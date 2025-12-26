TV-Guide und Übertragung Süper Lig: Wo läuft welches Spiel der türkischen Liga live im TV und Livestream?

Die türkische Süper Lig hat vor allem durch die zahlreichen großen Stars der vergangenen Jahre weltweit für Aufsehen gesorgt und die Fußball-Fans begeistert. Wo Ihr alle Spiele des türkischen Fußball-Oberhauses live sehen könnt, erfahrt Ihr hier!

TV-Guide und Übertragung Süper Lig: Wo läuft welches Spiel in Deutschland live im TV und Livestream?

Süper Lig: Wo läuft welches Spiel in Deutschland live im TV und Livestream? Aufteilung der Sender

Die türkische Süper Lig wird in Deutschland nicht live im Free-TV übertragen. Auch bekannte Anbieter wie DAZN, Sky oder SportDigital, die zahlreiche internationale Ligen und Wettbewerbe zeigen, verfügen über keine Übertragungsrechte an der Süper Lig. Diese liegen ausschließlich bei beIN Sports.

Über den Streamingdienst Digiturk Euro ist die Süper Lig dennoch auch in Deutschland live zu sehen, da die Spiele dort über beIN Sports ausgestrahlt werden. Digiturk ist der größte Pay-TV-Anbieter der Türkei und stellt hierzulande die einzige legale Möglichkeit dar, die türkische Süper Lig live zu verfolgen. Darüber hinaus umfasst das Angebot von Digiturk weitere türkische TV-Sender. Fans benötigen das Digiturk Euro-Abo inklusive Sport-Paket. Das Abonnement kostet 99,90 Euro für ein Jahr.

Süper Lig: Wer sind die Kommentatoren und Moderatoren in Deutschland?

Aufgrund der fehlenden Übertragung auf deutscher Seite gibt es auch keine deutschen Kommentatoren und Moderatoren, die das Spielgeschehen live vor Ort und am Mikrofon verfolgen.

TV-Guide und Übertragung Süper Lig: Wo läuft welches Spiel in Deutschland live im TV und Livestream? Der Steckbrief