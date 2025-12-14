ปิยพล ผานิชกุล
กิตติธัช ศรีสุข

ฟาวล์แบบไม่จำเป็น! ปิยพล ขอโทษผลัก อัครพงศ์ ทำ เชียงราย โดนยึดประตู

ปิยพล ผานิชกุล ผู้เล่น สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด กล่าวขอโทษแฟนบอลจากจังหวะไปผลัก อัครพงศ์ พุ่มวิเศษ กองกลางลำพูน วอริเออร์ ทำให้ทีมพลาดโอกาสคว้าชัยชนะในเกมไทยลีก 2025/26 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา

เชียงราย โดน ลำพูน ตามตีเสมอ ช่วงนาที 68 แต่หลังจากนั้นมีโอกาสขึ้นนำจากการยิงของ กาเบรียล เฮนริเก้ ที่ส่งบอลเข้าตาข่ายเป็นลูกแรกในไทยลีกของเจ้าต้ว แต่ผู้ตัดสินได้รับการแจ้งจาก VAR ทำให้เห็นว่ามีการฟาวล์เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น

จากภาพปรากฏว่า ปิยพล ผานิชกุล ที่ยืนอยู่ฝั่งเสาแรก วิ่งไปผลัก อัครพงศ์ พุ่มวิเศษ ของ ลำพูน วอริเออร์ จากด้านหลังทำให้ผู้ตัดสินเป่ายกเลิกประตู ก่อนที่เกมจะจบลงด้วยผลเสมอ ส่งผลให้ เชียงราย ไม่ชนะใครในลีกเป็นเกมที่ 4 ติดต่อกัน

หลังจบเกม ปิยพล ผานิชกุล โพสต์ขอโทษแฟนบอลผ่าน IG ว่า “ผมรู้ว่าผมเป็นนักเตะแบบไหน และผมไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกคน”

“ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น ขอบคุณทุกเสียงในสนามครับ”

สำหรับ ปิยพล ผานิชกุล ในวัย 39 ปี ลงเล่นให้ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ในฤดูกาลนี้ไปแล้ว 14 เกม ยิง 2 ประตู และทำไป 6 แอสซิสต์ รวมทุกรายการ

