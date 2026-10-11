Bolivien Übersicht

A PSG bírta jobban az idegek harcát, legyőzte az Arsenalt a BL-döntőben!

Drámai végjátékot hozott a Bajnokok Ligája budapesti döntője: a PSG az 1–1-es döntetlen után 4–3-ra felülmúlta az Arsenalt a tizenegyespárbajban, így megvédte címét. A párizsiaknál Ousmane Dembélé és a mindent eldöntő büntetőt értékesítő Lucas Beraldo játszotta a főszerepet. Mutatjuk a részleteket!