Augsburg vs Hoffenheim Prognosen: Sinsheimer unter Zugzwang

Unsere Wett-Experten rechnen in der WWK Arena mit mindestens zwei Treffern von Augsburg und exakt einem Tor von Hoffenheim.

Beste Wetten für Augsburg vs. Hoffenheim

Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.77 bei bet365

Weniger als 1.5 Tore TSG Hoffenheim Quote 1.87 bei bet365

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Unsere Analyse: Die Form der Fuggerstädter und der Kraichgauer

Der FC Augsburg empfängt Hoffenheim sechs Tage nach dem 1:1 beim Hamburger SV. Damit blieben die Fuggerstädter zum vierten Mal in Serie sieglos, aber immerhin riss die Serie mit dem 1:2 in Leipzig, dem 0:2 in Dortmund sowie dem 2:5 gegen den VfB Stuttgart. Auf jeden Fall fühlt sich die Phase mit – ab dem 2:1 beim FC Bayern – fünf Siegen aus sechs Meisterschaftsspielen weit entfernt an.

Nicht viel besser sieht die Formkurve der TSG Hoffenheim, die in den letzten sechs Bundesliga-Partien fünf Punkte holte, aus. Noch dazu nahmen die Kraichgauer drei Zähler dank des 4:2 beim Schlusslicht aus Heidenheim mit. Es folgten das 1:1 gegen den Vorletzten aus Wolfsburg, das 0:5 in Leipzig und am Samstag das 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05.

Voraussichtliche Aufstellungen für Augsburg vs Hoffenheim

Augsburg – voraussichtliche Aufstellung: Dahmen, Chaves, Gouweleeuw, Zesiger, Wolf, Fellhauer, Rieder, Giannoulis, Kade, Claude-Maurice, Gregoritsch

Hoffenheim – voraussichtliche Aufstellung: Baumann, Coufal, Ozan Kabak, Hajdari, Bernardo, Avdullahu, Prömel, Prass, Asllani, Lemperle, Toure

In Augsburg vs Hoffenheim erzielen beide Mannschaften insgesamt mehr als zwei Tore

Für die TSG Hoffenheim kommt die Partie in Augsburg also sechs Tage nach dem 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05. Zuvor riss mit dem 0:5 in Leipzig eine Serie mit Auswärtspartien der Kraichgauer, bei denen beide Teams insgesamt mindestens dreimal trafen. Nach dem 1:5 beim FC Bayern traf dieses Ereignis auf das 2:2 in Köln und das 4:2 in Heidenheim zu.

Der FC Augsburg verzeichnete ebenfalls am Samstag das 1:1 beim Hamburger SV. Zuvor hatten sich die Fuggerstädter mit dem 2:5 gegen den VfB Stuttgart im dritten Spiel in Serie gegen Vertreter der Top 4 in die Länderspiel-Pause verabschiedet. Und vor dem jüngsten Auftritt in der WWK Arena hatten sie in Leipzig mit 1:2 sowie bei Borussia Dortmund mit 0:2 verloren.

Daher zählt der Markt Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja zu den realistischen Augsburg vs Hoffenheim Prognosen.

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Die Sinsheimer netzen in der Fuggerstadt höchstens einmal ein

Nach dem 2:2 beim 1. FC Köln erzielte die TSG Hoffenheim in den jüngsten fünf Meisterschaftsspielen insgesamt sechs Tore. Doch hiervon gelangen vier beim 4:2 beim Letzten aus Heidenheim und die weiteren zwei beim 1:1 gegen den VfL Wolfsburg sowie beim 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05. Hingegen gingen die Kraichgauer beim 0:1 gegen den FC St. Pauli und beim 0:5 in Leipzig leer aus.

Der FC Augsburg ließ im 1:1 beim HSV erstmals nach drei Bundesliga-Partien wieder weniger als zwei Tore zu. Allerdings stellen das 1:2 in Leipzig, das 0:2 in Dortmund und das 2:5 gegen den VfB Stuttgart derzeit keine Gradmesser dar. Außerdem spielten die Fuggerstädter im Februar, wenn auch gegen die letzten drei, nur beim 2:1 gegen den FC St. Pauli nicht zu Null.

Unterm Strich lohnt sich vor der Partie in der WWK Arena ein Blick auf die Option Weniger als 1.5 Tore TSG Hoffenheim.

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Augsburg trifft mindestens zweimal gegen Hoffenheim

Der FC Augsburg traf also vor dem 1:1 beim Hamburger SV auswärts auf den Dritten sowie auf den Zweiten und zuhause auf den Vierten. Aber nach der 1:0-Pausenführung in Leipzig und dem 0:2 in Dortmund gelangen im jüngsten Heimspiel gegen den VfB Stuttgart zwei Treffer. Dasselbe gelang ab Mitte Januar etwa gegen den SC Freiburg, den FC Bayern und Ende Februar in Wolfsburg sowie gegen den 1. FC Köln.

Doch vor allem ließ die TSG Hoffenheim unter anderem in allen jüngsten Bundesliga-Spielen in der Ferne mehr als ein Tor zu. Hierbei bildete das 1:5 beim FC Bayern ausschließlich den Auftakt dieser Serie. In der die Sinsheimer vor dem 0:5 in Leipzig das 2:2 in Köln sowie das 4:1 beim 1. FC Heidenheim erlebten.

Deshalb zählt das Mehr als 1.5 Tore Augsburg zu den realistischen Märkten in der Partie gegen die TSG Hoffenheim.

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