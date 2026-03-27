ล้มก่อนโดนปะทะ! เปาสงกรานต์ เป่าถูกต้องไม่แจกจุดโทษ เชียงราย

คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท ยืนยัน สงกรานต์ บุญมีเกียรติ ผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง ไม่ให้จุดโทษ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ในเกมแพ้ การท่าเรือ เอฟซี 1-2 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2569
เหตุการณ์เกิดขึ้นในนาทีที่ 81 สิทธิโชค กันหนู กองหน้า สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด โดน ชัยวัฒน์ บุราณ ของ การท่าเรือ เอฟซี เสียบสกัดจากด้านหลังจนล้มลง แต่ผู้ตัดสินไม่เป่าฟาวล์ ต่อมา VAR ได้เรียกผู้ตัดสินไปตรวจสอบภาพข้างสนาม ก่อนยืนยันคำตัดสินเดิม ทำให้ สิงห์ เชียงราย ไม่ได้จุดโทษ
ต่อมา มิตติ ติยะไพรัช ประธานสโมสร สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมดังกล่าว ไม่เห็นด้วยที่ทีมไม่ได้จุดโทษ พร้อมยืนยันว่าจะร้องถึงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมนี้
อย่างไรก็ตามผลพิจารณาปรากฏว่า สงกรานต์ บุญมีเกียรติ ผู้ตัดสิน ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง เพราะจากภาพช้าในมุมกล้องด้านหลังและด้านข้าง ปรากฏชัดว่า สิทธิโชค กันหนู ลงน้ำหนักที่เท้าซ้ายและเริ่มทรุดตัวก่อนเกิดการสัมผัส โดยเป็นฝ่ายลากเท้าเข้าหา ชัยวัฒน์
ดังนั้น การที่ผู้ตัดสินไม่เป่าฟาวล์ ถือเป็นการตัดสินที่ถูกต้อง และการที่ผู้ตัดสินวีดิทัศน์ (VAR) แนะนำให้ผู้ตัดสินตรวจสอบเหตุการณ์ในจังหวะที่อาจเข้าข่ายเป็นการฟาวล์ภายในเขตโทษ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามหลัก VAR Protocol