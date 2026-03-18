RB Leipzig vs. Hoffenheim Prognosen: Diomande in Torlaune

Unsere Wett-Experten rechnen mit insgesamt vier Toren und davon eines von RB Leipzigs Diomande gegen die TSG Hoffenheim.
Beste Wetten für RB Leipzig vs. Hoffenheim
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- Torschütze Yan Diomande zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2.60 bei bet365
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Unsere Analyse: Die Form der Sachsen und der Kraichgauer
RB Leipzig bestreitet das Sechs-Punkte-Spiel um die Champions League gegen die TSG Hoffenheim fünf Tage nach einem 0:1 beim Vierten aus Stuttgart. Dieser fügte – nach zwei 2:2 gegen den VfL Wolfsburg sowie gegen Borussia Dortmund und drei Siegen – den Sachsen die erste Niederlage seit Ende Januar zu. Seitdem hatten sie zudem in Köln, beim HSV sowie gegen den FC Augsburg mit 2:1 gewonnen.
Für die TSG Hoffenheim endete der Januar mit dem 3:1 gegen Union Berlin, dem fünften Sieg in der Bundesliga am Stück. Doch ab dem 1:5 beim FC Bayern gewannen die Kraichgauer ausschließlich zuhause gegen den SC Freiburg (2:0) sowie beim Schlusslicht aus Heidenheim (4:2). Hingegen ließen sie gegen die weiteren Abstiegskandidaten in Köln (2:2), FC St. Pauli (0:1) und Wolfsburg (1:1 am Samstag) Punkte liegen.
Voraussichtliche Aufstellungen für RB Leipzig vs. Hoffenheim
- RB Leipzig – voraussichtliche Aufstellung: Vandevoordt, Baku, Orban, Castello Jr., Raum, Seiwald, Xaver, Baumgartner, Diomande, Nusa, Romulo
- Hoffenheim – voraussichtliche Aufstellung: Baumann, Coufal, Hranac, Kabak, Bernardo, Avdullahu, Prömel, Burger, Kramaric, Lemperle, Toure
In RB Leipzig vs Hoffenheim sehen wir mindestens vier Tore
In vier der bislang letzten fünf Bundesliga-Auswärtsspiele der TSG Hoffenheim wurden mehr als drei Treffer erzielt. Mit dem 2:0 beim Vierletzten aus Bremen kam die Ausnahme zwischen dem 3:1 in Frankfurt und dem 1:5 beim FC Bayern zustande. Anschließend verzeichneten die Kraichgauer in der Ferne das 2:2 in Köln und das 4:2 in Heidenheim.
Überdies beendete RB Leipzig mit dem 2:1 gegen den FC Augsburg eine Serie mit vier sieglosen Meisterschaftsheimpartien, in denen man immer mehr als ein Tor zuließ. Hierbei gingen die Sachsen nach dem 1:5 gegen den FC Bayern auch gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:2) als Verlierer vom Platz. Es folgten ebenfalls in der Red Bull Arena die 2:2 gegen den VfL Wolfsburg sowie gegen Borussia Dortmund.
Daher reiht sich die Option Mehr als 3.5 Tore unter den realistischen RB Leipzig vs. Hoffenheim Prognosen.
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Diomande netzt gegen die Kraichgauer ein
Beim 0:1 in Stuttgart ging Yan Diomande folgerichtig leer aus, doch beim 2:1 gegen den FC Augsburg steuerte er das 1:1 bei. Damit netzte der Ivorer zum dritten Mal binnen vier Bundesliga-Auftritten ein. In dieser Phase steuerte er nur beim 2:2 gegen Borussia Dortmund den Assist zum Führungstreffer durch Christoph Baumgartner ein.
Beim vorherigen 2:2 gegen den VfL Wolfsburg zeichnete sich Diomande ebenso wie gegen die Fuggerstädter für das 1:1 verantwortlich. Der Siegestreffer in der 50. Minute gelang ihm hingegen beim 2:1 beim Hamburger SV. Und inklusive der Führung bei dessen Stadtrivalen aus St. Pauli von Ende Januar hält der ivorische Teamspieler bei vier Treffern aus acht Liga-Partien.
Deswegen lohnt sich ein Blick auf den Markt Torschütze Yan Diomande zu einem beliebigen Zeitpunkt.
- RB Leipzig vs. Hoffenheim Wette 2: Torschütze Yan Diomande zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2.60 bei bet365
In RB Leipzig vs Hoffenheim kommt es zu vier Treffern
Nach dem 1:5 gegen den FC Bayern wurden in allen jüngsten vier Bundesliga-Heimspielen von RB Leipzig drei oder vier Tore erzielt. Denn nach dem 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 erreichten die Sachsen gegen den VfL Wolfsburg sowie gegen Borussia Dortmund zwei 2:2. Am 7. März kehrten sie dann mit dem 2:1-Aufholsieg gegen den FC Augsburg auf die Siegerstraße zurück.
Am selben Tag gelang der TSG Hoffenheim das 4:2 beim Schlusslicht aus Heidenheim. In der vorletzten Meisterschaftspartie in der Ferne hingegen trennten sich die Kraichgauer vom 1. FC Köln mit 2:2. Und nach dem 3:1 bei Eintracht Frankfurt kamen zum zweiten Mal binnen vier ihrer Auswärtsspiele vier Tore zustande.
Aus diesen Gründen zählen unsere Experten die Option Anzahl der Tore im Spiel 3-4 zu den plausiblen Optionen für das Kräftemessen in der Red Bull Arena.
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