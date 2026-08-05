So kaufen Sie Trabzonspor-Tickets, um Mohamed Salah zu sehen: Preise und Spielplan der Süper Lig 2026/27

Trabzonspor hat in diesem Sommer einen der größten Transfercoups im Weltfußball gelandet und sich nach seinem spektakulären ablösefreien Wechsel in die Türkei mit Liverpool-Legende Mohamed Salah auf einen Zweijahresvertrag geeinigt. Die Ankunft des ägyptischen Superstars an der Schwarzmeerküste hat die Trendyol Süper Lig erschüttert und Trabzonspor für die Saison 2026/27 auf Anhieb zu einem der meistdiskutierten Anziehungspunkte im europäischen Fußball gemacht.

Die Nachfrage nach Heimtickets, um Salah im Trikot von Trabzonspor zu sehen, dürfte sofort in die Höhe schießen, doch GOAL hat alles für euch parat. Von aktualisierten Spielplänen und Ticketpreiskategorien bis hin zu Insider-Tipps, wie ihr schnell an Plätze kommt: Dieser Guide enthält alles, was ihr wissen müsst, um euch euren Platz im Stadion zu sichern und Mohamed Salah live in Aktion zu erleben.

Was wir über Mohamed Salahs Wechsel zu Trabzonspor wissen

Mohamed Salah vollzog seinen Wechsel zu Trabzonspor als vertragsloser Spieler nach neun Jahren beim FC Liverpool, wo er in 442 Einsätzen 257 Tore erzielte und zu einer Ikone der Premier League wurde. Der 34 Jahre alte Angreifer wurde verfügbar, nachdem sein Vertrag an der Anfield Road im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig beendet worden war, und er war zuvor stark mit einem Wechsel zu Beşiktaş in Verbindung gebracht worden. Dieser Deal platzte jedoch wegen finanzieller Differenzen und Meinungsverschiedenheiten bei den Bildrechten, wodurch sich für Trabzonspor die Tür für einen verblüffenden Last-Minute-Coup öffnete.

Salah kam für den Medizincheck in Istanbul an, bevor er weiter nach Trabzon reiste, um die Formalitäten für einen Zweijahresvertrag zu erledigen. Er schließt sich einer Trabzonspor-Mannschaft an, die in der vergangenen Saison Dritter in der Süper Lig wurde und sich damit für die Europa League qualifizierte. Nun soll er den Klub zum ersten Meistertitel seit 2021/22 führen.

Salahs Saison 2024/25 beim FC Liverpool war eine der größten Einzelleistungen in der Geschichte der Premier League: Er gewann in derselben Spielzeit die Torjägerkanone, den Playmaker Award und die Auszeichnung als Spieler der Saison in der Premier League, etwas, das zuvor noch keinem Spieler gelungen war. Seine Ankunft im Papara Park macht Trabzonspors Heimspiele 2026/27 auf Anhieb zu einigen der begehrtesten Tickets im türkischen Fußball.

Wann spielt Trabzonspor?

Trabzonspor hat in der Saison 2026/27 ein dichtes nationales Programm vor sich und tritt in der Trendyol Süper Lig an, dazu kommt ein möglicher Lauf im Türkiye Kupası.

