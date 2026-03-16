Überraschende Hinspiel-Ergebnisse sorgen für Value in der Europa und Conference League

Die favorisierten Teams wie Braga, Real Betis und Freiburg mussten in ihren Hinspielen der Europa League Dämpfer hinnehmen. Gleichzeitig ist in der Conference League noch alles völlig offen.

Europa League und Conference League Märkte Quote Roma vs. Bologna – Bologna kommt weiter 3.25 Braga vs. Ferencvaros – Braga kommt weiter 2.75 Schachtar Donezk wird Conference League Sieger 10.00

Quoten zur Verfügung gestellt von bat365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Ernsthafte Titelkandidaten vor dem Aus

Im Gegensatz zur Champions League gab es in den zweit- und drittklassigen europäischen Wettbewerben in der Vorwoche keine deutlichen Machtdemonstrationen. Das einzige Team in der Europa League, das mit mehr als einem Tor Vorsprung gewann, war der Außenseiter Ferencváros. Die Ungarn nehmen nun eine überraschende 2:0-Führung mit nach Portugal, wo sie diese Woche erneut auf Braga treffen.

Aston Villa und Porto haben nach ihren knappen 1:0-Auswärtssiegen zwar gute Karten auf das Weiterkommen, doch die übrigen sechs Duelle versprechen hochspannende Rückspiele.

Der SC Freiburg und Real Betis müssen jeweils 0:1-Rückstände vor heimischer Kulisse gegen Genk bzw. Panathinaikos wettmachen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass mindestens einer dieser Favoriten auf der Strecke bleibt. Das würde den ohnehin schon vermeintlich "schwächeren" Teil des Turnierbaums weiter öffnen.

Auch Nottingham Forest wird eigentlich in der nächsten Runde erwartet, liegt momentan aber hinten. Das Premier-League-Team feuerte im Hinspiel gegen Midtjylland 22 Schüsse ab und kam auf einen xG-Wert von 1,72. Dennoch entführten die Dänen einen 1:0-Sieg aus dem City Ground und sind nun bereit, einen "Großen" zu stürzen.

In der Conference League ist der Durchmarsch von Chelsea aus der Saison 2024/25 Geschichte – der Wettbewerb 2025/26 zeigt sich deutlich ausgeglichener. Crystal Palace gilt zwar immer noch als leichter Favorit auf den Gesamtsieg, hat im Rückspiel gegen AEK Larnaka aber Schwerstarbeit vor sich.

Die Zyprioten erkämpften sich im Selhurst Park ein 0:0 und waren damit einer von mehreren Außenseitern mit starken Ergebnissen. Sigma Olmütz hielt den Bundesligisten Mainz 05 ebenfalls bei einem torlosen Remis, während der zweimalige Finalist Fiorentina zu Hause gegen das polnische Team Raków Częstochowa lediglich ein mühsames 2:1 einfuhr.

Welche Teams bieten im Achtelfinal-Rückspiel Value?

Rein auf dem Papier ist die Roma nach dem 1:1 im Hinspiel des rein italienischen Duells im Vorteil. Aber Bologna wird sich davon nicht beeindrucken lassen: Die Gäste haben nur zwei ihrer letzten 17 Auswärtsspiele wettbewerbsübergreifend verloren.

In der Europa League konnten sie ihre letzten vier Partien in der Fremde sogar allesamt gewinnen. Zudem spricht die Statistik für sie: Von den letzten sieben direkten Duellen gegen die Roma verlor Bologna nur eines.

Blickt man auf die Historie, fielen in nur 10 von 39 bisherigen Europapokal-Duellen zwischen Serie-A-Klubs drei oder mehr Tore. Da erneut eine enge, taktisch geprägte Partie zu erwarten ist, liegt der Value hier ganz klar beim Außenseiter.

In Portugal braucht Ferencváros eine weitere Topleistung, um Braga endgültig auszuschalten. Die Mannschaft von Robbie Keane hat zu Hause im Wettbewerb überzeugt (vier Siege, zwei Remis in Budapest), doch auswärts taten sie sich zuletzt schwer: Die letzten beiden Europa-League-Gastspiele gingen verloren, darunter ein herbes 0:4 gegen Nottingham Forest.

Braga hingegen erzielt im Jahr 2026 durchschnittlich 2,00 Tore pro Spiel und hat in den letzten vier Heimspielen stolze 13 Treffer markiert. Bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von nur 33,3 % ist die Quote auf das Weiterkommen von Braga ein attraktiver Wett Tipp.

In der Conference League könnte jetzt der richtige Moment sein, um auf eine hohe Quote für eine Überraschungsmannschaft zu setzen. Schachtar Donezk ist dabei eine der spannendsten Optionen abseits der Top-Favoriten.

Sie führen gegen Lech Posen mit 3:1 und würden im Viertelfinale auf AZ Alkmaar oder Sparta Prag treffen – ein machbares Los in ihrem Teil des Tableaus. Sollten Palace oder die Fiorentina diese Woche ausscheiden, würden die Chancen auf einen vermeintlich leichteren Halbfinalgegner massiv steigen.

Im Vergleich zu vielen anderen Teams in diesem Wettbewerb verfügt der ukrainische Klub über enorme internationale Erfahrung. In der Ligaphase standen sie defensiv stabil und kassierten nur fünf Gegentore. Mit dem hochgelobten Stürmer Kauã Elias haben sie zudem einen Akteur in ihren Reihen, der jederzeit für Torgefahr sorgt.

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