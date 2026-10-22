طرابزون سبور ضد هارتس | أهانوا محمد صلاح فأعاد ذكريات كأس العالم على حسابهم .. لكن "مو" يحتاج لمن يحميه من نفسه!

صاحب الـ34 يسير بخطى ثابتة للمباراة الثانية على التوالي بدوري المؤتمر الأوروبي، حيث سجل وصنع أمام هارتس، كما فعل في الجولة الأولى أمام كوبيون بالوسيورا "كوبس" الفنلندي.

مو ورفاقه عانوا في الشوط الأول من مواجهة هارتس تحديدًا، في ظل التنظيم الدفاعي الذي اعتمدت عليه الكتيبة الاسكتلندي، لكن الانفراجة جاءت بفضل ضربة جزاء، احتسبت لطرابزون سبور في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

تلك الجزائية، قرر من خلالها صلاح أن يعيد ذكريات كأس العالم 2026 مع منتخب مصر، تحديدًا خلال مواجهة أستراليا في ثمن النهائي، حيث سددها على طريقة "بانينكا" في منتصف المرمى، في وقت ارتمى به حارس هارتس بو ريوس على الجانب الأيسر.









ليس هذا فحسب، بل ساهم صلاح في الهدف الثاني لفريقه، حيث تبادل الكرة داخل منطقة جزاء هارتس مع زميله فرانكولينو ديجو، قبل أن يمرر المصري للأخير، ليسدد كرة رائعة في الشباك.

بخلاف ذلك، صنع المصري فرصتين لزملائه، لم يترجموها لأهداف، مع تسديده لتسديدة وحيدة، تصدى لها الدفاع الاسكتلندي.

لكن عاب مو عدم دقة تمريراته (68%)، والأمر ذاته بالنسبة للعرضيات (25%)، كما أنه لم يفلح في المواجهات الثنائية (13%).