Datum & Uhrzeit Spiel Spielort Tickets Sa., 15. Aug. 2026 · 16:00 Uhr Kasımpaşa vs Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istanbul Tickets So., 23. Aug. 2026 · 17:00 Uhr Trabzonspor vs Başakşehir Papara Park, Trabzon Tickets So., 30. Aug. 2026 · 17:00 Uhr Amed Sportif vs Trabzonspor Diyarbakır Stadyumu, Diyarbakır Tickets So., 6. Sep. 2026 · 17:00 Uhr Trabzonspor vs Gençlerbirliği Papara Park, Trabzon Tickets So., 13. Sep. 2026 · 17:00 Uhr Konyaspor vs Trabzonspor Konya Büyükşehir Stadyumu, Konya Tickets So., 20. Sep. 2026 · 17:00 Uhr Trabzonspor vs Galatasaray Papara Park, Trabzon Tickets So., 11. Okt. 2026 · 17:00 Uhr Samsunspor vs Trabzonspor Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun Tickets So., 18. Okt. 2026 · 17:00 Uhr Trabzonspor vs Beşiktaş Papara Park, Trabzon Tickets So., 25. Okt. 2026 · 18:00 Uhr Rizespor vs Trabzonspor Çaykur Didi Stadyumu, Rize Tickets So., 1. Nov. 2026 · 18:00 Uhr Trabzonspor vs Gaziantep FK Papara Park, Trabzon Tickets So., 8. Nov. 2026 · 18:00 Uhr Alanyaspor vs Trabzonspor Alanya Oba Stadyumu, Antalya Tickets So., 22. Nov. 2026 · 18:00 Uhr Trabzonspor vs Eyüpspor Papara Park, Trabzon Tickets So., 29. Nov. 2026 · 18:00 Uhr Göztepe vs Trabzonspor Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir Tickets So., 6. Dez. 2026 · 18:00 Uhr Trabzonspor vs Çorum FK Papara Park, Trabzon Tickets So., 13. Dez. 2026 · 18:00 Uhr Fenerbahçe vs Trabzonspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Istanbul Tickets So., 20. Dez. 2026 · 18:00 Uhr Trabzonspor vs Kocaelispor Papara Park, Trabzon Tickets So., 17. Jan. 2027 · 18:00 Uhr Erzurumspor FK vs Trabzonspor Kazım Karabekir Stadyumu, Erzurum Tickets So., 24. Jan. 2027 · 18:00 Uhr Trabzonspor vs Kasımpaşa Papara Park, Trabzon Tickets So., 31. Jan. 2027 · 18:00 Uhr Başakşehir vs Trabzonspor Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, Istanbul Tickets So., 7. Feb. 2027 · 18:00 Uhr Trabzonspor vs Amed Sportif Papara Park, Trabzon Tickets So., 14. Feb. 2027 · 18:00 Uhr Gençlerbirliği vs Trabzonspor Eryaman Stadyumu, Ankara Tickets So., 21. Feb. 2027 · 18:00 Uhr Trabzonspor vs Konyaspor Papara Park, Trabzon Tickets So., 28. Feb. 2027 · 18:00 Uhr Galatasaray vs Trabzonspor RAMS Park, Istanbul Tickets So., 7. März 2027 · 18:00 Uhr Trabzonspor vs Samsunspor Papara Park, Trabzon Tickets So., 14. März 2027 · 18:00 Uhr Beşiktaş vs Trabzonspor Tüpraş Stadyumu (Vodafone Park), Istanbul Tickets So., 21. März 2027 · 18:00 Uhr Trabzonspor vs Rizespor Papara Park, Trabzon Tickets So., 4. Apr. 2027 · 17:00 Uhr Gaziantep FK vs Trabzonspor Gaziantep Stadyumu, Gaziantep Tickets So., 11. Apr. 2027 · 17:00 Uhr Trabzonspor vs Alanyaspor Papara Park, Trabzon Tickets So., 18. Apr. 2027 · 17:00 Uhr Eyüpspor vs Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istanbul Tickets So., 25. Apr. 2027 · 17:00 Uhr Trabzonspor vs Göztepe Papara Park, Trabzon Tickets So., 2. Mai 2027 · 17:00 Uhr Çorum FK vs Trabzonspor Çorum Şehir Stadyumu, Çorum Tickets So., 9. Mai 2027 · 17:00 Uhr Trabzonspor vs Fenerbahçe Papara Park, Trabzon Tickets So., 16. Mai 2027 · 17:00 Uhr Kocaelispor vs Trabzonspor Kocaeli Stadyumu, Kocaeli Tickets So., 23. Mai 2027 · 17:00 Uhr Trabzonspor vs Erzurumspor FK Papara Park, Trabzon Tickets

Wo kann man Trabzonspor-Tickets kaufen?

Tickets für Spiele von Trabzonspor können über die offiziellen Kanäle des Klubs oder autorisierte Sekundär-Ticketplattformen erworben werden. Der offizielle Verkauf in der Türkei läuft in erster Linie über Passolig, das verpflichtende Fan-Identifikations- und Ticketsystem, das in den höchsten türkischen Fußballligen eingeführt wurde. Fans benötigen in der Regel eine aktive Passolig-Karte, die mit Trabzonspor verknüpft ist, um während der allgemeinen Verkaufsphasen Tickets direkt über die Ticketstelle des Klubs kaufen zu können.

