ตารางแข่งไทยลีก, โปรแกรมถ่ายทอดสดไทยลีกวันนี้ทาง AIS PLAY

ไทยลีก 1 : BYD SEALION 6 LEAGUE 1 (บีวายดี ซีไลออน ซิก ลีก หนึ่ง)GOAL Thailand
ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์

ฤดูกาลที่ผ่านมา เป็นอีกครั้งที่ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ครองความยิ่งใหญ่ในไทยลีก หลังจบฤดูกาลด้วยตำแหน่งแชมป์เป็นฤดูกาลที่ 4 ติดต่อกัน และถือเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่ 10 ของสโสร

ซึ่งในไทยลีกฤดูกาล 2025-26 ที่กำลังจะมาถึง จะไม่ใช้งานง่ายของทัพปราสาทสายฟ้า อย่างแน่นอน เพราะทีมอย่าง ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด, บีจี ปทุม ยูไนเต็ด และ การท่าเรือ เอฟซี ก็มีการเสริมทัพกันได้อย่างดุเดือด เพื่อหวังขึ้นไปครองบัลลังก์ไทยลีก

เพื่อไม่ให้พลาดเชียร์ทีมรักของคุณ ทุกท่านสามารถติดตามตารางการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ฤดูกาล 2025-26 ได้ทาง AIS PLAY

โปรแกรมถ่ายทอดสดไทยลีกสัปดาห์ที่ 14

วันและเวลาแข่งขันคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม, 19:00 น.ราชบุรี เอฟซี - สุโขทัย เอฟซีMONOMAX
AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS Football 1
วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม, 18:00 น.ลำพูน วอริเออร์ - ระยอง เอฟซีMONOMAX
AIS PLAY ช่อง ช่อง PLAY SPORTS Football 2
วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม, 18:30 น.บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด - พลังกาญจน์ เอฟซีMONOMAX
AIS PLAY ช่อง ช่อง PLAY SPORTS Football 3
วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม, 19:00 น.เมืองทอง ยูไนเต็ด - ชลบุรี เอฟซีMONOMAX
AIS PLAY ช่อง ช่อง PLAY SPORTS Football 1
วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม, 19:30 น.พีที ประจวบ เอฟซี - อยุธยา ยูไนเต็ดMONOMAX
AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS Football 4
วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม, 18:00 น.ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด - สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ดMONOMAX
AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS Football 2
วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม, 18:30 น.นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี - บีจี ปทุม ยูไนเต็ดMONOMAX
AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS Football 3
วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม, 19:00 น.การท่าเรือ เอฟซี - อุทัยธานี เอฟซีMONOMAX
AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS Football 1

*กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

