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زهيرة عادل

استحضر روح فينيسيوس واستفز المصريين .. ليونيل ميسي ينتقم لنفسه خلال مواجهة إنتر ميامي وأتلانتا!

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ليونيل ميسي
أتلانتا يونايتد ضد إنتر ميامي
أتلانتا يونايتد
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
الأرجنتين ضد مصر
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ماذا قدم ميسي في مواجهة إنتر ميامي وأتلانتا؟

"يوم الانتقام" .. كلمتان تلخصان حال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي اليوم الأحد، خلال مواجهة أتلانتا، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الأمريكي 2026.

رفاق البرغوث حققوا الفوز في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد – بتوقيت مكة المكرمة – أمام أتلانتا بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسيدس بنز.

الفوز رفع رصيد إنتر ميامي للنقطة 55 محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 12 نقطة عن ناشفيل، فيما يحل أتلانتا في المركز الـ14 برصيد 30 نقطة فقط.

وللتعمق أكثر فيما قدمه ليونيل ميسي خلال مواجهة إنتر ميامي وأتلانتا، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • "بري أسيست" وهدفان

    هنا لا جديد يذكر بل هو قديم يعاد للمباراة الـ12 على التوالي في الموسم الجاري من الدوري الأمريكي، حيث يواصل ميسي المساهمة في الأهداف والتسجيل.

    لوكاس هويس؛ حارس مرمى أتلانتا، كان بالمرصاد الليلة لليو في الركلات الحرة، حيث تألق بشكل أكثر من رائع أمام أول ركلة في الدقيقة 41، ثم كرر تألقه في الدقيقة 48.

    لكن لميسي مخرج دائمًا، حيث بدأ بصماته في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، حيث كان صاحب تمريرة الـ"بري أسيست" في الهدف الأول لإنتر ميامي في المباراة .. ارتقاء لقصير القامة ثم تهيأة للكرة برأسية إلى زميله لويس سواريز، الذي مررها بدوره لجيرمان بيرتيرام، ليسكن الأخير الكرة في الشباك من تسديدة قريبة من داخل منطقة جزاء أتلانتا.

    ومع مرور 11 دقيقة من عمر الشوط الثاني، أحرز ميسي الهدف الأول له أمام أتلانتا والثاني لإنتر ميامي في المباراة، بفضل تبادل رائع للكرة بينه وبين زملائه، قبل أن تصل إليه داخل منطقة الجزاء، ليسدد في الشباك مباشرةً.



    أما الدقيقة 60 فشهد الهدف الأجمل، حيث انطلق صاحب الـ39 عامًا وكأنه ابن العشرينات، من وسط الملعب بعدما استلم كرة بينية خلف دفاعات أتلانتا، لينفرد بالمدافع جونيور ألونسو قبل أن يراوغه ثم ينفرد بالحارس فالتسديد على يسار الأخير.



    وقد أحرز الأرجنتيني هدفين رغم أن الأهداف المتوقعة منها في المباراة لم تتخط حاجز الـ0.92، لكن على غير العادة خرج من المباراة دون خلق أي فرصة لزملائه.

    على مستوى التسديد، سدد ليو خمس مرات، منها أربع على المرمى، فيما نجح في 3 من أصل 4 مراوغات، وبنسبة 50% في العرضيات، واستعاد الكرة ثلاث مرات.


  • استحضار روح فينيسيوس

    البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ نجم ريال مدريد، أصبح هو المثال الأبرز على "الاستفزاز" في ملاعب كرة القدم في السنوات الأخيرة، سواء كان جانيًا أو مجني عليه، لذا يأتي ذكره في مثل تلك المواقف، واليوم ميسي اقتدى به!

    قُلنا في البداية أن اليوم كان "يوم الانتقام" بالنسبة لليونيل ميسي، الأمر لا يقتصر على المستوى الجماعي، حيث حرم أتلانتا رفاق ليو من نقطتين في مشوار الدوري في أوائل سبتمبر الماضي، وقتما تعادل الفريقان (2-2)، ضمن الجولة الـ24، بل هناك انتقام شخصي للبرغوث نفسه..

    في مباراة سبتمبر تلك، استفز مدافع أتلانتا جونيور ألونسو، ميسي بالاحتفال بالتصدي لفرصة هدف محقق من أمامه في الوقت القاتل، ليحرمه من اقتناص الثلاث نقاط.

    ميسي لم يمرر تلك الاحتفالية وقتها، وتشاجر من ألونسو عقب إطلاق صافرة النهاية مباشرةً، واليوم عاد لينتقم بشكل عملي فنيًا..

    أحرز ليو الهدف الثاني له في المباراة والثالث لإنتر ميامي بعد مراوغة لجونيور ألونسو، حيث ظل الأخير يدور أمامه في محاولة لإغلاق الزاوية عليه، دون فائدة.

    وعقب إحراز الهدف، تعمد ميسي رفقة رودريجو دي بول الاحتفال بقوة أمام جونيور ألونسو، لنشب مشادة خفيفة بين لاعبي الفريقين.

    ولم يكتفِ ليو بذلك، بل وجه حديثه مباشرةً إلى ألونسو، مشيرًا بيده بإشارة "الدوران"، في سخرية من محاولته إيقافه قبل تسجيل الهدف الثاني.



    لكن الحكم انتقم لألونسو في الدقيقة 5+90، حيث أشهر الكارت الأصفر في وجه ميسي بعدما تداخل بشكل غير قانوني على ألونسو في محاولة لإيقاف هجمة مرتدة لأتلانتا.

    أما عن رد فعل لاعب أتلانتا حينها، فقد بادر بمد يده لميسي لمساعدته على النهوض!



  • استفزاز المصريين والإنجليز

    مؤكد أن ليونيل ميسي لم يكن متعمدًا ذلك، لكن استحضار الماضي وحده بهذه الطريقة، مؤكد أنه استفز قطاع من جمهور المنتخب المصري ونظيره الإنجليزي..

    عقب الانتصار أمام أتلانتا، كتب ليو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "فوز آخر مع إنتر ميامي على ملعب يعيد إلى الأذهان ذكريات جميلة من وقت ليس ببعيد".



    ميسي يشير في رسالته إلى ملعب مرسيدس بنز، الذي استضاف مواجهتي منتخب الأرجنتين أمام مصر في دور الـ16، وأمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

    تلك المبارتين التي يتحدث ميسي عن الذكريات الجميلة بهما، على خلفية فوز التانجو، حاصر التشكيك بهما المنتخب الأرجنتيني، حيث اتهم المصريون والإنجليز التحكيم بمجاملة ليو وتمهيد الطريق أمامه للوصول للنهائي ببعض القرارات المشكوك في صحتها.


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  • وماذا عن صراع الألف هدف؟

    الختام مع صراع الألف هدف مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر..

    بهدفيه في شباك أتلانتا اليوم، رفع ميسي رصيده لـ936 هدف خلال مسيرته الكروية مع مختلف الفرق والمنتخب الأرجنتيني، فيما سجل صاروخ ماديرا 981 هدفًا، حتى الآن.