Für internationale Fans oder Touristen, die für ein einzelnes Wochenendspiel in die Türkei reisen, kann es jedoch oft schwierig sein, eine lokale Passolig-Karte zu erhalten und sich durch die offiziellen Vorverkaufswarteschlangen zu navigieren. Diese Herausforderung dürfte nun mit der weltweiten Aufmerksamkeit für den Klub nach der Verpflichtung von Salah noch größer werden. Registrierungsprozesse bei Passolig, Identitätsprüfungen und strikte Verkaufspläne führen bei Topspielen häufig rasch zu ausverkauften Kontingenten, und mit Salah im Kader dürfte die Nachfrage noch weiter steigen, insbesondere bei den Partien gegen Galatasaray, Beşiktaş und Fenerbahçe.

Als schnelle und unkomplizierte Alternative können sich Fans verifizierte Tickets auf dem Sekundärmarkt direkt über vertrauenswürdige Plattformen wie StubHub sichern. Der Onlinekauf über Sekundärmarktplätze ermöglicht internationalen Fans, Plätze in verschiedenen Stadionkategorien zu vergleichen, den Eintritt lange vor dem Spieltag zu garantieren und den Kauf problemlos in ihrer bevorzugten Währung abzuschließen.

Primäre Option: Offizielle Passolig-Ticketplattform (erfordert eine aktive Passolig-Registrierung und die Verifizierung mit türkischem Ausweis oder ausländischem Reisepass)

Sekundär- & Wiederverkaufsmarktplatz: StubHub Trabzonspor-Tickets (sofortiger Onlinezugang, garantierte Platzauswahl, ideal für Fans aus dem Ausland)

Stadionkasse: Befindet sich am Şenol Güneş Sports Complex an Spieltagen (vorbehaltlich verbleibender Verfügbarkeit)

Wie viel kosten Trabzonspor-Tickets?

Die Ticketpreise für Spiele von Trabzonspor variieren je nach Gegner, Tribünenkategorie und Spielkategorie. Die günstigsten Tickets gibt es hinter den Toren, was Live-Fußball in der türkischen Süper Lig im Vergleich zu den großen westeuropäischen Ligen sehr zugänglich und erschwinglich macht. Alle offiziellen Primär- und Marktplatzpreise werden in Türkischer Lira (TRY) abgewickelt.

Normale Ligaspiele gegen Teams aus dem Tabellenmittelfeld bieten preisbewussten Fans das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, doch durch den Salah-Effekt ist in dieser Saison ligaweit mit steigenden Preisen zu rechnen, insbesondere bei seinem Heimdebüt und den großen Derbyspielen. Sitze der Kategorie 3 und Kategorie 4 hinter den Toren sind in der Regel die günstigsten Optionen. Premiumplätze zentral entlang der Haupttribüne sind wegen der optimalen Sicht und der Nähe zu den Mannschaftsbänken teurer. Spitzenspiele gegen Galatasaray, Fenerbahçe und Beşiktaş, nun zusätzlich aufgewertet durch Salah, unterliegen wegen der enormen Nachfrage in allen Kategorien einer höheren dynamischen Preisgestaltung.

Hintertortribüne (Kale Arkası): 300 TRY bis 600 TRY (günstigster Ticketeinstieg für Fans mit kleinerem Budget)

Eck- & obere Haupttribünen (Maraton Üst): 650 TRY bis 1.200 TRY (starke Balance aus Erschwinglichkeit und Sicht)

Untere Haupttribüne (Maraton Alt & VIP): 1.500 TRY bis 4.500 TRY (Premiumsicht in der Nähe der Mittellinie)

Executive Hospitality & Skybox-Lounges: ab 5.000 TRY (inklusive kostenlosem Essen, privaten Sitzplätzen und exklusivem Lounge-Zugang)

Um das beste verfügbare Ticket für das gewünschte Spiel zu finden, besonders für eines von Salahs ersten Einsätzen, sollten Fans verfügbare Sekundärmarkt-Angebote auf StubHub frühzeitig prüfen, bevor es zu Preissprüngen kurz vor dem Spieltag kommt.

