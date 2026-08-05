"Einen Spieler wie ihn haben wir gebraucht": Sensations-Transfer von Mohamed Salah quasi fix

"Wir fühlen uns den Medienvertretern gegenüber etwas verpflichtet. Aber damit der Transferprozess auf keinen Fall gefährdet wird und alles reibungslos verläuft, mussten wir ihn so vertraulich wie möglich behandeln", sagte Trabzonspor-Präsident Ertugrul Dogan bei A Spor. "Über Mohamed Salah muss man eigentlich nichts mehr sagen. Er ist ein Weltstar. Einen Spieler wie ihn haben wir gebraucht. Ich denke, das wird eine großartige Sache. Möge er unserem Verein Glück bringen."

Zuvor hatte Trabzonspor über die Sozialen Medien ein Video verbreitet, das in Anspielung auf Salahs ägyptische Heimat eine Pyramide vor dem Stadion am Schwarzen Meer zeigt und dazu geschrieben: "Always believing".

Der 34-jährige Stürmer soll bereits am Mittwochvormittag in Istanbul landen, seinen Medizincheck absolvieren und dann seinen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Abends wird er schließlich für einen Empfang in der Metropole am Schwarzen Meer erwartet. Salah hatte zuletzt neun Jahre lang erfolgreich für den FC Liverpool gestürmt, die Champions League und die Premier League gewonnen. Ende Juni verließ er die Reds ablösefrei.

Mohamed Salah soll bei Trabzonspor 17 Millionen Euro netto verdienen

Nachdem zunächst alles auf einen Wechsel zu Besiktas hingedeutet hatte, sorgte eine höchst lukrative Offerte von Trabzonspor bei Salah für ein Umdenken. Angeblich kassiert er 17 Millionen Euro netto pro Jahr - mehr als jeder andere Spieler in der Klubgeschichte. Beim Tabellendritten der Vorsaison herrscht ein riesiger Hype um die Verpflichtung des Superstars. Medienberichten zufolge ließ Trabzonspor bereits 100.000 Trikots mit Salahs Namen und der Rückennummer 11 produzieren.

Trabzonspor startet am 15. August mit einem Auswärtsspiel gegen Kasimpasa in die neue Saison. Ende August stehen die Playoffs um eine Teilnahme an der Europa League auf dem Programm.