Besiktas Istanbul bemüht sich aktuell um eine Verpflichtung des derzeit vertragslosen Dusan Vlahovic, der zuletzt für Juventus Turin spielte. Das bestätigte Serdar Adali, der Präsident des Süper-Lig-Klubs. "Wir arbeiten dran", sagte er den Journalisten, als er auf ein mögliches Interesse am serbischen Angreifer angesprochen wurde. Besiktas war zuvor mit dem ebenfalls klublosen Mohamed Salah, zuletzt beim FC Liverpool unter Vertrag, in Verbindung gebracht worden, doch aufgrund der hohen Forderungen des Spielers und seiner Berater kam ein Wechsel doch nicht zustande.

Stattdessen sieht alles nach einem Salah-Deal mit dem Ligarivalen Trabzonspor aus, sodass sich Besiktas unter Zugzwang fühlt, im Wettrüsten der türkischen Großklubs mit einem spektakulären Namen nachzulegen. Vlahovic war in der vergangenen Saison der Top-Verdiener in der italienischen Serie A, doch sein Vertrag in Turin lief aus. Die Bianconeri hatten dem 26-Jährigen Medienberichten zufolge ein Angebot zu deutlich verringerten Bezügen vorgelegt, doch Vlahovic ging bislang nicht darauf ein.

Da Juve inzwischen Randal Kolo Muani für die Offensive fest verpflichtet hat, benötigen die Turiner die Zusage Vlahovics aktuell nicht mehr. Besiktas hingegen möchte seinen Kader in diesem Sommer deutlich aufrüsten, um wieder ins Titelrennen der Süper Lig eingreifen zu können. Bislang kamen unter anderem Alexander Nübel (Bayern München), Leandro Trossard (Arsenal) und Salih Özcan (Borussia Dortmund) zu den Schwarzen Adlern. Eine Verpflichtung von Vlahovic wäre noch einmal ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz, dass mit Besiktas nach dem vierten Platz in der Vorsaison nun wieder bei der Titelvergabe zu rechnen ist.

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Vlahovic stammt aus der Jugend von Partizan Belgrad und wechselte als 18-Jähriger für 3,2 Millionen Euro zur Fiorentina. Dort überzeugte er, sodass Juventus dreieinhalb Jahre später rund 85 Millionen Euro für ihn ausgab. Nach Ablauf seines Vertrags müssen die Turiner ihn nun ablösefrei weiterziehen lassen - eines der schlechtesten Geschäfte der Klubgeschichte.