Alles, was ihr über Trabzonspor wissen müsst

Trabzonspor wurde 1967 durch den Zusammenschluss mehrerer lokaler Vereine gegründet und genießt in der türkischen Sportgeschichte legendären Status. Berühmt wurde der Klub, als er in der Saison 1975/76 als erster Verein außerhalb Istanbuls den Titel in der Süper Lig gewann, damit das langjährige Monopol der Hauptstadt durchbrach und sich als ikonischer vierter Gigant des türkischen Fußballs etablierte. Der Klub, der wegen seiner markanten bordeauxroten und blauen Trikotfarben umgangssprachlich als Bordo-Mavililer bekannt ist, verfügt über eine tief verwurzelte regionale Identität in der Schwarzmeer-Region.

Trabzonspor hat in seiner Geschichte sieben Meisterschaften in der Süper Lig, neun türkische Pokale und zehn türkische Superpokale gewonnen. Der jüngste Meistertitel 2021/22 löste weltweite Feierlichkeiten innerhalb der großen Trabzon-Diaspora aus und zeigte die enorme globale Reichweite des Klubs, ein internationales Profil, das mit Mohamed Salah, einem der bekanntesten Fußballer des Planeten, im bordeauxroten und blauen Trikot noch deutlich weiter wachsen dürfte.

Vollständiger Klubname: Trabzonspor Kulübü

Spitznamen: Bordo-Mavililer (Claret-Blues), Karadeniz Fırtınası (Black Sea Storm)

Gegründet: 2. August 1967

Größte Rivalitäten: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş und der regionale Rivale Çaykur Rizespor

Bedeutende Titel: 7 Süper-Lig-Titel, 9 türkische Pokale, 10 türkische Superpokale

Prominentester Neuzugang 2026/27: Mohamed Salah (ablösefrei vom FC Liverpool)

Spieltage in Trabzon sind für die berüchtigte Feier in der 61. Minute bekannt. In jedem einzelnen Spiel, wenn die Uhr 61 Minuten anzeigt, was für die Kennzeichen-Nummer 61 von Trabzon steht, bricht im gesamten Stadion spektakulärer Jubel mit Konfetti und Lichtshows aus. Mit Mohamed Salah in der Mannschaft dürfte diese Tradition in dieser Saison lauter sein denn je.

Alles, was ihr über den Papara Park wissen müsst

Trabzonspor trägt seine Heimspiele im Papara Park aus, der sich im modernen Şenol Güneş Sports Complex befindet. Dort soll Mohamed Salah auch sein Klubdebüt vor den Trabzon-Fans geben. Das auf dem dem Schwarzen Meer abgewonnenen Land errichtete Stadion von Weltklasseformat wurde im Dezember 2016 eröffnet und ist eine der auffälligsten modernen Arenen der Region. Benannt ist es zu Ehren des legendären türkischen Torhüters und Trainers Şenol Güneş. Das Stadion verfügt über ein eindrucksvolles transluzentes Membrandach, das bei Abendspielen hell leuchtet.

Das Stadion fasst rund 41.000 Zuschauer und verfügt über ein elegantes zweistöckiges Schüssel-Layout, das speziell darauf ausgelegt ist, die Fans so nah wie möglich ans Spielfeld zu bringen. Die Zuschauer hinter den Toren sitzen nur 10 Meter vom Feld entfernt, was einen intensiven Hexenkessel-Lärm erzeugt, der Gastmannschaften einschüchtert. Diese Atmosphäre dürfte noch elektrisierender werden, sobald Salah zum ersten Mal den Rasen betritt.

Name des Stadions: Papara Park (Şenol Güneş Sports Complex)

Standort: Akyazı, Trabzon, Türkiye

Kapazität: 41.000 reine Sitzplätze

Spielfeldbelag: Hybridrasen

Eröffnet: 18. Dezember 2016

Die Anreise zum Stadion ist für Besucher, die im Zentrum von Trabzon übernachten, unkompliziert. Spezielle Shuttlebusse an Spieltagen (Dolmuş) fahren regelmäßig entlang der Küstenstraße direkt vom Stadtzentrum zum Eingang des Akyazı-Komplexes. Taxis sind ebenfalls leicht verfügbar, während Fans mit dem Auto die Parkmöglichkeiten des Komplexes nutzen können. Wer 90 Minuten vor Anpfiff ankommt, hat reichlich Zeit, die Streetfood-Stände vor dem Spiel zu genießen und die unglaubliche Atmosphäre an der Küstenpromenade aufzusaugen. Da Mohamed Salahs Ankunft für Rekordkulissen sorgen dürfte, war frühes Erscheinen noch nie so wichtig.