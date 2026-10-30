بالفيديو.. مصطفى حجي في حوار لجول (2/2): صلاح أكبر من حسام حسن وتاريخ الكرة المصرية.. وبونو تفوق على الحضري

أمرابط ليس فوق منتخب المغرب.. عليه أن "يلعب وهو ساكت"

حكيمي وبونو الأفضل في تاريخ المغرب بفارق كبير عن البقية

لهذا السبب يتعثر المغرب في كأس أفريقيا ويتألق بالمونديال

مصر تشبه ألمانيا لكني أصنّفها في المرتبة الخامسة أفريقيًا

جورج وياه أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا.. والكرة الذهبية رجحت كفته على صلاح

ريال مدريد قد يبعد دياز عن تشكيل المغرب.. وأنصحه بالرحيل إلى الاتحاد السعودي

أفضّل إقامة كأس أفريقيا كل عامين لهذا السبب

بعد التصريحات التي كشف فيها مصطفى حجي، أسطورة الكرة المغربية، عن رؤيته لمستقبل منتخب "أسود الأطلس" وأبرز نجومه، يعود في الجزء الثاني من حواره المطول مع "جول" بآراء أكثر جرأة، وملفات شائكة تتجاوز حدود الكرة المغربية إلى صميم الجدل الكروي في مصر وأفريقيا.

وفي واحدة من أبرز محطات الحوار، يوجه حجي رسالة مباشرة إلى المدرب حسام حسن بشأن تعامله مع نجمه محمد صلاح، مؤكدًا أن نجم ليفربول أكبر من المدرب ومن تاريخ الكرة المصرية، وأن مكانته تفرض احترامًا خاصًا داخل المنتخب. كما يكشف موقفه من اقتراب صلاح من تحطيم الرقم القياسي لحسام حسن، ويختار جورج وياه بوصفه أفضل لاعب أفريقي في التاريخ، مستندًا إلى إنجازه التاريخي بالفوز بالكرة الذهبية.

ولا تتوقف التصريحات عند هذا الحد؛ إذ يفتح حجي النار على سفيان أمرابط بسبب موقفه من مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي، ويضع أشرف حكيمي وياسين بونو في قمة تاريخ الكرة المغربية، بفارق كبير عن بقية النجوم، كما يشرح أسباب تعثر "أسود الأطلس" في كأس أمم أفريقيا رغم تألقهم على الساحة العالمية.

ويتطرق الحوار أيضًا إلى تقييمه لقوة المنتخبات الأفريقية، ورأيه في مستقبل البطولة القارية ونظام إقامتها، قبل أن يوجه نصيحة صريحة إلى إبراهيم دياز بشأن مستقبله مع ريال مدريد، داعيًا إياه إلى الرحيل إذا أراد الحفاظ على فرصه في تمثيل المغرب.

بين تصريحات مثيرة للجدل، ومفاضلات بين نجوم وأساطير، ومواقف حاسمة من قضايا تشغل الشارع الكروي، يقدم مصطفى حجي في الجزء الثاني من حواره مع "جول" قراءة جريئة لماضي الكرة الأفريقية وحاضرها، وللخيارات التي قد ترسم ملامح مستقبلها.

اقرأ الجزء الأول من حوار مصطفى حجي مع جول

وإلى الجزء الثاني من الحوار: