VfB Stuttgart vs SC Freiburg Prognosen: Undav wieder im Fokus

Unsere Wettexperten rechnen mit einem Sieg des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg in einem Duell mit mehr als zwei Toren – und einem von Deniz Undav.

Beste Wetten für VfB Stuttgart vs. SC Freiburg

Mehr als 2.5 Tore Quote 1.63 bei bet365

Torschütze Deniz Undav zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2.10 bei bet365

VfB Stuttgart und Mehr als 2.5 Tore Quote 2.30 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Schwaben und der Breisgauer

Der VfB Stuttgart bestreitet das DFB-Pokal-Halbfinale gegen den SC Freiburg vier Tage nach dem 2:4 beim FC Bayern. Nach dem 0:2 gegen den zweitplatzierten BVB fügte der Meister den Schwaben die zweite Niederlage binnen drei Meisterschaftsspielen zu. Doch dazwischen gelang dem amtierenden Pokalsieger mit dem 4:0 gegen den HSV der fünfte Sieg in acht Runden.

Wiederum die fünfte Niederlage in neun Bundesliga-Auftritten verzeichnete der SC Freiburg mit dem 2:3 gegen den FC Bayern bei der Rückkehr aus der Länderspiel-Pause. Und in dieser Phase unterlagen die Breisgauer auch gegen selbst schwächelnde Teams, wie am 15. März beim 0:1 gegen Union Berlin. Zuletzt tankten sie aber mit dem 1:0 in Mainz sowie mit dem 2:1 gegen den 1. FC Heidenheim Selbstvertrauen.

Voraussichtliche Aufstellungen für VfB Stuttgart vs SC Freiburg

VfB Stuttgart – voraussichtliche Aufstellung: Nübel, Assignon, Hendriks, Chabot, Mittelstädt, Karazor, Stiller, Leweling, Undav, Führich, Demirovic

Nübel, Assignon, Hendriks, Chabot, Mittelstädt, Karazor, Stiller, Leweling, Undav, Führich, Demirovic SC Freiburg – voraussichtliche Aufstellung: Atubolu, Treu, Ginter, Lienhart, Günter, Eggestein, Manzambi, Beste, Suzuki, Grifo, Matanovic

In VfB Stuttgart vs SC Freiburg fallen mehr als zwei Treffer

Bei der 2:4-Auswärtsniederlage gegen den FC Bayern fielen zum dritten Mal in vier Bundesliga-Partien des VfB Stuttgart – und zum achten Mal in den jüngsten zehn – mehr als zwei Treffer. Zwischen den Ausnahmen, dem 1:0 gegen RB Leipzig und dem 0:2 gegen Borussia Dortmund, gelang das 5:2 in Augsburg. Es folgte am 12. April das 4:0 gegen den Hamburger SV.

Außerdem kamen etwa ab dem 3:3 gegen Bayer Leverkusen exemplarisch in vier der letzten sechs Meisterschaftsspiele des SC Freiburg drei oder mehr Tore zustande. Und in den letzten vier Spieltagen traf dieses Muster ausschließlich auf das 1:0 in Mainz nicht zu. Überdies verzeichneten die Breisgauer das 2:1 beim FC St. Pauli, das 2:3 gegen den FC Bayern und am Sonntag das 2:1 gegen den 1. FC Heidenheim.

Unterm Strich ist der Markt Mehr als 2.5 Tore eine der realistischen VfB Stuttgart vs SC Freiburg Prognosen.

VfB Stuttgart vs SC Freiburg Wette 1: Mehr als 2.5 Tore Quote 1.63 bei bet365

Deniz Undav erzielt gegen den SC Freiburg sein erstes Saisontor im Derby

Deniz Undav verpasste am Sonntag das Spitzenspiel beim FC Bayern aufgrund einer Gelbsperre. Und blieb genau genommen nach der Länderspiel-Pause auch beim 0:2 gegen Borussia Dortmund sowie beim 4:0 gegen den HSV torlos. Was gegen die Hanseaten auch an einem verschossenen Elfmeter lag.

Doch beim 5:2 in Augsburg am 9. März gelang Undav der zehnte Treffer in zwölf Bundesliga-Auftritten. Und vor allem der siebte in sechs Bundesliga-Auftritten. Denn der Teamspieler erzielte zuvor nach jenen gegen den 1. FC Köln, gegen den 1. FC Heidenheim, gegen den VfL Wolfsburg und in Mainz auch das Siegestor gegen RB Leipzig.

In den Südwest-Derbys in dieser Bundesliga-Saison blieb Undav torlos. Denn nachdem er das erste Saisonduell gegen den SC Freiburg verletzungsbedingt verpasst hatte, verbuchte er Anfang Februar ausschließlich einen Assist.

Aber auch angesichts seines Saison-xG in der Bundesliga von 15,20 zählt der Markt Torschütze Deniz Undav zu einem beliebigen Zeitpunkt zu den plausiblen Optionen.

VfB Stuttgart vs SC Freiburg Wette 2: Torschütze Deniz Undav zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2.10 bei bet365

Der VfB Stuttgart gewinnt das Derby gegen den SC Freiburg

Ab dem 1:0 gegen den kommenden Gegner aus Freiburg gewann der VfB Stuttgart fünf seiner jüngsten sechs Meisterschaftsheimspiele. Die Schwaben trafen zwar fast ausschließlich auf Teams der zweiten Tabellenhälfte, bezwangen aber vor dem 0:2 gegen den BVB RB Leipzig mit 1:0. Zudem geschah das 0:2 gegen den BVB zwischen dem 5:2 in Augsburg, dem 4:0 gegen den Hamburger SV und dem 2:4 beim FC Bayern.

Der SC Freiburg gewann zwar drei seiner jüngsten vier Bundesliga-Partien, aber zwei Siege gelangen gegen Abstiegskandidaten. Denn vor dem 1:0 in Mainz und dem 2:1 gegen das Schlusslicht aus Heidenheim bezwangen die Breisgauer auch den Drittletzten aus St. Pauli mit 2:1. Aber der Sieg bei den Kiezkickern fiel zwischen dem 0:1 gegen die schwächelnde Union Berlin und dem 2:3 gegen den FC Bayern.

Deshalb lohnt sich vor dem Pokalderby gegen den SC Freiburg ein Blick auf den Markt VfB Stuttgart und Mehr als 2.5 Tore.

VfB Stuttgart vs SC Freiburg Wette 3: VfB Stuttgart und Mehr als 2.5 Tore Quote 2.30 bei bet365

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