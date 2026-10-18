استحضر روح فينيسيوس واستفز المصريين .. ليونيل ميسي ينتقم لنفسه خلال مواجهة إنتر ميامي وأتلانتا!

هنا لا جديد يذكر بل هو قديم يعاد للمباراة الـ12 على التوالي في الموسم الجاري من الدوري الأمريكي، حيث يواصل ميسي المساهمة في الأهداف والتسجيل.

لوكاس هويس؛ حارس مرمى أتلانتا، كان بالمرصاد الليلة لليو في الركلات الحرة، حيث تألق بشكل أكثر من رائع أمام أول ركلة في الدقيقة 41، ثم كرر تألقه في الدقيقة 48.

لكن لميسي مخرج دائمًا، حيث بدأ بصماته في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، حيث كان صاحب تمريرة الـ"بري أسيست" في الهدف الأول لإنتر ميامي في المباراة .. ارتقاء لقصير القامة ثم تهيأة للكرة برأسية إلى زميله لويس سواريز، الذي مررها بدوره لجيرمان بيرتيرام، ليسكن الأخير الكرة في الشباك من تسديدة قريبة من داخل منطقة جزاء أتلانتا.

ومع مرور 11 دقيقة من عمر الشوط الثاني، أحرز ميسي الهدف الأول له أمام أتلانتا والثاني لإنتر ميامي في المباراة، بفضل تبادل رائع للكرة بينه وبين زملائه، قبل أن تصل إليه داخل منطقة الجزاء، ليسدد في الشباك مباشرةً.









أما الدقيقة 60 فشهد الهدف الأجمل، حيث انطلق صاحب الـ39 عامًا وكأنه ابن العشرينات، من وسط الملعب بعدما استلم كرة بينية خلف دفاعات أتلانتا، لينفرد بالمدافع جونيور ألونسو قبل أن يراوغه ثم ينفرد بالحارس فالتسديد على يسار الأخير.









وقد أحرز الأرجنتيني هدفين رغم أن الأهداف المتوقعة منها في المباراة لم تتخط حاجز الـ0.92، لكن على غير العادة خرج من المباراة دون خلق أي فرصة لزملائه.

على مستوى التسديد، سدد ليو خمس مرات، منها أربع على المرمى، فيما نجح في 3 من أصل 4 مراوغات، وبنسبة 50% في العرضيات، واستعاد الكرة ثلاث مرات.



