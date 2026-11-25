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Pep Guardiola pediu que Cristiano Ronaldo e a seleção portuguesa resolvam suas diferenças para garantir ao atacante uma despedida à altura. O ex-técnico do Manchester City acredita que um jogador de tamanha importância histórica merece sair pela porta da frente, e não em meio a tensões ainda não resolvidas.

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Guardiola pede uma despedida à altura

Guardiola entrou no debate sobre o futuro de Ronaldo na seleção portuguesa e afirmou que os dois lados precisam trabalhar juntos para garantir um fim respeitoso à carreira dele pela seleção. Em conversa no canal no YouTube do ídolo brasileiro Romário, o treinador disse acreditar que a situação atual exige um esforço mútuo para que tudo «termine bem», em respeito ao legado do jogador.

O experiente técnico ressaltou que Ronaldo foi uma figura de importância excepcional para seu país e que sua saída deve refletir esse peso. «A Federação Portuguesa de Futebol precisa garantir um fim digno à carreira de Cristiano Ronaldo», declarou Guardiola. «Cristiano Ronaldo não deveria deixar a seleção portuguesa dessa maneira. Não podem deixá-lo sair assim», disse o treinador.

«Existem jogadores excepcionais, e Cristiano Ronaldo é um deles. Por isso, essa situação precisa ser resolvida. Se vão resolvê-la ou não, não é problema meu, mas precisam fazer isso. É isso: o que ele conquistou no futebol merece um final diferente.»

Um apelo pela reconciliação

Para Guardiola, reconstruir a relação exige esforço dos dois lados, e chegar ao desfecho adequado dependerá de humildade e disposição para ceder no mais alto nível. Embora tenha defendido firmemente o direito de Ronaldo de determinar como encerrar sua trajetória histórica pela seleção, ele ressaltou que nenhuma das partes pode permitir que a teimosia atrapalhe uma despedida adequada. «Os dois lados precisam se esforçar para garantir uma despedida à altura. Precisam entender que Cristiano Ronaldo merece sair nos próprios termos», pediu Guardiola.

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Em vez de deixar a tensão persistir, Guardiola descreveu a despedida calorosa e festiva que, em sua opinião, Ronaldo deveria receber diante dos torcedores de seu país. Ao mesmo tempo, pediu ao vencedor de cinco Bolas de Ouro que tome a iniciativa para ajudar a superar as mágoas que ainda restam, de modo que o foco permaneça em suas conquistas. «Deveria haver uma celebração em que ele sentisse o carinho de seus compatriotas. E ele, por sua vez, também precisa tomar a iniciativa e dizer: 'Vamos virar a página do passado'», acrescentou Guardiola.

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Um breve desentendimento não apaga um legado histórico

Ao olhar para o quadro geral, Guardiola rejeitou a ideia de que uma fase final turbulenta ou atritos pessoais pontuais devam manchar mais de duas décadas de excelência constante no futebol de seleções. Em um esporte que muitas vezes tem memória curta, ele argumentou que dirigentes, torcedores e jogadores têm o dever de olhar para toda a trajetória.

«Uma carreira inteira não deveria ser julgada com base em um ou dois meses, nem por uma divergência ou um mal-entendido com uma ou duas pessoas», insistiu. «Há carreiras repletas de conquistas que merecem ser preservadas e defendidas. Os grandes jogadores, aqueles que realmente estiveram no auge, merecem sair pela porta da frente. Primeiro, porque conquistaram esse direito por tudo o que deram ao esporte. O próprio futebol deve a eles esse reconhecimento.»

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Um exemplo para a próxima geração

Além do reconhecimento que o próprio Ronaldo conquistou, Guardiola destacou a marca cultural duradoura deixada pelo atacante no futebol de seu país. A maneira como Portugal decidir encerrar a trajetória de seu esportista mais famoso envia uma mensagem poderosa a todos os jovens talentos que sonham em vestir a famosa camisa vermelha e verde nas próximas décadas.

«Ele foi uma figura incrivelmente importante, não só para si mesmo e para Portugal, mas também para as futuras gerações de jogadores portugueses. E, em segundo lugar, pelas crianças que estão dando os primeiros passos em campo e que podem dizer: 'Quero terminar minha carreira como Romário, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Paolo Maldini ou qualquer outro grande nome da história'», observou Guardiola.