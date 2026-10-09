Faröer Inseln Übersicht

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga de Campeones entre Paris Saint-Germain y Barcelona hoy. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.
Dos partidos, seis puntos, ninguno dejado escapar. El PSG, vigente campeón de la Champions League, recibe al arrollador Barcelona de Hansi Flick, que ha marcado 48 goles en una racha de 11 victorias consecutivas, en un duelo de gigantes por el liderato de la fase de liga.
Repaso completo de la séptima jornada de la Ligue 1. Analizamos los resultados, las principales claves, las actuaciones individuales más destacadas y los partidos repletos de goles antes de la octava jornada.