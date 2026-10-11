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Bolivien

Bolivien Übersicht

Paris-PSG-Fans-Celebration-Champions-League

VIDEÓ: Botrány a BL-döntő előtt: tömegverekedés tört ki a Király utcában

Botrányos jelenetek előzték meg a budapesti Bajnokok Ligája-döntőt: az Arsenal és a PSG szurkolói a belvárosban estek egymásnak, miközben a rendőrség már kamerafelvételek alapján próbálja azonosítani a résztvevőket. A fináléra rekordlétszámú rendőri készültséggel készülnek a hatóságok, miután a mérkőzést magas kockázatú eseménynek minősítették.

Paris Saint-Germain vs ArsenalArsenal
Florentino Perez

A Real Madrid a világ legértékesebb futballklubja

A Forbes magazin közzétette a világ legértékesebb labdarúgóklubjainak éves listáját, amelyet a Real Madrid vezet 9,5 milliárd dolláros becsült értékkel. A spanyol dominanciát a Barcelona második helye teszi teljesé, míg a dobogó legalsó fokára a Manchester United fért fel.

Real MadridBarcelona
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October 2026
Freundschaftsspiel
Chile badge
Chile
CHI
7
Bolivien badge
Bolivien
BOL
0
END
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Tabelle

Liga MX crestLiga MX

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Lyon crestLyon7421135814
S
N
S
U
S
2Paris Saint-Germain crestParis Saint-Germain7421149514
S
S
S
S
N
3Paris FC crestParis FC7421127514
S
N
S
U
S
4Lille crestLille7421105514
U
S
N
S
S
5Monaco crestMonaco7421106414
N
U
S
U
S
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