuro da relação entre Ronaldo e a seleção portuguesa, Guardiola disse: “Isso tem que terminar bem. Portugal e ele precisam fazer um esforço conjunto para que as coisas terminem bem. Cristiano Ronaldo não pode sair da seleção portuguesa dessa maneira, e não se deve permitir que ele saia assim”.

O treinador espanhol acrescentou que a importância de Ronaldo não se limita ao que ele fez por si mesmo ou pela seleção de Portugal, mas se estende às próximas gerações de jogadores portugueses, que devem enxergar sua carreira como um exemplo digno de reconhecimento e ver um astro do seu tamanho receber a despedida que merece.

Guardiola pede uma festa à altura da história de Ronaldo

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O ex-técnico do Barcelona seguiu falando e reforçou a necessidade de organizar uma homenagem em que Ronaldo sinta o carinho da torcida portuguesa. Ao mesmo tempo, pediu que o jogador também encare com positividade o que aconteceu e não deixe que os desentendimentos recentes impeçam um desfecho à altura de sua carreira.

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“Existem jogadores excepcionais, e Cristiano é um deles. Por isso, isso precisa ser resolvido. É preciso fazer uma homenagem em que ele sinta o carinho de seus compatriotas, e ele também tem que fazer um esforço e dizer: vamos esquecer o que aconteceu e virar a página”, afirmou Guardiola.

O treinador espanhol mandou um recado claro sobre a necessidade de separar a longa trajetória do jogador dos desentendimentos que podem surgir em um curto período: “Não se pode julgar uma carreira inteira por causa de um ou dois meses, ou por causa de um desentendimento ou mal-entendido com uma ou duas pessoas. Há carreiras repletas de conquistas que merecem ser preservadas e defendidas”.

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Guardiola citou várias lendas do futebol e afirmou que os astros que deram tanto ao esporte merecem deixar os gramados pela porta da frente, não apenas como reconhecimento pelo que fizeram, mas também para servirem de inspiração às novas gerações.

“Os grandes jogadores que chegaram ao auge merecem sair pela porta da frente, por tudo o que deram ao futebol e porque o próprio futebol lhes deve esse reconhecimento”, explicou.

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E completou: “As crianças que estão dando os primeiros passos nos campos de futebol precisam pensar que um dia querem encerrar a carreira do jeito que se despediram Romário, Cristiano, Messi, Maldini e outros grandes nomes. É assim que as coisas devem ser”.

O desentendimento entre Ronaldo e Jesus

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As declarações de Guardiola vêm na sequência de uma crise na relação de Ronaldo com a seleção portuguesa, mais especificamente com o técnico Jorge Jesus, depois que os dois se desentenderam durante a Data Fifa de setembro passado.

Segundo os detalhes divulgados pela rede brasileira “Globo”, Ronaldo havia combinado com o treinador que ficaria no banco de reservas nas duas partidas seguintes, mas Jesus pediu que ele aquecesse durante um dos jogos contra a Noruega, e a partida terminou sem que ele entrasse em campo. Isso irritou o capitão de Portugal, que passou a exigir uma explicação para o ocorrido.

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A crise se agravou depois disso, principalmente quando Ronaldo deixou a concentração da seleção antes do fim da Data Fifa, episódio que gerou enorme polêmica em Portugal. Mais tarde, o jogador pediu desculpas e garantiu que estava disposto a atender às convocações, enquanto a Federação Portuguesa decidiu suspendê-lo por 30 dias e aplicar-lhe uma multa.

No último dia 5 de novembro, Ronaldo anunciou sua aposentadoria da seleção, encerrando uma trajetória de 23 anos com a camisa de Portugal, ao longo da qual disputou 234 partidas e marcou 146 gols, tornando-se o recordista mundial de gols por seleções no futebol masculino.

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Ele também levou Portugal ao título da Eurocopa de 2016, a primeira grande conquista da história da seleção, e depois acrescentou o título da Liga das Nações de 2019, feito que repetiu na edição de 2025.

Ronaldo terá uma nova despedida?

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Embora a Federação Portuguesa tenha feito questão de homenagear seu capitão histórico e demonstrado reconhecimento pelo que ele fez pela seleção, as declarações de Guardiola reabriram o debate sobre o tipo de despedida que Ronaldo merece e sobre a possibilidade de superar os desentendimentos recentes e organizar uma homenagem especial que reúna o jogador e a torcida de seu país.

A Federação Portuguesa havia expressado sua gratidão a Ronaldo após o anúncio da aposentadoria, descrevendo-o como um líder inspirador e o maior símbolo da seleção. A Data Fifa seguinte à decisão também contou com homenagens ao astro português.

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Guardiola, no entanto, entende que o reconhecimento não deve se limitar a comunicados oficiais ou gestos simbólicos, e sim se concretizar em uma homenagem na qual o jogador sinta o carinho da torcida cuja seleção ele defendeu por tantos anos.