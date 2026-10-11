Bolivien Übersicht

Drámai végjátékot hozott a Bajnokok Ligája budapesti döntője: a PSG az 1–1-es döntetlen után 4–3-ra felülmúlta az Arsenalt a tizenegyespárbajban, így megvédte címét. A párizsiaknál Ousmane Dembélé és a mindent eldöntő büntetőt értékesítő Lucas Beraldo játszotta a főszerepet. Mutatjuk a részleteket!
Botrányos jelenetek előzték meg a budapesti Bajnokok Ligája-döntőt: az Arsenal és a PSG szurkolói a belvárosban estek egymásnak, miközben a rendőrség már kamerafelvételek alapján próbálja azonosítani a résztvevőket. A fináléra rekordlétszámú rendőri készültséggel készülnek a hatóságok, miután a mérkőzést magas kockázatú eseménynek minősítették.
Szombaton a budapesti Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája 2025/26-os idényének döntőjét, ahol a címvédő PSG az Arsenallal csap össze egymással. Ha velünk tartasz, a BL-döntő egyetlen fontos pillanatáról sem maradsz le. Kövesd egész napos hírfolyamunkat!
A Forbes magazin közzétette a világ legértékesebb labdarúgóklubjainak éves listáját, amelyet a Real Madrid vezet 9,5 milliárd dolláros becsült értékkel. A spanyol dominanciát a Barcelona második helye teszi teljesé, míg a dobogó legalsó fokára a Manchester United fért fel.