Stuttgart vs. RB Leipzig Prognosen: Undav in Spitzenform

Unsere Wett-Experten rechnen mit insgesamt mehr als drei Toren – davon eines von Stuttgarts Undav – sowie mindestens zwei Treffern von RB Leipzig.

Beste Wetten für Stuttgart vs. RB Leipzig

Mehr als 1.5 Tore RB Leipzig Quote 1.80 bei bet365

Torschütze Deniz Undav zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2.10 bei bet365

Mehr als 3.5 Quote 1.86 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Schwaben und der Sachsen

Das direkte Duell um die Champions League gegen RB Leipzig kommt für den VfB Stuttgart acht Tage nach dem 2:2 in Mainz – sowie zwischen den Europapokal-Duellen gegen Porto. Die Schwaben warten also – nach dem 1:2 beim FC St. Pauli und dem 3:3 in Heidenheim – seit drei Bundesliga-Auswärtsspielen auf einen Sieg. In der MHPArena fädelten sie hingegen zuletzt das 1:0 gegen den SC Freiburg, das 3:1 gegen den 1. FC Köln und das 4:0 gegen den VfL Wolfsburg ein.

RB Leipzig ist wiederum nach dem 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 von Ende Januar seit fünf Meisterschaftspartien ungeschlagen. Am 7. März kehrten die Sachsen mit dem 2:1 gegen den FC Augsburg nach den 2:2 gegen den VfL Wolfsburg sowie gegen Borussia Dortmund auch zuhause auf die Erfolgsspur zurück. Doch davor setzten sie sich in der Ferne mit demselben Ergebnis in Köln und gegen den HSV durch.

Voraussichtliche Aufstellungen für Stuttgart vs. RB Leipzig

Stuttgart – voraussichtliche Aufstellung: Nübel, Jeltsch, Chabot, Hendriks, Leweling, Karazor, Stiller, Mittelstädt, El Khannouss, Undav, Demirovic

Nübel, Jeltsch, Chabot, Hendriks, Leweling, Karazor, Stiller, Mittelstädt, El Khannouss, Undav, Demirovic RB Leipzig – voraussichtliche Aufstellung: Vandevoordt, Baku, Orban, Castello Jr., Raum, Seiwald, Gruda, Baumgartner, Diomande, Nusa, Romulo

In Stuttgart netzt RB Leipzig mindestens zweimal ein

RB Leipzig traf etwa in all seinen bislang letzten fünf Bundesliga-Auftritten zweimal. Das gelang den Sachsen unter anderem in den drei 2:1 beim 1. FC Köln, beim Hamburger SV sowie gegen den FC Augsburg. Dazwischen verzeichneten sie ebenfalls vor heimischer Kulisse die 2:2 gegen Borussia Dortmund ebenso wie gegen den VfL Wolfsburg.

Wiederum ließ der VfB Stuttgart nur gegen die sich im freien Fall befindenden Wölfe in den letzten vier Meisterschaftsspielen keinen Treffer zu. Und vor dem 4:0 in der jüngsten Liga-Partie in der MHPArena verzeichneten die Schwaben das 3:1 gegen den 1. FC Köln und das 3:3 beim Schlusslicht aus Heidenheim. Danach kamen sie nicht über das 2:2 in Mainz hinaus.

Deshalb zählt der Markt Mehr als 1.5 Tore RB Leipzig zu den realistischen VfB Stuttgart vs. RB Leipzig Prognosen.

Stuttgart vs. RB Leipzig Wette 1: Mehr als 1.5 Tore RB Leipzig Quote 1.80 bei bet365

Undav trifft auch gegen die Sachsen

Nach der Pausenführung des 1. FSV Mainz 05 drehte der VfB Stuttgart mit einem Doppelschlag in der 76. sowie in der 77. Minute das Spiel. Und das zweimal unter Beteiligung von Deniz Undav, der das 1:1 vorbereitete und unmittelbar später für die vorläufige Führung sorgte.

Gleichzeitig erzielte er das 15. Tor in den 21 Auftritten in der Bundesliga 2025/26 – und in den letzten vier davon netzte er ein. Denn vor heimischer Kulisse gelang ihm das auch jeweils einmal gegen den 1. FC Köln sowie gegen den VfL Wolfsburg. Dazwischen zeichnete er sich für das 3:3 beim 1. FC Heidenheim verantwortlich.

Aus diesen Gründen solltet Ihr die Option Torschütze Deniz Undav zu einem beliebigen Zeitpunkt im Auge behalten.

Stuttgart vs. RB Leipzig Wette 2: Torschütze Deniz Undav zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2.10 bei bet365

In Stuttgart vs RB Leipzig fallen mindestens vier Tore

In allen bislang letzten vier Bundesliga-Begegnungen des VfB Stuttgart wurden mehr als drei Tore erzielt – und in drei davon hielten die Schwaben nicht die Null. Denn das 4:0 gegen den VfL Wolfsburg gelang nach dem 3:1 gegen den 1. FC Köln und dem 3:3 in Heidenheim. Am 7. März folgte dann das 2:2 in Mainz.

Ebenso am Samstag vor einer Woche holte RB Leipzig gegen den FC Augsburg das dritte 2:1 in fünf Runden. Doch zwischen jenen in Köln und beim Hamburger SV kamen die Sachsen nicht über die 2:2 gegen Borussia Dortmund sowie gegen den VfL Wolfsburg hinaus.

Aus diesen Gründen reiht sich der Markt Mehr als 3.5 Tore unter den plausiblen Optionen für das Kräftemessen in der MHPArena.

Stuttgart vs. RB Leipzig Wette 3: Mehr als 3.5 Quote 1.86 bei bet365

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