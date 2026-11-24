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Luis de la Fuente já não se contenta com o que conquistou à frente da seleção espanhola. O treinador que levou a “La Roja” ao topo do pódio acredita que tudo o que foi alcançado até agora é apenas o começo de um projeto maior, cujo lema é seguir conquistando títulos e disputando o topo do futebol mundial.

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Enquanto se prepara para novos desafios, o técnico da Espanha revelou seu maior sonho: ver a final da Copa do Mundo de 2030 disputada em seu país, em declarações carregadas de ambição, confiança e orgulho.

As declarações de De la Fuente foram dadas durante a cerimônia do jornal espanhol “Marca”, na qual ele foi homenageado com o prêmio “Marca Leyenda”, em reconhecimento à sua trajetória excepcional e às suas conquistas no comando técnico da seleção.

O treinador espanhol se mostrou visivelmente emocionado ao receber o prêmio, entregue por Vicente del Bosque, ex-técnico da seleção espanhola, ao lado de Juan Ignacio Gallardo, diretor do jornal “Marca”, em um clima festivo marcado por muitos elogios à sua carreira.

De la Fuente não escondeu a alegria com a homenagem e afirmou que o prêmio representa um marco importante em sua trajetória, mas que não o fará se acomodar com o que já conquistou. Pelo contrário, servirá como motivação extra para continuar trabalhando e alcançar ainda mais sucesso.

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“Temos que continuar trabalhando e conquistando coisas, porque o que estamos vivendo agora é apenas o começo, e não o fim do caminho. É só o início de coisas muito importantes que vamos buscar”, disse o técnico da seleção espanhola ao chegar à cerimônia.

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Questionado sobre onde guardaria o prêmio em sua casa, respondeu com um sorriso: “Vou colocá-lo em um lugar muito especial, para que todos que me visitarem possam vê-lo”.

Antes da entrega do prêmio, Vicente del Bosque fez questão de elogiar a trajetória de seu sucessor, destacando sua postura profissional e sua capacidade de gerir o grupo. Para ele, o sucesso não depende apenas de ter um grupo de jogadores de qualidade, mas da forma de lidar com eles e transformá-los em um time unido.

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“Quando falamos de Luis, temos que destacar o seu comportamento excepcional ao longo de uma carreira repleta de conquistas. Não basta ter os jogadores certos, é preciso saber geri-los e orientá-los, e entender que todos fazemos parte de uma mesma equipe”, afirmou Del Bosque.

O ex-treinador também relembrou os momentos vividos com De la Fuente nos corredores da Federação Espanhola, ressaltando que os encontros entre os dois sempre tinham um clima positivo e que as conversas durante os cafés da manhã giravam constantemente em torno do futuro.

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Discurso emocionante: família e amigos por trás do sucesso

Em seu discurso após receber o prêmio “Marca Leyenda”, De la Fuente se mostrou muito emocionado. Em vez de falar de conquistas e títulos, concentrou-se nas pessoas que o acompanharam em sua jornada e que tiveram papel fundamental para que ele chegasse aonde está hoje.

“Há momentos na vida em que é difícil expressar em palavras o que se sente, e, acreditem, hoje é um desses momentos. Recebo o prêmio Marca Leyenda com uma emoção difícil de descrever”, disse.

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“Quando fui informado de que seria homenageado com este prêmio em reconhecimento à minha carreira, meu primeiro sentimento foi de gratidão, acompanhado de uma boa dose de surpresa. Sei que este prêmio não representa apenas a mim, mas sim uma jornada de muitos anos, cheia de trabalho, paixão, decisões difíceis, sucessos e até erros com os quais aprendi muito”, acrescentou.

O treinador espanhol seguiu lembrando o papel das pessoas ao seu redor ao longo da carreira: “A vida me ensinou que ninguém chega aonde está sozinho. Lembro de todos que acreditaram em mim no início do caminho, dos colegas com quem dividi responsabilidades, preocupações e alegrias, e de todos que me ensinaram que fazer bem o trabalho é uma forma de respeitar os outros”.

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De la Fuente não se esqueceu de enviar uma mensagem de gratidão à família e aos amigos, afirmando que eles foram seu verdadeiro apoio, sobretudo nos momentos difíceis em que as coisas não saíram como planejado.

“Penso na minha família, que foi o meu apoio silencioso, que nem sempre aparece. E penso nos meus amigos, que ficaram ao meu lado nos momentos mais difíceis e me ajudaram a levantar quando as coisas não saíram como eu queria. Sem todos eles, eu não estaria aqui hoje”, declarou.

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Ele ressaltou que o verdadeiro valor do sucesso não está nos cargos, nos títulos ou nos prêmios, mas nas pessoas, nos valores e na marca que cada um deixa na vida dos outros, e garantiu que recebe a homenagem com a mesma paixão e o mesmo compromisso com que começou sua carreira.

Ele encerrou o discurso agradecendo ao jornal “Marca” e, em especial, a Juan Ignacio Gallardo, antes de deixar uma mensagem que reflete a convicção em suas escolhas e em sua trajetória: “Se eu tivesse a oportunidade de voltar ao passado e percorrer o mesmo caminho de novo, faria exatamente a mesma coisa, porque ele me deu a oportunidade de conhecer pessoas especiais como vocês, aprender com elas e compartilhar a vida com elas”.

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Copa do Mundo e Liga das Nações: De la Fuente define as prioridades

A noite também teve espaço para as próximas ambições da seleção espanhola. Clara, uma menina de 10 anos escolhida para integrar a escalação ideal de De la Fuente, fez uma pergunta direta ao treinador sobre a possibilidade de conquistar a próxima Copa do Mundo.

De la Fuente respondeu com uma mensagem que combinou realismo e ambição: “Olha, Clara, o verdadeiro sucesso está em lutar por um objetivo e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para alcançá-lo, e é exatamente isso que vamos fazer. Mas antes temos outros desafios pela frente, e queremos ganhar a Liga das Nações, então vamos tentar conseguir isso”.

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Ficou claro que o treinador espanhol não quer se antecipar aos acontecimentos, apesar de acreditar na capacidade de seu time de brigar pelo título mundial. Ele colocou a Liga das Nações entre suas prioridades atuais, sem abrir mão do sonho de ir longe na Copa do Mundo de 2030.

Mas a declaração de maior destaque veio quando ele recebeu a pergunta que mobiliza a torcida espanhola: a possibilidade de o país sediar a final da Copa do Mundo de 2030. De la Fuente não hesitou em expressar seu desejo e foi direto: “Quero que a final da Copa do Mundo de 2030 seja disputada no meu país, na Espanha”.

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Assim, o técnico da seleção espanhola encerrou uma noite excepcional, que uniu o reconhecimento por suas conquistas passadas e a revelação de suas ambições futuras, deixando claro que o prêmio “Marca Leyenda” não será a última parada de sua carreira, mas um estímulo para continuar fazendo história com a seleção espanhola.