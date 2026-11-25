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O ex-técnico de Portugal Roberto Martinez saiu em defesa de Cristiano Ronaldo e afirmou que o lendário atacante está no mesmo patamar de nomes como Lionel Messi e Diego Maradona. O veterano encerrou recentemente sua carreira pela seleção após um período de críticas intensas e atritos internos.

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Um status de lenda acima de qualquer debate

Martinez, que comandou a seleção portuguesa antes de deixar o cargo após a eliminação do time na Copa do Mundo deste ano, segue convicto de que o legado de Ronaldo é incontestável. Durante sua passagem, Martinez levou Portugal às quartas de final da Eurocopa de 2024, quando a equipe foi eliminada pela França nos pênaltis, e depois às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, quando perdeu por 1 a 0 para a Espanha. O capitão do Al-Nassr, de 41 anos, anunciou oficialmente sua despedida da seleção em 5 de novembro , encerrando uma trajetória de mais de duas décadas marcada por recordes.

“Para mim, foi um prazer”, disse Martinez sobre a experiência de comandar o vencedor de cinco Bolas de Ouro. Em uma conversa com a Amazon Prime após assistir a uma partida da Champions League entre Arsenal e Borussia Dortmund, o técnico relembrou o período em que trabalharam juntos. “Para mim e minha comissão técnica, foi uma alegria trabalhar com ele por 37 jogos. Ele marcou 28 gols [em 37 jogos sob o comando de Martinez] e provavelmente é uma dessas figuras icônicas. Não acho que veremos um jogador dessa grandeza [novamente] em Portugal.”

Os números em defesa de Ronaldo

Nas últimas semanas, o debate em torno de Ronaldo passou a se concentrar em sua idade e na saída conturbada da seleção no mês passado, quando ele deixou a equipe após um desentendimento sobre seu tempo de jogo com o sucessor de Martinez , Jorge Jesus. Martinez, porém, rebateu as críticas subjetivas apontando para os dados objetivos da carreira do jogador.

“Nos últimos dias, houve muitas opiniões subjetivas sobre o que o jogador é hoje, [mas] as estatísticas não são subjetivas”, afirmou Martinez durante a entrevista. “A forma como ele impactou o futebol. Estamos falando de um jogador que talvez [esteja no nível de] Lionel Messi, [Diego] Maradona, Johan Cruyff. São essas as estatísticas que um jogador como Cristiano [tem].”

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O impacto no futebol português

Os números de Ronaldo são impressionantes: ele encerrou a carreira pela seleção com 146 gols em 234 partidas. Essas marcas o consolidam como o maior artilheiro e o jogador com mais partidas na história do futebol de seleções masculino.

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“Portugal tem uma população de 10 milhões de habitantes”, observou Martinez. “Desde que Cristiano Ronaldo chegou à seleção [em 2003], [Portugal, em] 23 temporadas e meia, nunca ficou fora de uma grande competição. Isso se deve ao que ele trouxe: o profissionalismo e seus números, 234 jogos [pela seleção].”

Uma mentalidade e uma longevidade incomparáveis

Questionado se algum futuro talento poderia superar os recordes do ex-jogador de Manchester United e Real Madrid, Martinez demonstrou grande ceticismo. Para ele, a combinação de resistência física e força mental exibida por Ronaldo é um fenômeno que surge uma vez a cada século. O capitão português levou seu país ao título da Eurocopa de 2016, seguido pela primeira conquista de Portugal na Liga das Nações da UEFA, em 2019, e por um segundo título em 2025. Neste verão, ele também fez história ao se tornar o primeiro jogador a marcar gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo da FIFA.

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Ao concluir sua análise sobre a determinação singular do jogador, Martinez disse: “Não acho que seja possível [superar seus números]. É algo que você aprende com Cristiano: sua mentalidade não se resume a ganhar alguma coisa, e sua motivação não era conquistar a Bola de Ouro. Sua motivação era ser melhor no dia seguinte. Sua dedicação ao futebol é incomparável, e acho que a longevidade está acima de qualquer opinião.”