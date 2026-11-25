Na Champions League da Ásia, o Al-Hilal de Simone Inzaghi cede o empate após abrir dois gols de vantagem, como aconteceu com a Inter em Bérgamo contra a Atalanta, pela Serie A. Fora de casa, diante do Neftchi Fargona, no Uzbequistão, o time sofre um gol de Ismoilov e um gol contra de Akcicek depois de Watkins e Martinelli marcarem os dois primeiros gols da partida.
Na mesma competição, outro time saudita, o Al-Nassr, vence em casa o Al Sadd, do Catar, por 2 a 1. O zagueiro italiano Alessio Romagnoli joga pela equipe catariana, enquanto os portugueses Cristiano Ronaldo e Joao Felix marcam os gols da vitória.
CR7 abre o placar de pênalti e chega a 987 gols na carreira, a 13 da marca de mil gols como profissional. Depois, tem um segundo gol anulado pelo VAR por impedimento.
O técnico espanhol Pep Guardiola disse ao ex-atacante brasileiro Romario: "A federação portuguesa de futebol precisa dar a Cristiano Ronaldo um encerramento digno de sua carreira na seleção. Os dois lados precisam se esforçar para garantir uma despedida à altura. Não pode terminar tão mal. Ele foi importante demais para Portugal e para as futuras gerações. É um jogador excepcional, essa situação precisa ser resolvida. Ele merece uma homenagem para sentir o carinho de seus compatriotas. Não se pode julgar uma carreira tão longa e vitoriosa apenas com base em um desentendimento. O mesmo vale para outros grandes nomes da história, como Maldini e Messi".
O ex-técnico do Milan Vincenzo Montella declarou em entrevista à La Gazzetta dello Sport: "Quando criança, eu torcia para o Milan dos craques. Era fã de Marco van Basten. Silvio Berlusconi era um cavalheiro, embora muitas vezes quisesse dar palpite e influenciar as decisões. Estava acostumado a um time de vencedores da Bola de Ouro, mas nós não tínhamos nenhum. Eu brincava com ele, dizendo que, se comprasse um para mim, eu também faria o time jogar um futebol ofensivo".
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"O verão seguinte foi o das 'coisas formais', como dizia o dirigente Fassone após cada contratação. Bonucci e Calhanoglu chegaram, mas os resultados não. O que deu errado? Eu nem me lembrava dessa expressão. Pareciam mais slogans publicitários do que mensagens concretas. No ano anterior, tínhamos vencido a Supercopa da Itália contra a Juventus nos pênaltis".
"Depois, na temporada seguinte, houve muita confusão: a mudança de donos, muitos jogadores novos e um caos geral nas contratações. As decisões nem sempre eram tomadas em conjunto. Muitas vezes, eu nem sequer era consultado. Quando chegou a hora de contratar um centroavante, descobri que o orçamento havia acabado. Mas aquela era uma das posições que precisávamos reforçar. Contratamos Kalinic por 15 milhões de euros. Era difícil fazer mais do que isso".
"E, mesmo assim, falava-se de Cristiano Ronaldo? Nunca acreditei, parecia coisa de fantasy game".