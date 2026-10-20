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أحدهم تم إيقافه لخمس مباريات.. الكشف عن عقوبات مصر بسبب مباراة الأرجنتين في كأس العالم!
الفراعنة يتلقون عقوبات تأديبية قاسية
وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ضربة قوية للمنتخب المصري بعدما أصدر عقوبات إيقاف متعددة بحق الجهاز الفني وأحد أبرز لاعبيه عقب مباراة دور الـ16 المثيرة في كأس العالم 2026.
وأكد الاتحاد الدولي أنّ المدير الفني حسام حسن ومدير المنتخب إبراهيم حسن تلقى كل منهما عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات. وجاءت العقوبات أكثر صرامة مع المهاجم مصطفى زيكو، الذي أُوقف خمس مباريات بسبب تورطه في الأحداث التي وقعت بعد المباراة وأفسدت خروج مصر من البطولة.
وتعود هذه العقوبات إلى مواجهة عالية المخاطر أمام الأرجنتين، حيث فرّط المنتخب المصري في تقدمه بهدفين ليتلقى خسارة موجعة بنتيجة 3-2. وسيطرت على ما بعد المباراة اتهامات بتحيز التحكيم، إذ عبّر المعسكر المصري عن غضبه داخل أرض الملعب وخارجها. وتمثّل هذه التطورات نكسة كبيرة للمنتخب الوطني وهو ينتقل إلى دورته التنافسية المقبلة، خصوصاً أنّ الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مؤخراً الموافقة على تمديد عقد حسام حسن حتى كأس العالم 2030.
- AFP
المباريات الرئيسية التي يغيب عنها خلال التصفيات
سيتسبب توقيت هذه العقوبات في صداع لوجيستي كبير للاتحاد المصري لكرة القدم خلال تعامله مع فترات التوقف الدولية المقبلة. فمن المقرر أن يغيب كل من حسام وإبراهيم حسن عن المواجهتين أمام مالاوي المقررتين الشهر المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027. علاوة على ذلك، سيغيب الثنائي الفني عن مقاعد البدلاء في مباراة التصفيات الحاسمة أمام أنجولا في مارس 2027.
أما عقوبة مصطفى زيكو فهي أشد قسوة بشكل ملحوظ، إذ تحرمه من المشاركة مع المنتخب الوطني حتى يونيو 2027. وهذا يعني أن الجناح لن يكون متاحًا للمباريات الأربع المتبقية من حملة التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2027، إضافة إلى مباراة دولية أخرى. ويمثل غياب لاعب أساسي معتاد لهذه الفترة الطويلة تحديًا تكتيكيًا للفراعنة. وقد أكد الاتحاد المصري لكرة القدم هذه التفاصيل عبر منشور رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا المباريات المحددة المتأثرة بقرار لجنة الانضباط في الفيفا.
تصريحات مثيرة للجدل تفجّر تحقيقًا
تعود جذور الإجراءات التأديبية إلى التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها المعنيون، لا سيما ما يتعلق بنزاهة البطولة. فقد نُقل عن حسام أنه أدلى بتصريحات ذات طابع سياسي خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة، كما لمّح إلى أن الأرجنتين حظيت بمعاملة تفضيلية بسبب مكانتها كحاملة للقب ولأغراض تجارية. وقد رأى أن مبادئ اللعب النظيف كانت غائبة وأن عوامل خارجية أثّرت على نحو غير سليم في نتيجة المباراة، وهو شعور تردّد صداه في غرفة ملابس المنتخب المصري.
وذهب اللاعب مصطفى زيكو إلى أبعد من ذلك حين وصف البطولة بأنها "مزوَّرة"، واتهم الحكام بتضييع مجهود الشعب المصري عن عمد. وشكّلت هذه الانفعالات، إلى جانب إيماءات حسام حسن الاستفزازية تجاه الحكم، والتي تضمّنت إشارة "لا للعنصرية"، أساس تقرير الفيفا.
وكان اتحاد الكرة المصري قد حاول في وقت سابق الدفاع عن الثلاثي من خلال تقديم توضيحات قانونية بشأن سلوكهم، لكن لجنة الانضباط قرّرت أن الأفعال والألفاظ المستخدمة كانت كافية لتبرير العقوبات بالإيقاف لعدة مباريات التي باتت تلوح في الأفق القريب لمصر.
الاتحاد المصري لكرة القدم يرد على نتائج الفيفا
ورداً على هذا الخبر، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً رسمياً أقرّ فيه بالقرار، مع الإشارة إلى عزمه استكشاف السبل القانونية. وقد تحرك الاتحاد المصري بالفعل لطلب الحيثيات القانونية الكاملة وراء هذه الأحكام لتقييم إمكانية الطعن. وأضاف البيان: «تقدّم الاتحاد المصري لكرة القدم إلى لجنة الانضباط في الفيفا للحصول على الأسباب والحيثيات التفصيلية للقرارات الصادرة، وذلك لدراستها وتقييم الموقف القانوني، تمهيداً لاتخاذ إجراءات الطعن وفقاً للوائح المعمول بها».
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