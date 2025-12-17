มิตติ ติยะไพรัช
เตรียมยื่นอุทธรณ์! บิ๊กฮั่น ประกาศหา แฟนเชียงราย โดนไลน์แมนแจกของลับ

มิตติ ติยะไพรัช ประธานสโมสร สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด โพสต์ประกาศหาแฟนบอลของทีมที่ถูกผู้ช่วยผู้ตัดสินแจกของลับ อย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมยื่นเรื่องอุทธรณ์เย็นวันนี้(17 ธ.ค.68)

เชียงราย ยูไนเต็ด เพิ่งถูกคณะวินัยลงโทษในเกมกับ ลำพูน วอริเออร์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา จากเหตุการณ์มีแฟนบอล เชียงราย สาดน้ำแอลกอฮอล์/เบียร์ ใส่ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 1 ผู้ตัดสินในสนาม ก่อนที่ผู้ตัดสินจึงเข้ามาเคลียร์เหตุการณ์ดังกล่าวให้เป็นปกติประมาณ 1 นาที และเริ่มเล่นต่อไปจนจบการแข่งขัน โดยมีเจ้าหน้าที่ รปภ. เข้าช่วยระงับเหตุและให้ผู้ก่อเหตุออกจากบริเวณนั้นทันที

สำหรับบทลงโทษ เชียงราย มีดังนี้

1) ลงโทษกองเชียร์สโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ขว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่การแข่งขัน  มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 4.4 ปรับเงิน 30,000 บาท

2) ลงโทษสโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด จำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เป็นไปตามระเบียบ มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 5.3.18 (3) ปรับเงิน 10,000 บาท

ทันทีที่มีประกาศบทลงโทษ มิตติ ติยะไพรัช ประธานสโมสร สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ได้โพสต์ผ่านโซเชียลเพื่อเตรียมยื่นเรื่องอุทธรณ์ว่า

“แฟนบอลกลุ่มที่โดนไลน์แมนแจกของลับ รบกวนติดต่อผมด่วน ต้องรีบอุทธรณ์ภายในเย็นวันนี้

ช่วยกันหน่อยครับ ผมต้องรีบกลับไปเรียนโค้ชต่อตอนบ่าย 2”

