Faröer Inseln Übersicht

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Tabelle

プリメーラ･ナシオナル crestプリメーラ･ナシオナル

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Lyon crestLyon7421135814
S
N
S
U
S
2Paris Saint-Germain crestParis Saint-Germain7421149514
S
S
S
S
N
3Paris FC crestParis FC7421127514
S
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S
U
S
4Lille crestLille7421105514
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S
S
5Mónaco crestMónaco7421106414
N
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