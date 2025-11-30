ตารางแข่งไทยลีก, โปรแกรมถ่ายทอดสดไทยลีกวันนี้ทาง AIS PLAY

ฤดูกาลที่ผ่านมา เป็นอีกครั้งที่ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ครองความยิ่งใหญ่ในไทยลีก หลังจบฤดูกาลด้วยตำแหน่งแชมป์เป็นฤดูกาลที่ 4 ติดต่อกัน และถือเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่ 10 ของสโสร
ซึ่งในไทยลีกฤดูกาล 2025-26 ที่กำลังจะมาถึง จะไม่ใช้งานง่ายของทัพปราสาทสายฟ้า อย่างแน่นอน เพราะทีมอย่าง ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด, บีจี ปทุม ยูไนเต็ด และ การท่าเรือ เอฟซี ก็มีการเสริมทัพกันได้อย่างดุเดือด เพื่อหวังขึ้นไปครองบัลลังก์ไทยลีก
เพื่อไม่ให้พลาดเชียร์ทีมรักของคุณ ทุกท่านสามารถติดตามตารางการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ฤดูกาล 2025-26 ได้ทาง AIS PLAY
โปรแกรมถ่ายทอดสดไทยลีกสัปดาห์ที่ 14
|วันและเวลาแข่งขัน
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม, 19:00 น.
|ราชบุรี เอฟซี - สุโขทัย เอฟซี
|MONOMAX
AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS Football 1
|วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม, 18:00 น.
|ลำพูน วอริเออร์ - ระยอง เอฟซี
|MONOMAX
AIS PLAY ช่อง ช่อง PLAY SPORTS Football 2
|วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม, 18:30 น.
|บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด - พลังกาญจน์ เอฟซี
|MONOMAX
AIS PLAY ช่อง ช่อง PLAY SPORTS Football 3
|วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม, 19:00 น.
|เมืองทอง ยูไนเต็ด - ชลบุรี เอฟซี
|MONOMAX
AIS PLAY ช่อง ช่อง PLAY SPORTS Football 1
|วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม, 19:30 น.
|พีที ประจวบ เอฟซี - อยุธยา ยูไนเต็ด
|MONOMAX
AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS Football 4
|วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม, 18:00 น.
|ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด - สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด
|MONOMAX
AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS Football 2
|วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม, 18:30 น.
|นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี - บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
|MONOMAX
AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS Football 3
|วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม, 19:00 น.
|การท่าเรือ เอฟซี - อุทัยธานี เอฟซี
|MONOMAX
AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS Football 1
*กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า