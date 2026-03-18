RB Leipzig vs. Hoffenheim Prognosen: Diomande in Torlaune

Unsere Wett-Experten rechnen mit insgesamt vier Toren und davon eines von RB Leipzigs Diomande gegen die TSG Hoffenheim.

Beste Wetten für RB Leipzig vs. Hoffenheim

Mehr als 3.5 Tore Quote 1.96 bei bet365

Torschütze Yan Diomande zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2.60 bei bet365

Anzahl der Tore im Spiel 3-4 Quote 2.25 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Sachsen und der Kraichgauer

RB Leipzig bestreitet das Sechs-Punkte-Spiel um die Champions League gegen die TSG Hoffenheim fünf Tage nach einem 0:1 beim Vierten aus Stuttgart. Dieser fügte – nach zwei 2:2 gegen den VfL Wolfsburg sowie gegen Borussia Dortmund und drei Siegen – den Sachsen die erste Niederlage seit Ende Januar zu. Seitdem hatten sie zudem in Köln, beim HSV sowie gegen den FC Augsburg mit 2:1 gewonnen.

Für die TSG Hoffenheim endete der Januar mit dem 3:1 gegen Union Berlin, dem fünften Sieg in der Bundesliga am Stück. Doch ab dem 1:5 beim FC Bayern gewannen die Kraichgauer ausschließlich zuhause gegen den SC Freiburg (2:0) sowie beim Schlusslicht aus Heidenheim (4:2). Hingegen ließen sie gegen die weiteren Abstiegskandidaten in Köln (2:2), FC St. Pauli (0:1) und Wolfsburg (1:1 am Samstag) Punkte liegen.

Voraussichtliche Aufstellungen für RB Leipzig vs. Hoffenheim

RB Leipzig – voraussichtliche Aufstellung: Vandevoordt, Baku, Orban, Castello Jr., Raum, Seiwald, Xaver, Baumgartner, Diomande, Nusa, Romulo

Vandevoordt, Baku, Orban, Castello Jr., Raum, Seiwald, Xaver, Baumgartner, Diomande, Nusa, Romulo Hoffenheim – voraussichtliche Aufstellung: Baumann, Coufal, Hranac, Kabak, Bernardo, Avdullahu, Prömel, Burger, Kramaric, Lemperle, Toure

In RB Leipzig vs Hoffenheim sehen wir mindestens vier Tore

In vier der bislang letzten fünf Bundesliga-Auswärtsspiele der TSG Hoffenheim wurden mehr als drei Treffer erzielt. Mit dem 2:0 beim Vierletzten aus Bremen kam die Ausnahme zwischen dem 3:1 in Frankfurt und dem 1:5 beim FC Bayern zustande. Anschließend verzeichneten die Kraichgauer in der Ferne das 2:2 in Köln und das 4:2 in Heidenheim.

Überdies beendete RB Leipzig mit dem 2:1 gegen den FC Augsburg eine Serie mit vier sieglosen Meisterschaftsheimpartien, in denen man immer mehr als ein Tor zuließ. Hierbei gingen die Sachsen nach dem 1:5 gegen den FC Bayern auch gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:2) als Verlierer vom Platz. Es folgten ebenfalls in der Red Bull Arena die 2:2 gegen den VfL Wolfsburg sowie gegen Borussia Dortmund.

Daher reiht sich die Option Mehr als 3.5 Tore unter den realistischen RB Leipzig vs. Hoffenheim Prognosen.

RB Leipzig vs. Hoffenheim Wette 1: Mehr als 3.5 Tore Quote 1.96 bei bet365

Diomande netzt gegen die Kraichgauer ein

Beim 0:1 in Stuttgart ging Yan Diomande folgerichtig leer aus, doch beim 2:1 gegen den FC Augsburg steuerte er das 1:1 bei. Damit netzte der Ivorer zum dritten Mal binnen vier Bundesliga-Auftritten ein. In dieser Phase steuerte er nur beim 2:2 gegen Borussia Dortmund den Assist zum Führungstreffer durch Christoph Baumgartner ein.

Beim vorherigen 2:2 gegen den VfL Wolfsburg zeichnete sich Diomande ebenso wie gegen die Fuggerstädter für das 1:1 verantwortlich. Der Siegestreffer in der 50. Minute gelang ihm hingegen beim 2:1 beim Hamburger SV. Und inklusive der Führung bei dessen Stadtrivalen aus St. Pauli von Ende Januar hält der ivorische Teamspieler bei vier Treffern aus acht Liga-Partien.

Deswegen lohnt sich ein Blick auf den Markt Torschütze Yan Diomande zu einem beliebigen Zeitpunkt.

RB Leipzig vs. Hoffenheim Wette 2: Torschütze Yan Diomande zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2.60 bei bet365

In RB Leipzig vs Hoffenheim kommt es zu vier Treffern

Nach dem 1:5 gegen den FC Bayern wurden in allen jüngsten vier Bundesliga-Heimspielen von RB Leipzig drei oder vier Tore erzielt. Denn nach dem 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 erreichten die Sachsen gegen den VfL Wolfsburg sowie gegen Borussia Dortmund zwei 2:2. Am 7. März kehrten sie dann mit dem 2:1-Aufholsieg gegen den FC Augsburg auf die Siegerstraße zurück.

Am selben Tag gelang der TSG Hoffenheim das 4:2 beim Schlusslicht aus Heidenheim. In der vorletzten Meisterschaftspartie in der Ferne hingegen trennten sich die Kraichgauer vom 1. FC Köln mit 2:2. Und nach dem 3:1 bei Eintracht Frankfurt kamen zum zweiten Mal binnen vier ihrer Auswärtsspiele vier Tore zustande.

Aus diesen Gründen zählen unsere Experten die Option Anzahl der Tore im Spiel 3-4 zu den plausiblen Optionen für das Kräftemessen in der Red Bull Arena.

RB Leipzig vs. Hoffenheim Wette 3: Anzahl der Tore im Spiel 3-4 Quote 2.25 bei bet365

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